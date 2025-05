Por Bettina Marengo

Horas antes de partir a España, el gobernador Martín Llaryora instruyó a los ministros de Gobierno, Manuel Acosta, y de Finanzas, Guillermo Acosta, para que participen del Zoom al que convocaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para solicitar a los mandatarios provinciales apoyo parlamentario para el proyecto de ley del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos que ingresará en breve a Diputados. La iniciativa busca estimular el uso del “dólar colchón” y el gobierno nacional la denomina “dolarización endógena”, con la flexibilización impositiva interna como instrumento.

Entre críticas políticas y apoyo con votos, Llaryora viene de hacer gestos a favor de la postura del oficialismo nacional en el Congreso. Sus diputados no dieron quórum en la sesión especial de la semana pasada para tratar proyectos jubilatorios, la comisión sobre la criptomoneda $Libra y la designación de los auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN), todos contrarios a los intereses de La Libertad Avanza. La Nación informó que, además de los ministros mencionados, participaron de la reunión el vicejefe de Gabinete de Interior, Lisandro Catalán y el director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo. A través de videoconferencia, junto a los cordobeses participaron los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, de Chaco, Leandro Zdero, de Chubut, Ignacio Torres, de Corrientes, Gustavo Valdés, de Jujuy, Carlos Sadir, de Mendoza, Alfredo Cornejo, de Misiones, Hugo Passalacqua, de Neuquén, Rolando Figueroa, de Río Negro, Alberto Weretilneck, de Salta, Gustavo Sáenz, de San Juan, Marcelo Orrego, de San Luis, Claudio Poggi, de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, el ministro de Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, Fabián Boleas y el ministro de Economía de Tucumán, Daniel Abad.

Un rato antes, el presidente Javier Milei había recibido a los legisladores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada. Estuvieron el presidente del bloque, Gabriel Bornoroni, y la cordobesa Celeste Ponce.

Hoy habrá una reunión del bloque Encuentro Federal en Diputados, donde están los cordobesistas. El espacio viene con posiciones no unificadas, pero en este tema no mostrarían tantas diferencias. Todavía no está claro qué posición llevará el gobierno provincial pero las primeras observaciones de fuentes cordobesistas marcan desconfianza en la iniciativa que apuesta al uso libre de dólares atesorados fuera del banco sin declarar ni justificar su procedencia, con un tope de 50 millones de pesos. “Vamos a tener que trabajar mucho con el proyecto” resumió un dirigente que tendrá responsabilidad sobre el tema. “Es una medida totalmente electoralista”, afirmó la fuente, con la idea de que el presidente Milei y su gente buscan absorber dólares y mover el consumo de cara a los compromisos asumidos en deuda, y para activar la economía pre elecciones de octubre. “Sin las debidas regulaciones o las leyes que le den seguridad jurídica y nos preserven de darle una puerta abierta a los narcos o fondos del crimen organizado, es una locura total. Veremos qué proyecto de ley mandan. Va a a haber que meter mano muy fuerte al proyecto para preservarnos a todos de lo que puede ser un agujero negro”. En este punto, los recelos cordobeses empatizan con la posición del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el radical aliado del cordobesismo en la Región Centro, quien tomó distancia del proyecto libertario por su impacto en la principal problemática delictiva de su provincia, el narcotráfico organizado. El otro ausente del Zoom fue el bonaerense Axel Kicillof, quien dijo que no adherirá al Plan. La reacción del gobierno nacional fue advertir que el ARCA no compartirá información con las provincias sobre facturación de personas y empresas, lo que complicaría la recaudación propia de las provincias.

“Va a ser una discusión muy ardua”, asumen en Córdoba y consideran que las demoras de la semana pasada para hacer los anuncios no tuvo tanto que ver con el turno electoral del domingo, en CABA, sino con “no tener en claro que quieren hacer”.

En la Legislatura de Córdoba, el libertario Agustín Spacessi se colgó el título de impulsor del blanqueo. Pidió que la Provincia adhiera a la desregulación nacional sobre ARCA y legisle para levantar regulaciones acordes en Rentas. Para eso, presentará un proyecto en la Unicameral, con el objetivo de fomentar el uso de dólares en transacciones económicas y contribuir a la formalización de activos en el circuito productivo.