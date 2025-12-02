Agencia de colocaciones Unicameral

Por Javier Boher

[email protected]



El año pasado Guillermo Kraisman tuvo su pico de popularidad en medios y redes, aunque no precisamente de un modo que disfrute. Su nombre quedó asociado al robo en el supermercado y a los contratos en la Legislatura provincial, que estalló tras su episodio en el banco. Desde entonces no perdió oportunidad de hacerle saber a la gente que toma decisiones que esos largos años de militancia le han dado muchísimas historias para compartir con cualquiera que esté interesado, aunque todavía no ha hecho más que deslizar pequeñas cositas menores.

La periodista María Ester Romero, de Perfil, lo volvió a entrevistar hace unos días, motivada por su vuelta al ruedo de la militancia y alguna duda que le había quedado de cuando lo había visitado en la cárcel. La curiosidad de la periodista radicaba en la afirmación de Kraisman de que su caso no era nada al lado de las cosas que pasan en la Legislatura.

El título de la nota dice que hay legisladores que pagan niñeras con contratos en la casa de las leyes provinciales, lo que me enganchó automáticamente. Una vez leyendo comprobé que la afirmación era sobre un caso, lo que me desilusionó. Rápidamente recapacité y entendí que un caso es igual de grave que dos, tres o cuatro, por cuanto es dinero público que no se usa para los fines previstos.

Kraisman no dice nada que no se sepa, a partir de que es una práctica habitual que los políticos nombren a todos sus parientes en el Estado o que premien a los militantes con algún cargo, pero en este caso la cosa va un paso más allá: todos los cordobeses le pagan a ese legislador un subsidio a sus gastos regulares. Si se quiere hacer el tema aún más preocupante, el dirigente agrega que hay legisladores que cobran un retorno por estos contratos, algo que también se sabe pero que habitualmente no se dice en voz alta.

Quizás el entrevistado ya venía hablando de esto hace un tiempo, porque casualmente hace unos días el gobierno compartió una nota (replicada por varios medios) de que la Legislatura cordobesa es una de las que menos gasta en el país, un “ejemplo de austeridad” según la terminología oficial. No importa cuántos escándalos de contratados haya, parece que debemos agradecer que hay muchos otros distritos en peor situación que Córdoba.

Cabe esperar que con esa forma tan positiva de analizar su presupuesto y sus gastos en breve los legisladores empiecen a entregar reconocimientos por sus esfuerzos para lograr la reinserción de decenas de trabajadores abandonados a la suerte de un mercado cruel, inhumano e insensible. Seguramente lo encuadren en un programa como los de volver al trabajo o el de los servidores urbanos, todos mecanismos valiosos que son usados para ofrecer empleo pagado por los contribuyentes, obteniendo rédito político o un beneficio económico ahorrando con empleados subsidiados.

La Legislatura es uno de las instituciones más ignoradas de la provincia. Su habitual funcionamiento como escribanía del ejecutivo acostumbró a los cordobeses a no ver lo que pasa dentro; en los dos últimos años se la durmió con medidas tendientes a inutilizar su poder de control. Ahora que están haciendo bastante poco no queda otra que entretenerse buscando quiénes son y qué hacen aquellos que han encontrado empleo en esa gran agencia de colocaciones en la que se ha convertido el legislativo provincial. Kraisman ya nos tiró una punta para empezar a tirar del hilo.

