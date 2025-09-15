Enroque Corto

355 Centros Vecinales en marcha

El informante municipal llamó al periodista después de un buen tiempo si hablar con él. Esto comentaron.

Periodista: Estimado, gusto en escucharlo. Pensé que se había olvidado de mí…

Informante: Ja, ja… usted es el que se olvidó, después de las elecciones de centros vecinales no me mandó ni un mensaje… pero como no soy rencoroso, ahora que tengo novedades, le traigo.

P: A ver…

I.: Escuche. Passerini, junto a Vigo, puso en marcha las nuevas conducciones de los 355 Centros Vecinales que renovaron autoridades este año, en un acto antes 3.500 vecinos que tuvo lugar en Atenas. En el marco de la campaña en la que estamos, el intendente aprovechó para decir que “En todas las elecciones ganó la democracia y el vecinalismo", y que "estamos convencidos de que el camino es dialogando, hoy la democracia es el bien más preciado y el verdadero valor de la libertad está en poder decidir y luchar por lo que nos hace falta”.

P: Una pincelada…

I.: Ja, ja… la puesta en función de las nuevas autoridades es el cierre del proceso electoral que se profundizó en la presente gestión, y que incluyó una nueva ordenanza que establece la duración de los mandatos de 3 años y la unificación de los procesos electorales. Además, Passerini anunció la entrega de fondos para los Centros Vecinales. Y Prunotto anunció que, a través del Ministerio de Vinculación, la Provincia creará una dirección que trabaje con los Centros Vecinales.

El apoyo menos pensado

En pleno evento por el aniversario del diario Alfil se dio una charla un tanto particular entre el periodista y el concejal del bloque Juntos por el Cambio de San Francisco, Marco Puricelli. Mientras el dirigente, alineado al espacio de Rodrigo De Loredo, destacaba la alocución de Sergio Berensztein, y la buena organización del cónclave, el periodista aprovechó para hacerle un comentario a pasar sobre la campaña legislativa.

-Periodista: ¿Vio la nota que dio el profesor (Daniel) Pastore?

-Marco Puricelli: Sí, dijo que, si Córdoba no perteneciera a Argentina, en 10 años sería Suiza. Hizo ruido la declaración.

-P: La verdad que sí, pero muchos salieron a cuestionar la expresión.

-M. P: Es cierto, pero ojo con esa afirmación. En esta yo coincido con el Ministro de Vinculación de la Provincia. Algo de razón tiene.

-P: ¿Ah sí?, y ¿cómo sería eso?

-M. P: Usted sabe que a mí me gustan los datos, y en esa afirmación hay un registro de muchos años que puede respaldar la idea de que Córdoba tenga niveles a algunos de estos países.

-P: Explíquese un poco más por favor…

-M. P: Hay un estudio del año 2004 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas que indicaba que el producto regional de nuestra zona de la provincia era similar en esa época al de Bélgica. Hoy seguramente es un poco menos, pero hemos estado en esos niveles no hace mucho tiempo.

-P: Bueno, bueno. Es todo un dato. Habría que volver a medir para ver en qué situación nos encontramos.

Misa y muchas redes por De la Sota (padre)

Hoy se cumplen siete años de la muerte del tres veces gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. Cómo lo recordarán en el peronismo cordobés.

Informante: Su hija, la diputada Natalia de la Sota, convoca a una misa para esta tarde a las 16.30 en la Capilla del Cementerio San Jerónimo.

Periodista: ¿Y quiénes van? ¿Passerini, Llaryora, Schiaretti? ¿Se verán ahí? En otros momentos, iban todos juntos.

I: Están todos invitados, pero parece que el PJ esta vez elegirá recordarlo con muchos mensajes en las redes y una actividad del partido propiamente. A las 14 horas llevarán una corona al panteón y no mucho más. Inicialmente, no está previsto que ninguno de los que usted mencionó asista a la misa.

P.: Ah, esta bien. Evitarán cruzarse.

I.: Mire, del lado del Panal consideran que, dadas las circunstancias políticas electorales, no es momento para hacer campaña con este tema. Mientras que del lado de la diputada, ya declaró en varias oportunidades que la figura de su padre no le pertenece a nadie, sino que es de todos los cordobeses.

Apostillas libertarias del Sur

El acto de presentación de La Libertad Avanza en la ciudad de Río Cuarto dejó varias apostillas.Informante: Que quiere que le diga, hay cosas que no se entienden. Le cuento una: Laura Rodriguez Machado dijo que cada uno de los presentes en el acto debería conseguir diez votos. Le cuento que en el salón había no más de 200 personas...

Alfil: ¿En serio? Estaba hablando de dos mil votos... ¿Con eso ganan Río Cuarto?

Informante: Capaz estaba nerviosa y no hizo bien la cuenta. Ella es la cuarta candidata, necesita una buena elección violeta. Le cuento otra, esta vez de Laura Soldano, segunda candidata de la lista libertaria y que jugaba de local.

Alfil: ¿Que dijo?

Informante: Que hizo. No saludó a Antonio Benigno Rins, múltiple intendente del Imperio. Radical, aliado.

Alfil: Que mal educada...

Informante: No fue maleducada. No conocía al Toño Rins. ¿Usted puede creer? Muchos de los más viejos se agarraron la cabeza...

Piguillem en un evento para homenajear a Alfonsín

Hablando de radicales, el que estará hoy por la tarde en un evento para homenajear al expresidente Raúl Alfonsín será el concejal del radicalismo, Sergio Piguillem.

Informante Radical: Mañana (por hoy) habrá una actividad en horas de la tarde…

Periodista: Sí, no me diga que van a lol homenaje a De la Sota.

IR: No, le hablo de algo bien radical.

P: Ah, me parecía.

IR: Sí, es la presentación del libro “Ahora Alfonsín, historia íntima de la campaña electoral que cambió la Argentina para siempre”.

P: Muy bien.

IR: Estará uno de los autores Rodrigo Estévez Andrade y el concejal Piguillem. A las 19 en calle 27 de abril 275. Nos vemos, abrazo.