Por Bettina Marengo

El gobernador Martín Llaryora decidió no aislarse de sus pares y participó con perfil bajo de la reunión de gobernadores que convocó a 23 de 24 mandatarios de todos los signos políticos, la mayoría en forma presencial, en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) de CABA, de donde salió la decisión de pedir una audiencia al gobierno nacional para discutir una reforma fiscal en el marco de la caída de los recursos federales y de cancelación de la obra pública en las provincias. En su estrategia de no confrontar públicamente con el presidente Javier Milei, la presencia del cordobés entre dialoguistas y opositores fue bastante novedosa. Recién a la mañana de ayer quedó claro que iba a estar en forma presencial en el cónclave realizado en la sede de calle Azopardo. No fue un día cualquiera porque la reaparición de Cristina Kirchner y su anuncio de que será candidata a legisladora provincial en Buenos Aires, en las elecciones adelantadas del 7 de septiembre, dejó el terreno propicio para que Milei vuelva a marcar que la cosa es entre Cristina y él.

El vocero del cónclave fue el macrista de Chubut, Ignacio Torres, quien tomó como respaldo al Pacto de Mayo para evitar el malestar del libertario por el desafío de los gobernadores, y sostuvo que la idea es “reflotar el espíritu” de ese acuerdo firmado en Tucumán en 2024 para dar la discusión federal. La única ausencia en el CFI fue el radical correntino Gustavo Valdez, que tiene elecciones para elegir a su sucesor el 31 de agosto y negocia un acuerdo electoral con La Libertad Avanza. Parte de los gobernadores que estuvieron en el CFI, entre ellos, Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis), luego firmaron en Casa Rosada el nuevo Régimen Simplificado de Ganancias lanzado recientemente por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Córdoba no fue de la partida ayer pero el compromiso del Panal está tomado.

Llaryora tendrá hoy otra prueba en la relación con Milei. En Diputados se realizará una sesión especial para tratar los proyectos previsionales vinculados a la extensión de la moratoria y al aumento de haberes del sector pasivo, así como la emergencia en discapacidad. A eso se sumó un proyecto de emergencia pediátrica vinculado al conflicto por el recorte en el Hospital Garrahan que fue aprobado ayer en la comisión de Acción Social y Salud Pública.

En los dos primeros temas, el Ejecutivo nacional ya dijo que vetará si las iniciativas llegan a ley. El cordobesismo aseguró que dará quórum hoy en la sesión de Diputados, ya que, a diferencia de la sesión anterior sobre los mismos temas, esta vez no está en la agenda del día “los temas de rosca”: las autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN) y la conformación y presidencia de la comisión investigadora del escándalo $Libra. La semana pasada Llaryora le dio la orden a Ignacio García Aresca, Carlos Gutierrez y Alejandra Torres de no habilitar la sesión de la que podrían salir nombres para la AGN, en una rosca cuyos detalles se contaron en esta nota https://diarioalfil.com.ar/ contenido/13505/el-interes-de- llaryora-en-la-agn-detras-del- no-quorum-en-la-sesion- previsional

Fuera del cordobesismo, en el bloque de Encuentro Federal y aliados dialoguistas había dudas sobre la inclusión de $Libra, tema urticante para Karina y Javier Milei, en el temario de hoy. El llaryorismo no quería saber nada.

Sobre Discapacidad, como viene sucediendo con las problemáticas sociales más sensibles, el cordobesismo buscó marcar diferencias con Milei, ahí sí sin límites. Fue la ministra Liliana Montero, de Desarrollo Humano de la Provincia, la que se ocupó. Bajo el título “En Córdoba la discapacidad sí importa”, escribió un hilo de Twitter donde dijo que en la provincia gobernada por Llaryora “las políticas para la discapacidad son una política de Estado” y que por eso “desde el año 2024 existe el Fondo Provincial de Inclusión Social”. Destacó la inversión de $1.325 millones en 2024 y de 3000 millones en el año 2025, entre otros puntos.