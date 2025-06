Por Gabriel Abalos

[email protected]

Una profunda inmersión literaria

Perla Suez presenta La entrega, una reluciente novela nacida de su paciente orfebrería narrativa, cuyas obras cuentan con sólida recepción de un extenso territorio del campo narrativo. Ganadora de la Beca Guggenheim (2007) y de los premios Sor Juana Inés de la Cruz (2015) y Rómulo Gallegos (2020), la escritora ha cimentado su reconocimiento nacional e internacional a través de una colección de títulos, entre ellos Letargo (2000), que constituye junto a El arresto (2001) y Complot (2004) La Trilogía Entre Ríos, editada por Edhasa, donde late la génesis de los ancestros de la autora y el lugar donde vivió sus primeros quince años, la colonia judía de Basavilbaso, región central de Entre Ríos. Sin embargo, la escritora no agotó los paisajes de la infancia en siguientes producciones narrativas como La pasajera (2008) o Humo Rojo (2012), donde están presente la llanura, la Mesopotamia y también el desierto, como es el caso de El país del diablo (2015), y hoy presenta su novela más reciente, La entrega, ambientada en Villaguay. Nunca ha rehusado Perla Suez los temas fuertes, la explotación, el autoritarismo, el valor, el abuso o el crimen, ni tampoco la capacidad de habitar sus personajes, no importa su edad, ni su grado de conquista de lo real. En La entrega -editada por Edhasa-, una preadolescente de 14 años cae víctima de una red de trata de menores, y la autora no se sitúa frente al tema como ante un fondo narrativo, sino que mete el dedo en la llaga, mientras arma ante lectoras y lectores el retrato de una familia a la que una oleada de horror impacta como contra el castillo de naipes de la vida cotidiana.

La ocasión es para celebrar, y la presentación tendrá lugar hoy a las 17 en el Museo Evita - Palacio Ferreyra (H. Yrigoyen 511). Estarán junto a Perla Suez en un rico diálogo literario en torno a esta obra las escritoras Eugenia Almeida y Nora Pojomovsky, y el poeta y traductor Leandro Calle.

Duelo de golpes bien a tempo

Dos capos internacionales de la percusión se juntan esta noche para una velada inolvidable en el concierto llamado Groove Gang. El baterista Pipi Piazzolla, dueño de un adn y de una maestría musical indiscutible, y el percusionista cordobés Minino Garay, incansable propiciador de grandes conciertos con primeras figuras para ahondar la exploración en la música popular latina y europea, harán dialogar sus instrumentos en Córdoba, a las 21, en Pez Volcán (Marcelo T. de Alvear 835). Pipi Piazzolla, es uno de los grandes bateristas argentinos, explorador de cruces del jazz, el tango y el rock progresivo que ha profundizado en la experimentación de alto vuelo de la música popular/académica argentina (algo que su abuelo Astor hizo en forma magistral y marcó la música del mundo). Uno de los mayores logros de Pipi Piazzolla fueron sus años al frente de la banda Escalandrum, que incluso llevó la música de Astor Piazzolla a una nueva apuesta de atmósferas de jazz reconocida internacionalmente, ganadora del Gardel de Oro.

Pipi y Minino trabajan sobre la base del “speaking tango” una de las marcas registradas del percusionista cordobés y parisino (otras se vinculan a fusiones con la música de cuarteto y al jazz). Diálogo, y no menos improvisación, es la propuesta de estos dos maestros a quienes se suman el bajista Fernando Bobarini y el pianista Bruno Cravero. El evento cuenta con el apoyo de la Alianza Francesa de Córdoba. Entradas en la plataforma Alpogo y en puerta, desde $14000.

Ecos de grandes vicisitudes

Jueves de estrenos en el Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49), la sala presenta a las 15.30 y 20.30, la producción local Una casa con dos perros (Argentina, 2025), escrita y dirigida por un debutante cordobés de sólida formación: Matías Ferreyra. Durante la crisis de diciembre del 2001, Manuel y su familia deben mudarse a la casa de su abuela, la Tati, donde la situación no es de las mejores. Puede incluso empeorar, dadas las dificultades que arrastra consigo la convivencia en términos de territorios, de intimidades, de personalidades, y las diferentes necesidades generacionales. Impera en el relato la mirada de los niños. Las primeras críticas para esta opera prima estrenada en el 26° Bafici le han dado una alentadora bienvenida. Actúan Simón Boquite Bernal, Florencia Coll, Magdalena Combes Tillard, Maximiliano Gallo.

El otro título va a las 18 y a las 23, se trata de Vermiglio (Italia, 2024) dirigida por Maura Delpero. Con Tommaso Ragno, Giuseppe de Domenico. Ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia 2024, este drama de época ambientado en 1944, se desarrolla en una pequeña y pobre aldea alpina, adonde ha llegado un soldado, a la vez héroe y desertor, que hace revolotear el avispero de la familia del maestro del pueblo, padre de varios hijos e hijas. La guerra no solo sucede en el frente, las olas de esa tragedia llegan hasta los lugares más insertos en sus propias tradiciones y conmueven las vidas. Su directora ha vivido y realizado cine en la Argentina, país con el que mantiene un permanente vínculo.

Entrada general $5000, jubilados $4000, abonados $500.

Una píldora de horror

El Cine Arte Córdoba (27 de Abril 275) ofrece tres títulos en su programa de hoy. A las 17 repone Gloria!, filme italiano dirigido por Margherita Vicario, 2024, un musical de época en Venecia. A las 19 incluye en el Espacio INCAA el filme argentino Adiós a las Lilas, dirigido y actuado por Hugo Curletto, con Jorge Marrale, una comedia de cine dentro del cine. Un título ni nuevo ni clásico, aunque sí de culto, va en la función de las 21: Posesión (Francia, 1981) de Andrzej Zulawski, un filme de horror casi metafísico con una gran actuación de Isabelle Adjani, una mujer que comete adulterio con un ser monstruoso. También actúa Sam Neill.