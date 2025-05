Por Bettina Marengo

La respuesta sobre la sanción de una ley antipiquetes, a lo Bullrich, es de manual en el Panal: queremos que se dé un debate serio y profundo, con consenso, para que haya una ley que permita a la Policía a actuar frente a protestas que bloqueen el tránsito, dicen. Con el gobernador Martin Llaryora de viaje por Europa, los funcionarios se miraron unos a otros cuando el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, reclamó ante radios locales ese instrumento legal que a la Polícia le permitiría impedir la ocupación de la calle y la circulación del transporte público. Fue cuando le preguntaron por la reacción oficial a las manifestaciones callejeras del SUOEM el gremio de los municipales que siempre promete “kilombazo” cuando sale a reclamar paritarias.

Lo cierto es que en el Gobierno nadie quiere quedar en posición cruzada con el Tribunal Superior de Justicia, que tendrá que resolver en última instancia la cuestión a partir de la causa por la que el fiscal Ernesto de Aragón imputó a seis gremialistas y dirigentes sociales por el artículo 194 del Código Penal, fallo que fue tumbado por la Cámara de Acusación que no vio en los hechos juzgados entorpecimiento del tránsito. Ahora apeló el fiscal de Cámara y el tema se definirá a altos niveles. Más vale silenzio stampa, pero no se pudo.

Por eso, y porque el Gobierno pretendía que se hablara de las retenciones y de la posición cordobesista a favor del campo, que fue el tema del miércoles en la Legislatura, no estaba previsto que se hablara de ley antipiquetes por estos días.

Algunos dicen que a Quinteros se le escapó, otros suavizaron y mencionaron que el tema está en en el bolillero del Panal y que en breve habrá ley antipiquete. “Lo tendría que haber anunciado el gobernador”, deslizan, pero sin saña.

El legislador libertario Agustin Spaccesi vio la oportunidad y corrió por derecha al Panal con un proyecto que se basa en el mismo artículo 194 del Código Penal usó el fiscal de Aragón, y que tiene el propósito de prohibir completamente los cortes de calle, ya sea una, dos o más manos. El otro que vio la oportunidad ante el clima político y el malestar social por situaciones en la vía pública fue el también libertario Gregorio Hernandez Maqueda, que presentó un proyecto para prohibir desde la Legislatura la actividad de naranjitas y cuidacoches de todo origen. Siendo un tema municipal, en Hacemos admiten que la propuesta del ex Lilito hace ruido y genera alta adhesión pero es inviable, y ese es su poder de daño.

A las apuradas, el oficialismo tiene algunos textos, aunque Miguel Siciliano, el presidente del bloque, y espada de Llaryora en la Unicameral, tiene intencion de elaborar un texto, que de momento no está formalizado. “Hay tiempo”, dicen en Hacemos. La semana que viene no habría sesión, de modo que falta. Hay otros proyectos, del ex legislador llaryorista Juan Manuel Cid y del radical Dante Rossi, que estarían en situación de archivo. Por ahora, no se vislumbra un proyecto que incluya prohibición total de corte sino que “apriete” al manifestante con prohibición de disturbios, capuchas, palos, y obviamente armas. “El tipo tiene que saber que le pintan los dedos y que eso le puede provocar problemas en su empleo, si es municipal o provincial, en Epec, o en cualquier trabajo”, adelantan, aunque siempre será una tentación electoral ir por todo, como Bullrich, con marchas por la vereda. “Ese modelo rinde”, admiten.