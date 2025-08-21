Peronistas de San Francisco con los caminos marcados post elecciones

San Francisco juega en las Legislativas: los cinco nombres que son candidatos a diputados
Uno por uno los dirigentes de la ciudad que integran las boletas para Diputados. Algunas sorpresas y otros la mirarán de afuera completamente. Quiénes son.
Los referentes del este cordobés ya tienen en claro los pasos a seguir luego de las legislativas de octubre. Mientras tanto hay una intensa campaña por delante.San Francisco21 de agosto de 2025Franco Cervera
Por Franco Cervera
Si bien es sumamente apresurado hablar de lo que sucederá después de las elecciones Legislativas cuando la campaña ya está en marcha, el armado de listas del peronismo cordobés dejó en claro algunos caminos a seguir para los principales referentes del peronismo de San Francisco.
Por un lado, el actual diputado y exintendente, Ignacio García Aresca, que integra la boleta de Provincias Unidas liderada por Juan Schiaretti, se enfoca en la campaña legislativa, mientras actúa como principal brazo de Martín Llaryora en el Congreso, pero a la vez tiene en mente que luego de diciembre su rol será totalmente diferente.
Dentro del entorno del sanfrancisqueño se barajaba la posibilidad de ocupar un tercer lugar de la lista, pero finalmente se definió por el quinto puesto. Esto no es menor, significaría que García Aresca desde diciembre próximo no renovará su banca de diputados (A menos que sea una elección extraordinaria de lo previsto para el PJ provincial), y de esta manera el ladero de Llaryora se sumaría a la gestión provincial, dentro de algún ministerio para trabajar en la gestión, pero principalmente con el objetivo de construir el armado electoral para una hipotética relección del gobernador.
Demás está remarcar que el diputado cordobés es una pieza clave en la construcción de la carrera política de Llaryora, valiendo como uno de los tantos ejemplos, haberle heredado la intendencia de San Francisco cuando el actual gobernador se sumó a la Provincia al ser citado por Juan Manuel De la Sota en 2013.
El otro dirigente del peronismo de San Francisco que también tendría definido su futuro político inmediato es el actual intendente, Damián Bernarte. Casualmente diez meses atrás empezaba a correr un rumor político en los pasillos del Palacio Tampieri que marcaban la posibilidad de que el intendente sea convocado para integrar una lista de diputados en 2025, y así otra vez se repetiría el ciclo de un intendente que no termina su mandato para dar el salto. Sin embargo, esa novela duró muy poco, debido a que pocos meses después fue el propio Bernarte el que decidió revelar un misterio y aclarar que se veía buscando una reelección en 2027.
"Me veo en el 2027 compitiendo por un nuevo periodo de gobierno en la ciudad. Mi mayor sueño fue convertirme en intendente de San Francisco, por lo que después de esto todo lo que venga para mí es ganancia inesperada", manifestó.
Además, aclaró que si le toca acompañar a Martín Llaryora en un proyecto más grande “sería un honor, aunque remarcó que lo ve para después del 2031, en caso que pueda ser reelecto.
Esto finalmente se cumplió, y Bernarte no figuró ni por cerca dentro de la boleta para las legislativas. Sin embargo, conocido es que el intendente, junto a su equipo, deberán trabajar arduamente para estas elecciones de medio término.
De esta manera, finalmente la lista de Provincias Unidas dejó algunos caminos marcados para los dos principales referentes del peronismo local (Sacando al uno, Llaryora), y les define el futuro político para después de diciembre a García Aresca y a Damián Bernarte.
El que no tendría definido su camino político en el mediano plazo es el exconcejal Andrés Romero, quien además es el referente del Frente Renovador que a nivel nacional conduce Sergio Massa. Es que el dirigente peronista, que corre por fuera del oficialismo, ya afirmó que va a trabajar para la campaña a diputada de Natalia de la Sota, a quien valoró su capacidad de transmitir cercanía y empatía con la sociedad, especialmente con sectores vulnerables como jubilados, personas con discapacidad y trabajadores afectados por la recesión".
Sin embargo, el dirigente estuvo hasta hace poco tiempo más cerca del kirchnerismo y hasta mantuvo reuniones con dirigentes del gobernador de Buenos Aires, Axel Kiccillof. El mensaje de Romero es que van acompañar un frente que vaya contra las políticas de ajuste del Presidente, Javier Milei, y entienden que en esta elección la indicada es la hija del exgobernador.
Uno por uno los dirigentes de la ciudad que integran las boletas para Diputados. Algunas sorpresas y otros la mirarán de afuera completamente. Quiénes son.
El liberalismo se divide en la provincia de Córdoba y San Francisco tiene gran protagonismo. Para los comicios de octubre habrá dos espacios, el Partido Libertario, por un lado, y la Libertad Avanza, por otro.
Tras el inicio de los trabajos en el ingreso a la ciudad, la oposición cuestionó duramente el gasto millonario. Rápidamente Bernarte respondió y pidió “memoria”.
El intendente busca recuperar terreno con anuncios de pavimentación, avance de loteo municipal. También destacó la proyección del armado electoral de los gobernadores. Y le pide decisión política para ampliar la jurisdicción de la Justicia Federal de Córdoba para investigar en Santa Fe.
“Es una dirigente muy valiosa”, destacan desde el Frente Renovador San Francisco sobre la diputada cordobesa que se muestra muy crítica de la gestión Milei. Todavía las definiciones están abiertas.
El gobernador de San Francisco acompañó a los dos ministros de Seguridad en lo que fue la inauguración de la nueva medida establecida por la Región Centro
La principal referente de “Defendamos Córdoba” sumó en los primeros siete lugares a tres candidatos de Río Cuarto. El sur, territorio clave para disputar el voto anti Milei frente al cordobesismo (y el nazarismo).
La maquinaria peronista ya está en marcha. A las reuniones con sindicatos, intendentes y legisladores de esta semana, se suma la convocatoria a los referentes de la capital para la semana próxima. El gremialismo se debate entre qué lista apoyar.
El senador recibió al diputado y los candidatos libertarios en la sede del Frente Cívico. Compromiso en campaña, respaldo fiscalizador y pedido de acompañamiento al líder del juecismo en una nueva aventura provincial en el 2027. Del otro lado, el radical volvió a cargar con un compendio de hipótesis electorales de las que se ríen los nuevos socios.
Con la mira en consolidar la defensa de Córdoba y fortalecer su presencia en el escenario nacional, Ramón Mestre y la lista 3 de la UCR comienzan a definir sus jugadas, mientras los diferentes sectores internos y las disputas por los territorios marcan el ritmo de la campaña que se viene.
La postulante de La Libertad Avanza fue blanco de críticas por sus declaraciones esotéricas difundidas en #MesaChica, el streaming de Alfil, en junio pasado. La polémica le dio una visibilidad inédita a una dirigente que ingresó a la política en 2023 y que hoy tiene altas chances de representar a Córdoba en el Congreso.