Agencia de colocaciones Unicameral

Bettina MarengoProvincial26 de noviembre de 2025
Los gremios del sector público esperan una reunión con el secretario de la Gobernación, David Consalvi, antes del fin de semana. El gobierno de Llaryora dice que no se justifica ni bono ni cláusula gatillo y prevé que la paritaria del 2026 va a ser dura por la rebaja impositiva propuesta. La UEPC Capital va a reclamar un millón por cargo.
Bettina MarengoProvincial01 de diciembre de 2025
El Ejecutivo envía hoy a la Legislatura los pliegos del juez de Control Carlos Lezcano para reemplazar a Juan Manuel Delgado en la cabeza del Ministerio Público Fiscal. Siciliano, con funciones políticas y de mesa chica en el Gabinete de la segunda mitad de la gestión oficialista.
Javier BoherNacional01 de diciembre de 2025
Una legisladora kirchnerista de Buenos Aires quiere cobrar una absurda tasa al metano que genera la digestión de las vacas
Redacción AlfilEnroque Corto01 de diciembre de 2025
Llaryora (y muchos otros) saludaron a Estudiantes | Las 62-O lanzaron su regional San Justo | Rambaldi hace los deberes
Felipe OsmanProvincial01 de diciembre de 2025
El presidente tiene fechadas dos visitas a la provincia en la primera quincena de diciembre. El diputado, por su parte, celebró dos reuniones este fin de semana. La segunda fue el sábado, en el Botánico. La más importante sucedió apenas horas antes, sin aliados y sin cassette.