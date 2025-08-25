Una tarde de celebración e inclusión en los festejos del día del Niño en Capilla del Monte

El Complejo Ético El Zapato, se convirtió en el escenario de la celebración del Día del niño.

25 de agosto de 2025
capilla-25-08(1)

El lugar elegido por el Municipio, es un símbolo de inclusión, un orgullo de nuestra localidad, donde jóvenes con algún tipo de discapacidad, están a cargo de la atención a turistas y clientes habituales, que disfrutan un paseo por el complejo.

El Intendente Fabricio Díaz, afirmó que en tiempos en que está siendo amenazada la seguridad social de las personas con discapacidad, en Capilla del Monte, esta gestión profundiza su compromiso visibilizando el trabajo y el resultado de una política pública que no solo hable, sino que avance con acciones que impacten positivamente en las personas con discapacidad. Del mismo modo se manifestó Lucía Torres, titular de la Fundación UPIS y responsable del proyecto.

capilla-25-08(2)

El tobogán gigante, shows de circo, juegos, castillos inflables, tortas, panchos, chocolate y gaseosas, acompañaron la tarde de las familias capillenses que se acercaron al Barrio el Zapato, para gozar de una tarde donde cientos de niños se llevaron una pelota, un juego de mesa, monopatín o bicicleta, como regalo en su día.

Participaron de la organización, la Fundación UPIS, el Equipo Ejecutivo, representantes del Concejo Deliberante y del Tribunal de Cuentas, Personal Municipal y Comerciantes locales (donaciones). La jornada pudo seguirse por Radio Jota, que se sumó a la celebración y transmitió toda la fiesta en vivo, realizando entrevistas a los protagonistas de la tarde.

