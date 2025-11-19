La Fiscalía pidió graves penas para miembros del sindicato Luz y Fuerza

El fiscal, Carlos Casas Nóblega, se encuentra a cargo de la investigación por asociación ilícita y estafas millonarias dentro de la asociación.

Provincial19 de noviembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
720

Por Redacción Alfil

En marco a la causa abierta que involucra al sindicato Luz y Fuerza de Córdoba por posible defraudación, lavado de activos y desvío de fondos en el sindicato. Desde el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba (TOF2), el fiscal Carlos Casas Nóblega, sorprendió a la cúpula del sindicato con pedidos de penas.

Las solicitudes del fiscal fueron: nueve años y medio de prisión para Jorge Molina Herrera, actual secretario general del gremio, y diez años para el ex titular, Gabriel Suárez. La abogada querellante y representante de afiliados del gremio, Mabel Sessa, confirmó esta información y agregó que, también solicitan la inmediata inhabilitación para ejercer cargos sindicales para todos los acusados. 

Según la investigación del TOF2, durante el 2011 hasta el 2019, el sindicato desvió millones de pesos provenientes del fondo compensador para jubilados, del fondo prestacional de salud y de otras cuentas del gremio. También se cree que, empleados de maestranza y/o administración recibían cheques endosados a nombre de proveedores, luego los cobraban y se los entregaban nuevamente a miembros del sindicato.

Hasta ahora nada está asumido, el próximo 1 de diciembre se conocerá el veredicto luego del juicio, el cual acumula más de 5.000 fojas

