Falsas denuncias feministas

Por Javier Boher

[email protected]

Hay historias reales que parecen copiadas de una serie de Netflix, pero son situaciones que se registran en el mundo cotidiano, en el día a día de algunos argentinos que la protagonizan. Ese tipo de historias son las que después explican varias situaciones sociales que algunos dirigentes se niegan a ver.

Es increíble que haya que aclararlo, pero nunca está de más hacerlo. La igualdad de género, la igualdad de oportunidades, la posibilidad de las personas de vivir sus vidas como quieran y en libertad son derechos inalienables que acompañan a todos los seres humanos por su simple condición. Todo lo que atente contra eso está mal y debe ser repudiado.

Incluso cuando le hace mala prensa a los defensores de que todos los hombres son naturalmente malos, violentos y abusadores.

Hace unos días fue noticia la historia de un médico falsamente acusado por su ex pareja de haber abusado de sus hijos, en medio de una disputa por la tenencia que la justicia había determinado a favor del hombre. El vídeo del hijo es demoledor, porque reconoce haber sido usado por su madre para perjudicar al padre, situación que se mantuvo durante diez años, de los cuales el médico pasó tres años privado de su libertad (en una institución mental y con prisión domiciliaria) sin ningún tipo de condena y de manera preventiva. El hijo mayor, que se negó a entrar en esa dinámica, también fue acusado de abuso por su propia madre.

Hasta ahí es una historia más -triste, es verdad- sobre el uso de la legislación y las instituciones de manera indebida, valiéndose del poder represivo del Estado para perjudicar a una persona inocente. Por supuesto que todo esto se sostiene, además, por un Estado ineficiente en la aplicación de justicia, invirtiendo la carga de prueba para tapar su pereza a la hora de trabajar y acelerar los plazos.

Lo que le agrega un condimento extra a toda la historia es la madre, médica como el padre, pero funcionaria en el área de género del municipio de La Matanza, la Berlín kirchnerista. Al momento de viralizarse la historia, muchos de estos antros de militancia feminista salieron a repudiar al médico y defender a la mujer. Entre las personas que se expresaron en esa línea estaba la titular del organismo matancero y jefa de la mujer que había planeado la falsa denuncia, destruyendo la vida de su ex pareja y la inocencia de sus hijos. Usar a los hijos como palancas en disputas entre adultos es de una bajeza enorme, pero si además se le suma la bajeza de hacerlo mintiendo desde el lugar de causas justas es terriblemente grave.

Las falsas denuncias son un problema en este país, afectando a mucha más gente de la que se cree. Es cierto que existen prácticas machistas y violentas contra las mujeres que obligan a actuar rápidamente y con firmeza para evitar que la situación escale hasta convertirse en un acoso, un abuso o un femicidio. Sin embargo, eso no significa que el hombre sea automáticamente culpable sin un juicio justo ni que deba aguantar por largos plazos las consecuencias de la inacción del Poder Judicial, que no investiga profundamente las causas. Es como si no conocieran un sensato punto medio entre no hacer nada y que la mujer termine muerta, y tratar al hombre como la peor basura del mundo. Debe haber algo al medio que no sea garantía de destrucción de un par de vidas humanas, pero seguramente no tiene que ver con fanatismos ciegos ni con manipulaciones amparadas en causas justas.

El dato de la filiación política y la ocupación de la mujer sigue siendo ocultado por buena parte de los medios, que piensan en el daño que le pueden hacer a la causa si exponen esto. Todo eso es parte del combo de descrédito y rechazo en el que han caído la causa feminista, el progresismo y los medios, subidos en una movida que la mitad del electorado vive como un ataque y un riesgo para su vida. Estas historias le dan la razón.