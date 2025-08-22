"Che Milei...": CFK apuntó contra los hermanos Milei por tener conocimiento de las coimas

La exmandataria, Cristina Fernández de Kirchner, se refirió este viernes al escándalo que se desató en el gobierno de Javier Milei tras la difusión de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagunolo, contra la secretaria General de la presidencia, Karina Milei.

"Che Milei… ¿Te acordás de la ‘doctrina Vialidad’?... ESA QUE INVENTARON PARA METERME PRESA Y PROSCRIBIRME, con el argumento de que: ‘Una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional", escribió la exmandataria en su Cuenta de X. Es la primera vez desde que se encuentra en prisión domiciliaria que se pronuncia contra el gobierno de Milei desde su cuenta de X.

Tras acusar al Gobierno Nacional de realizar una maniobra política para dejarla fuera de las elecciones legislativas de ese año, en las que iba a ser candidata, la Ex-senadora se refirió al caso que genera tensión en la Casa Rosada. Esta semana, el Ejecutivo decidió desvincular a Spagnuolo luego de que se filtraran audios donde reconocía el pago de coimas por u$s500.000 mensuales por parte de una empresa vinculada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con participación de la hermana del Presidente.

En ese sentido, la exmandataria escribió: "dejame decirte que las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muyyyyy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal".

Tras lo dicho, comparó la causa por la cual se encuentra condenada con el episodio de las coimas, "si yo como presidenta “debía saber” y por lo tanto era responsable penal directa de lo que hacía cada funcionario público…Imaginate vos… después de que TODOS LOS ARGENTINOS HEMOS ESCUCHADO a tu amigo y abogado personal Diego Spagnuolo (al que nombraste titular de la Agencia Nacional de Discapacidad), relatar cuando te fue a ver para informarte personalmente de las andanzas de “EL JEFE” y su pandilla, cobrando retornos nada más ni nada menos que con los medicamentos en el área pública de discapacidad a la que le pasaste la motosierra…".

En ese marco, la excandidata decidió cuestionar el accionar que tomó la casa Rosada tras devincular a Spagnuolo." Más escandaloso y vergonzoso no se consigue y, encima, ¿lo único que se te ocurre es rajar al que te fue a contar lo que pasaba? ¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías? ¿Que no te enteraste? ¿Que ‘quién es ese Spagnuolo? ¿Que no la conocés a tu hermana? Daaale", escribió CFK.

Para cerrar, la Ex-presidenta recurrió a sus habituales posdatas, esta vez recurrió a tres. En esa linea, habló sobre la responabilidad que le correspondería a Javier Milei: "los audios de tu amigo Spagnuolo prueban que te avisó lo de las coimas y… hermano… ¡NO HICISTE NADA! O sea… ni siquiera te van a poder aplicar la “doctrina Vialidad” porque vos Milei, ¡SÍ QUE SABÍAS!", acusó.

En su segunda Posdata, decidió sumar al escándalo al lider del Pro, Mauricio Macri, y a Jonathan Kovalivker uno de los dueños de la droguería "La Suizo Argentino S.A". En su mensaje agregó que la misma es "la mayor proveedora de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad" y que aparece "mencionada en los audios por Spagnuolo como el dispositivo a través del cual se cobraban las coimas, es amigo personal de Mauricio Macri, con quien juega al pádel, igual que los fiscales y los jueces que me condenaron".

Por último, la expresidenta volvió a cruzar al Poder Judicial y sentenció: "Cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un Poder Judicial que funciona como Partido e instrumento político del poder económico y de los intereses extranjeros contra los intereses de Argentina".