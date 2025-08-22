Navarro: "Queremos que el país se parezca un poco más a Córdoba"

Villa María vuelve a movilizarse por los derechos en discapacidad
Una vez más, la ciudad se suma al reclamo nacional contra el veto presidencial. Funcionarios municipales y provinciales rechazan las políticas del gobierno nacional
La legisladora villamariense analiza los desafíos de Provincias Unidas y el modelo que buscan replicar a nivel nacionalVilla Maria22 de agosto de 2025 Florencia Coria
Por Florencia Coria
En diálogo con Alfil, Verónica Navarro, la legisladora provincial y dirigente villamariense que ocupa el sexto lugar en la lista de Provincias Unidas encabezada por Juan Schiaretti, delineó los ejes centrales de una propuesta federal que busca llevar la experiencia cordobesa al Congreso Nacional.
"Es una gran responsabilidad, un gran honor también", expresó Navarro tras la presentación oficial de la lista que protagonizó el miércoles por la noche junto al ex gobernador Schiaretti, en un acto que contó con la presencia de intendentes peronistas de todo el interior provincial.
El modelo Córdoba como alternativa nacional
La candidata fue enfática al explicar los fundamentos de la propuesta federal: “Nosotros siempre decimos que el modelo Córdoba se puede replicar para que el país se parezca un poco más a Córdoba”. Una afirmación que va más allá de la retórica política y se sustenta en resultados concretos.
“Tenemos la experiencia de muchos municipios y también la provincia. Schiaretti es ejemplo de coherencia y testimonio de cómo ha gobernado: se puede gobernar y gestionar una provincia o un municipio con equilibrio fiscal, con superávit inclusive, pero con la gente adentro”, subrayó Navarro.
La dirigente puso énfasis en los logros tangibles: inversión en educación gratuita y de calidad, salud pública de excelencia, infraestructura estratégica como los gasoductos, y la creación de más de 50 parques industriales que generaron empleo e inversión en todo el territorio provincial.
Una coalición de gobernadores con experiencia
Navarro destacó la consolidación de “un grupo de cinco gobernadores que van a trabajar juntos” en el Congreso Nacional, una alianza que trasciende las fronteras provinciales y apunta a impulsar “leyes que transformen, que ayuden a esta transición histórica que vive nuestro país”.
"No queremos que sea solo de números, que no sea solo macroeconómica, sino que incluya el desarrollo humano, a nuestros jubilados, a nuestros discapacitados, a nuestros jóvenes, a todos los sectores más vulnerables”, precisó la candidata villamariense.
Villa María: modelo de gestión público-privada
Al referirse específicamente al aporte de Villa María, Navarro destacó la articulación público-privada como sello distintivo: “Villa María y Córdoba son ejemplos de la articulación público-privada en muchos aspectos: culturales, deportivos y productivos, como el Parque Industrial”.
El intendente Eduardo Accastello, quien también participó del acto de presentación de la lista, ha sido clave en este modelo de gestión que caracteriza a Villa María y que buscan replicar a nivel nacional.
La candidata enfatizó la continuidad de un modelo exitoso: "La gente nos sigue eligiendo porque interpretamos, porque no nos vamos a los extremos, porque no confrontamos, porque tenemos una manera de gobernar con sentido común, con sensatez, con equilibrio".
El desafío de octubre
De cara a las elecciones del 26 de octubre, Navarro anticipó una campaña de territorio: “Mucho trabajo y caminar el territorio, en nuestro caso Villa María, el Departamento General San Martín y algunos otros departamentos cercanos”.
La dirigente se mostró orgullosa de integrar una lista que incluye a referentes como Carolina Basualdo y Laura Jure: "Es un verdadero honor formar parte de la lista. Son dirigentes y militantes reconocidos de mucha trayectoria. Nos conocemos mucho, trabajamos muy bien, somos todos militantes del territorio".
Una propuesta federal desde el interior productivo
La entrevista concluyó con una reflexión sobre el momento histórico: “Sabemos que la política puede realmente transformar realidades por pequeñas que sean”, afirmó Navarro, quien confía en llegar “a todo el territorio provincial con nuestra propuesta”.
La candidatura de Navarro representa no solo la continuidad del modelo cordobés, sino también la voz del interior productivo en el Congreso Nacional, donde Provincias Unidas promete ser una alternativa seria y experimentada frente a los extremos políticos que caracterizan el debate nacional.
