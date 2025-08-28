Enroque Corto

De Loredo durísimo contra Francos en el Congreso

El informante radical estaba siguiendo de cerca la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el Congreso cuando llegó el momento de la interpelación por parte del titular del bloque radical, Rodrigo de Loredo. Apenas terminó, llamó de urgencia al periodista.

Informante Radical: Dígame que vio lo de Rodrigo recién…

Periodista: No, estaba con otras cosas. Pero lo notó eufórico.

IR: No sé si esa es la palabra, pero gratamente sorprendido.

P: A ver.

IR: Escuche lo que le dijo, le cantó las 40 como se decía antiguamente: “están asfaltando el camino para el retorno del Justicialismo. Empezaron atacando al PRO y desprestigiando a Mauricio Macri, escupieron la mano de los gobernadores que colaboraron y tuvieron transacciones en efectivo con los Jaldo, los Jalil… peronizaron el Gabinete, atacaron a la vicepresidente y a cada periodista que los criticó. Prefirieron cobrar en mano y en efectivo”.

P: ¡Epa!

IR: Con todo. Para ustedes que después se la pasan diciendo que estaba al servicio del Gobierno y no sé qué otras cosas más.

P: Bueno, a lo mejor un poco tarde… le mando un abrazo.

Desembarco cordobesista en CABA



Desembarco cordobés en Buenos Aires la semana que viene, de la mano de la Fundación Mediterránea y de su jefa, María Pia Astori.

Informante: Anote: Juan Schiaretti y Martin Llaryora, por separado pero el mismo día, disertarán en un evento de la Fundación Mediterránea que se realizará en un coqueto hotel de CABA el próximo 3 de septiembre.

Alfil: Desembarco con anfitriones amigos.

Informante: Sí, además han sido invitados como expositores al mismo evento, que va de 8 a 13 horas, a los gobernadores Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, también de Provincias Unidas, y al de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que integra Región Centro junto con Llaryora y Pullaro, pero que va a elecciones como LLA + PRO.

Alfil: ¿Del gobierno nacional?

Informante: Federico Sturzenegger, el hombre de la desregulación.

Alfil: Veremos en qué está el país el 3 de septiembre.

Informante: No sea exagerado.





Casado suma otro proyecto de Regulación de las Manifestaciones

El informante del concejo mensajeó al periodista, que aprovechó de sacarse algunas dudas.

Informante: ¡Amigo! Acá va el nuevo proyecto que Diego Casado prepara para regular las manifestaciones. No diga que no le avisé.

Periodista: ¡Estimado! Espere, espere… sáqueme una duda, ¿en qué bloque anda Casado hoy por hoy?

I.: Ja, ja… sabía que se venía esa… Mire, Casado bancó a los taxistas en la votación de Uber, y desde entonces no está tomando parte activa en las reuniones de bloque del oficialismo. Y le adelanto que no es el único… Más allá de eso, tampoco ha hecho rancho aparte. No tiene un bloque propio.

P.: Ajá… Ok. Ahora sí, ¿de qué viene ese proyecto?

I.: Mire, después léalo en detalle porque es interesante. Pero, para darle un pantallazo, La ordenanza establece la notificación previa de 72 horas para las manifestaciones, detallando organizadores, motivo, fecha y recorrido; define "zonas de especial cuidado", como hospitales, escuelas y corredores viales, donde las manifestaciones están restringidas; y prohíbe el acampe en espacios públicos y el uso de pirotecnia.

P.: Ajá…

I.: Además, se establecen multas por obstruir el tránsito o causar daños. En casos de incumplimiento, se pueden imponer tareas comunitarias como alternativa a las multas. Y las manifestaciones espontáneas están permitidas, siempre que se realicen pacíficamente y no bloqueen vías críticas. La Guardia Urbana Municipal tendrá un rol de apoyo logístico y mediación; y la Secretaría de Gobierno es la autoridad de aplicación.

Restitución del feriado

En Villa General Belgrano una concejala busca presionar al gobierno Nacional, a través de un proyecto concreto, para restituir el feriado de octubre con fines turísticos.

Informante: Sabe usted que, por decisión del gobierno Nacional, el 12 de octubre, día del Respeto a la Diversidad Cultural, fue quitado del calendario de feriados de este año. Eliminando así uno de los fines de semanas largos más tradicionales y que mejor se mueve.

Periodista: Ajá.

I.: En nuestra ciudad, esa decisión nos pega de lleno. Negativamente, digo. Por eso, la concejala Sofia Zizzias del Partido Humanista, presentó un proyecto de resolución solicitando la restitución de ese día como feriado turístico. Ella se suma al reclamo que ya vienen haciendo distintos centros turísticos del país y cámaras empresariales para impulsar el turismo interno y las economías regionales.

P.: Suena difícil que le hagan lugar, ¿no?

I.: Bueno, pero hay que intentarlo. Perjudica a Villa General Belgrano y a muchas otras localidades de la región.

Viene Lorenzatti

El Colegio de Abogados de Córdoba cumple 100 años y el acto por la fecha será con invitados y vidriera.

Informante: Este jueves habrá una acto encabezado por el presidente del Colegio, Eduardo Bittar, un abogado cercano al llaryorismo. Obvio que va a estar el gobernador de Córdoba, pero hay visitas de alto nivel para la ocasión.

Alfil: Cuente, cuente.

Informante: Viene Ricardo Lorenzetti, el más mediático de los tres jueces de la Corte Suprema de Justicia. Y además, viene el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón Seisdedos, un letrado muy influyente en España, que suena de ministro de Justicia para un eventual futuro gobierno de ese país.

Alfil: Flor de acto

Informante: Si, la actividad principal va a ser en teatro del Libertador, pero el madrileño se queda un poco más y habrá charlas con el gobernador y con su gente.