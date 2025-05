Por: Francisco Lopez Giorcelli

En medio de una coyuntura crítica para el sistema universitario argentino, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) decidió acompañar desde el Honorable Consejo Superior el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario que será presentado este miércoles en el Congreso Nacional. El respaldo fue aprobado por unanimidad en la última sesión de dicho organismo de co-gobierno, que además instó a los legisladores cordobeses a apoyar activamente la iniciativa.

La propuesta cuenta con el aval del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA), y los gremios docentes y no docentes. El proyecto apunta a garantizar la sostenibilidad del sistema universitario público ante lo que las autoridades académicas y la comunidad universitaria en general consideran una situación presupuestaria "crítica".

Entre los puntos centrales del proyecto se destaca un incremento progresivo del presupuesto hasta alcanzar el 1,5% del PBI para 2031; la convocatoria a paritarias salariales con base en la inflación acumulada desde diciembre de 2023; la actualización de los gastos de funcionamiento según el IPC del INDEC; el aumento y ampliación de becas estudiantiles; y la creación de un fondo especial de $10.000 millones anuales para fomentar carreras estratégicas, incluidas aquellas vinculadas a inteligencia artificial y ciencia de datos.

En este sentido, el rector de la UNC, Jhon Boretto, destacó que la iniciativa surgió de un consenso multisectorial que incluye a todas las universidades nacionales. "Es una herramienta concreta para enfrentar la grave situación presupuestaria y de salarios que atraviesa el sistema", afirmó, y agregó que la UNC asumirá un rol activo en la visibilización del proyecto ante la sociedad y los representantes políticos.

Desde el Honorable Consejo Superior también se planteó la necesidad de generar instancias de diálogo con los legisladores nacionales por Córdoba. El objetivo: explicar la urgencia de contar con una ley de financiamiento que blinde al sistema universitario frente a los vaivenes de la política fiscal. "Una norma con fuerza de ley es la única garantía para evitar que, año a año, la educación superior pública sea víctima del ajuste", coincidieron varios consejeros.

La última vez que se puso en discusión una ley parecida, hubo diputados cordobeses que directamente no dieron quórum para discutir la ley, entre ellos el radical “reformista” Rodrigo de Loredo quien aún no se ha pronunciado al respecto pero no hay muchas expectativas sobre su figura por ser parte de los radicales con “peluca”.

El contexto universitario con el que se llega a esta situación es acuciante. Las universidades nacionales sufrieron durante 2024 un recorte real del 30% en su presupuesto, mientras que los salarios docentes registraron una caída del 23% en términos reales respecto a diciembre de 2023.

Además, hay que agregar que la decisión del Ejecutivo nacional de prorrogar el Presupuesto 2023, sin actualización alguna, profundizó la crisis y motivó movilizaciones históricas, como la Marcha Federal Universitaria del 23 de abril de 2024.

En Córdoba, aquella protesta tuvo una masiva expresión en las calles, encabezada por gremios como Adiuc (docentes e investigadores universitarios), quienes vienen alertando sobre el "desfinanciamiento sistemático" que atraviesan las casas de altos estudios.

De hecho, la secretaria general del gremio, Leticia Medina, denunció que "la pérdida acumulada del poder adquisitivo docente equivale a seis salarios completos". También advirtió sobre concursos que quedan vacantes y sobre una sangría de investigadores que el sistema ya no puede retener.

Medina remarcó que el proyecto de ley representa una oportunidad para discutir "una política de Estado" en materia universitaria. "Hoy estamos dependiendo de parches, gestiones y negociaciones parciales. Necesitamos un marco normativo que garantice previsibilidad, salarios dignos y una estructura institucional que no dependa de la voluntad del gobierno de turno", sostuvo.

La UNC, que este año celebra 411 años desde su fundación, aparece en esta discusión no solo como una de las instituciones afectadas, sino como actor político clave en la construcción de consensos. Cuenta con más de 140.000 estudiantes, 10.000 docentes y un rol central en el sistema científico-tecnológico del país, por lo que su voz resuena en el debate nacional.

La presentación del proyecto será acompañada por una serie de actividades de visibilización impulsadas desde el CIN y las propias universidades. Se prevé además que los rectores articulen con gobernadores y bloques legislativos provinciales para lograr el mayor respaldo posible.

En momentos donde el ajuste domina la agenda pública, la universidad pública vuelve a plantarse como espacio de resistencia y propuesta. La UNC, con su tradición reformista, suma su firma a una ley que busca evitar el vaciamiento del sistema y garantizar su desarrollo a largo plazo.