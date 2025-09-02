Feria de Ciencias de Instituciones Educativas en Capilla del Monte

Provincial02 de septiembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
capilla-02-09

El Intendente Fabricio Díaz, participó junto a su equipo de gobierno de la Celebración de la 57° Feria Provincial de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación “Alberto Maiztegui”.

capilla-02-09-(2)

Durante la jornada, las autoridades recorrieron los establecimientos educativos de la localidad y observaron los distintos trabajos expuestos, e interactuaron con alumnos y docentes, quienes explicaron el funcionamiento y objetivos de sus proyectos. Se pudo apreciar mucha creatividad y compromiso por parte de los estudiantes, poniendo especial atención en propuestas relacionadas con el cuidado del medio ambiente, un área que es una de las prioridades de la gestión municipal.

Al referirse a los trabajos, el Intendente Díaz manifestó sentirse “orgulloso de las presentaciones” y felicitó tanto a los alumnos, como así también a los docentes y familias, por su acompañamiento.

Esta feria educativa, organizada por el Ministerio de Educación a cargo del Dr. Horacio Ferreyra e impulsada por el Gobernador Martín Llaryora, se enmarca en los principios de inclusión, innovación, calidad y equidad que promueve el Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Te puede interesar
Karina-Menem

La política, el previsible talón de Aquiles libertario

Felipe Osman
Provincial02 de septiembre de 2025

El arrasador resultado de Corrientes, con la lista libertaria sepultada a más de 40 puntos de profundidad debajo del oficialismo provincial, expuso (una vez más) la mala praxis política de Karina. En Córdoba se ve venir una campaña de brazos caídos por los excluidos, mientras crujen las internas en Buenos Aires.

schiaretti (1)

Llaryora y la motosierra humanizada: anuncios y baño con mix de intendentes

Bettina Marengo
Provincial02 de septiembre de 2025

La Provincia va a retomar o iniciar la construcción de 13 centros de atención de infancias repartidos en el interior provincial que habían sido abandonados por el gobierno de Milei. Superávit “con los niños adentro” y exhibición de aliados extra PJ para el proyecto Provincias Unidas y el propio liderazgo del sanfrancisqueño.

Lo más visto
jujeños mestre

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto01 de septiembre de 2025

El tironeo por los jujeños… | Presencias incómodas en el acto de Mestre | Rebelión en la 13ra | Anuncios con estado presente | Con agenda en Buenos Aires |

WhatsApp Image 2025-08-30 at 5.49.09 PM

En el búnker de De la Sota ya tienen respuesta para el señalamiento K

Bettina Marengo
01 de septiembre de 2025

La candidata de Defendamos Córdoba no quiere disputar con el gobierno provincial sino fortalecer su postura de opositora previsible a Milei. Provincias Unidas vinculó a la diputada con el kirchnerismo para tapar posibles fugas de votos cordobesistas. Lo que dicen.