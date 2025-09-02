Feria de Ciencias de Instituciones Educativas en Capilla del Monte

El Intendente Fabricio Díaz, participó junto a su equipo de gobierno de la Celebración de la 57° Feria Provincial de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación “Alberto Maiztegui”.

Durante la jornada, las autoridades recorrieron los establecimientos educativos de la localidad y observaron los distintos trabajos expuestos, e interactuaron con alumnos y docentes, quienes explicaron el funcionamiento y objetivos de sus proyectos. Se pudo apreciar mucha creatividad y compromiso por parte de los estudiantes, poniendo especial atención en propuestas relacionadas con el cuidado del medio ambiente, un área que es una de las prioridades de la gestión municipal.

Al referirse a los trabajos, el Intendente Díaz manifestó sentirse “orgulloso de las presentaciones” y felicitó tanto a los alumnos, como así también a los docentes y familias, por su acompañamiento.

Esta feria educativa, organizada por el Ministerio de Educación a cargo del Dr. Horacio Ferreyra e impulsada por el Gobernador Martín Llaryora, se enmarca en los principios de inclusión, innovación, calidad y equidad que promueve el Gobierno de la Provincia de Córdoba.