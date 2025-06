La UCR empuja al reclamo habitacional en el Concejo

Por Redacción Alfil

De la mano de la concejal, Elisa Caffaratti, el bloque de la UCR quiere tratar en el Concejo Deliberante el reclamo por la Emergencia Habitacional que sufre barrio Ejército Argentino. El proyecto fue impulsado por la oposición en la Legislatura de la Provincia y busca ayudar a más de 1.500 personas que viven en viviendas con graves fallas estructurales, rajaduras, hundimientos y problemas en el suministro de servicios básicos como el gas.

"No se trata solo de casas deterioradas: estamos hablando de familias en riesgo, adultos mayores, personas con discapacidad y jubilados que no tienen a dónde ir. El derecho a una vivienda digna no puede esperar", defendió su postura la concejal Caffaratti.

Además, el bloque radical exige respuestas integrales y, en el caso de que se apruebe la ley provincial, que el Ejecutivo Municipal se sume activamente a la Comisión de Emergencia propuesta en el proyecto. La nombrada comisión reunirá a actores clave como el Estado provincial, universidades, empresas prestatarias de servicios y representantes de la comunidad.

“La ciudad no puede mirar para otro lado. Una ciudad justa no se construye ignorando el derrumbe. Se construye con presencia, empatía y decisión política”, concluyó la presidenta del bloque.