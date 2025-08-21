Peronistas de San Francisco con los caminos marcados post elecciones

Por Franco Cervera

Si bien es sumamente apresurado hablar de lo que sucederá después de las elecciones Legislativas cuando la campaña ya está en marcha, el armado de listas del peronismo cordobés dejó en claro algunos caminos a seguir para los principales referentes del peronismo de San Francisco.

Por un lado, el actual diputado y exintendente, Ignacio García Aresca, que integra la boleta de Provincias Unidas liderada por Juan Schiaretti, se enfoca en la campaña legislativa, mientras actúa como principal brazo de Martín Llaryora en el Congreso, pero a la vez tiene en mente que luego de diciembre su rol será totalmente diferente.

Dentro del entorno del sanfrancisqueño se barajaba la posibilidad de ocupar un tercer lugar de la lista, pero finalmente se definió por el quinto puesto. Esto no es menor, significaría que García Aresca desde diciembre próximo no renovará su banca de diputados (A menos que sea una elección extraordinaria de lo previsto para el PJ provincial), y de esta manera el ladero de Llaryora se sumaría a la gestión provincial, dentro de algún ministerio para trabajar en la gestión, pero principalmente con el objetivo de construir el armado electoral para una hipotética relección del gobernador.

Demás está remarcar que el diputado cordobés es una pieza clave en la construcción de la carrera política de Llaryora, valiendo como uno de los tantos ejemplos, haberle heredado la intendencia de San Francisco cuando el actual gobernador se sumó a la Provincia al ser citado por Juan Manuel De la Sota en 2013.

Bernarte va por la reelección

El otro dirigente del peronismo de San Francisco que también tendría definido su futuro político inmediato es el actual intendente, Damián Bernarte. Casualmente diez meses atrás empezaba a correr un rumor político en los pasillos del Palacio Tampieri que marcaban la posibilidad de que el intendente sea convocado para integrar una lista de diputados en 2025, y así otra vez se repetiría el ciclo de un intendente que no termina su mandato para dar el salto. Sin embargo, esa novela duró muy poco, debido a que pocos meses después fue el propio Bernarte el que decidió revelar un misterio y aclarar que se veía buscando una reelección en 2027.

"Me veo en el 2027 compitiendo por un nuevo periodo de gobierno en la ciudad. Mi mayor sueño fue convertirme en intendente de San Francisco, por lo que después de esto todo lo que venga para mí es ganancia inesperada", manifestó.

Además, aclaró que si le toca acompañar a Martín Llaryora en un proyecto más grande “sería un honor, aunque remarcó que lo ve para después del 2031, en caso que pueda ser reelecto.

Esto finalmente se cumplió, y Bernarte no figuró ni por cerca dentro de la boleta para las legislativas. Sin embargo, conocido es que el intendente, junto a su equipo, deberán trabajar arduamente para estas elecciones de medio término.

De esta manera, finalmente la lista de Provincias Unidas dejó algunos caminos marcados para los dos principales referentes del peronismo local (Sacando al uno, Llaryora), y les define el futuro político para después de diciembre a García Aresca y a Damián Bernarte.

Romero, incierto

El que no tendría definido su camino político en el mediano plazo es el exconcejal Andrés Romero, quien además es el referente del Frente Renovador que a nivel nacional conduce Sergio Massa. Es que el dirigente peronista, que corre por fuera del oficialismo, ya afirmó que va a trabajar para la campaña a diputada de Natalia de la Sota, a quien valoró su capacidad de transmitir cercanía y empatía con la sociedad, especialmente con sectores vulnerables como jubilados, personas con discapacidad y trabajadores afectados por la recesión".

Sin embargo, el dirigente estuvo hasta hace poco tiempo más cerca del kirchnerismo y hasta mantuvo reuniones con dirigentes del gobernador de Buenos Aires, Axel Kiccillof. El mensaje de Romero es que van acompañar un frente que vaya contra las políticas de ajuste del Presidente, Javier Milei, y entienden que en esta elección la indicada es la hija del exgobernador.