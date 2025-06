Por Gabriel Silva

Los que conocen el entorno de ambos admiten que hubo conversaciones. De un lado y del otro, los dos con contactos en Buenos Aires trataron de empujar un acuerdo y revitalizar algo que, en su momento, el propio José Manuel de la Sota quiso activar. Cuentan, además, que, en esta ocasión ambos recordaron ello, lo cerca que se estuvo de llegar a una alianza hace algunos años y construir un espacio de lo que en aquel contexto mucho no se hablaba: una avenida del centro.

Natalia de la Sota y Ramón Mestre, dos con apellidos top en la política cordobesa estuvieron cerca de anunciar un acuerdo y encarar un armado legislativo para este 2025. De un sector se ilusionaron y en esas charlas lanzaron un “¿sabés el quilombo que armamos?”; del otro respondieron a ese entusiasmo, aunque frenaron a tiempo.

Los radicales recordaron que Mestre ya le había dicho que no al exgobernador De la Sota y los peronistas en torno a la conversación pusieron sobre la mesa el descontento por la escasez de llegada a la nueva generación del cordobesismo. Con algunas líneas cortadas y terminales que no responden, los que conocen minucias de las conversaciones sostienen que en el delasotismo imperó también el enojo por no calzar, al menos hasta el momento, en ninguna de las alquimias que se ensayan en El Panal.

Una relación extensa y un presente discursivo en común

Aquellos que son parte del día a día de ambos admitieron que la relación y sintonía fina existió siempre. Incluso, cuando él fue intendente, ella fue concejala de la oposición y ambos compartieron la inauguración de un Parque Educativo al que el radical nombró “José Manuel de la Sota”; y estuvieron juntos también en la presentación que el exgobernador Juan Schiaretti hizo del puente “Ramón Bautista Mestre”. En clara lógica bipartidista.

Ahora, el presente los tiene a los dos refractarios, críticos y sólidos en sus argumentos para cruzar a la gestión nacional que encabeza Javier Milei. Algo que, puertas adentro de cada uno de los partidos que ellos integran, no se repite. Es decir, ni el actual gobernador Martín Llaryora es tan duro con Milei; y mucho menos, el diputado radical Rodrigo de Loredo.

Situación que los enoja tanto a Mestre como a De la Sota y los llevó a tener estas conversaciones. Que, por ahora, se pausaron.

“Siempre tuvieron buena relación, a lo mejor ‘ser hijos de’ los emparentó y, además, comparten ideas. Aparte, Natalia nunca tuvo un agravio en contra del radicalismo, al contrario. Hay un respeto hasta genético por el lado del abuelo”, dijo a Alfil una persona que los conoce a los dos y con la lógica referencia por Arturo Zanichelli, exgobernador cordobés.

La receta Manes

Al mismo tiempo, en el radicalismo cordobés -cuando no- son tiempos turbulentos. Dentro del eje Más Radicalismo que tiene al mestrismo como uno de sus actores principales están los que le recomiendan al exintendente aplicar ‘la receta Manes’. Es decir, romper con la UCR y dejar el sello en manos del deloredismo en Córdoba para pensar en algo nuevo.

“Sos una marca dentro del propio partido. Dejá que se maten por el sello y armá algo”, le sugirió un viejo caudillo radical a Mestre. Quien escapa a la receta, aunque según sostienen los que hablan de manera directa con él, que ahora sí reconoce que con el radicalismo solo no alcanza.

“Ramón sabe que hay que abrirse a otros espacios más progresistas, al socialismo, por ejemplo. Está enojado con Manes por la forma en la que se movió Facundo y hoy lo seduce más una coalición como la que lidera (Maximiliano) Pullaro”, dijo en el comienzo de esta semana un radical de fluidos WhatsApp con el líder de Confluencia. Y antes de que se conociera la agenda compartida con el gobernador santafesino en Agroactiva.

Sin embargo, hay radicales más puristas que vienen discutiendo contra De Loredo y Marcos Ferrer por la autonomía radical se enteraron de esto por la consulta de este diario acerca de un coqueteo de Mestre con una marca nueva. Y el kill brand (matar la marca) no entusiasmó para nada a los aliados más tradicionales que tiene el mestrismo en la pelea contra De Loredo. “Creo que nos deberíamos haber enterado antes nosotros”, dijo un UCR puro y agregó: “salvo que sea una estrategia agitada más por el lado del deloredismo”. Error.

Massa y el radicalismo nacional, atentos

Por su parte, una fuente importante reconoció que el excandidato a presidente Sergio Massa estuvo expectante de un acuerdo. “Sergio habla con Natalia y tiene una muy buena relación con Ramón. Sabe, por eso, lo que representa el apellido de ambos no sólo en Córdoba sino también en el plano nacional”, dijo sorprendido por la filtración.

Sin embargo, Massa no es el único atento a los contactos entre los dos herederos del bipartidismo cordobés. El radicalismo nacional, o bonaerense, en su momento con Manes también estuvo al tanto de las conversaciones.

Mestre es un hombre de agenda cargada en Buenos Aires y con varias terminales dentro de la UCR Nacional que también siguieron de cerca las charlas en inmediaciones del Congreso.

“Hace falta una reunión del radicalismo federal para pergeñar y conversar estas cosas, no pueden ser arrestos individuales, aunque puedan ser buenas las intenciones. Igual, con el radicalismo solo no alcanza, hay que construir avenida del medio”, dijo un mestrista que le quita todo tipo de expectativa a la reunión del próximo lunes del Comité Provincia en Córdoba para ver qué pasa con la interna y apuntó a Ferrer: “a lo mejor, de viaje por Europa cree que puede resolver las candidaturas”.

Lo cierto es que la conversación entre Natalia De la Sota y Mestre existió. Que hubo sondeos en el último mes y medio para tratar de bosquejar algo y plantarse por fuera de los corset de cada uno de sus partidos. Estrategia que, por ahora, se pausó.