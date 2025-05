La Provincia cumplió con los vencimientos de títulos de deuda

Por Redacción Alfil



La gestión del gobernador Martín Llaryora y el ministro de Economía, Guillermo Acosta, confirmó que este lunes se pagará el noveno cupón de Intereses de los Títulos de Deuda Internacional Step Up con vencimiento en 2027. Se estima que la cantidad a pagar es una suma de U$S 18.037.941,68 (teniendo en cuenta que se le aplicará una tasa de 6,99%).

La deuda estuvo persistente desde diciembre de 2024 por un monto de $ 120.000 millones, en el marco del Programa de Emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba. La clase 4 de estos títulos se emitieron con un cupón del 9,75%, y el ajuste de capital se realizó conforme al CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) informado por el BCRA (Banco Central de la República Argentina).

Por otro lado, se espera que la Provincia realice el pago del noveno servicio de los Títulos de Deuda Internacional Step Up en junio, los cuales vencerán en 2025. Los intereses son de U$S 8.273.980,91 y la amortización del capital de U$S 120.348.813,26; llegando a un total de U$S 128.622.794,17.