Hoy comienza el festival Mionca en Alta Gracia

Desde este viernes 16 y hasta el domingo 18, el Parque del Sierras Hotel será escenario de una nueva edición de Mionca, una propuesta cultural con un montón de magníficas propuestas que invitan a disfrutar con amigos o en familia, en la ciudad de Alta Gracia, con entrada libre y gratuita.

El festival contará con una destacada grilla de música en vivo, con los shows de los locales Sur Kamikaze, y los geniales Lu Ferreyra, The Rhythm Gamblers, SO y Florio en la jornada inaugural; como puntapié inicial a un fin de semana que incluirá los shows de consagrados artistas de la talla de Paz Carrara y Santi Celi, Hipnótica, entre otros.

Además de los shows musicales, Mionca propone una amplia variedad de experiencias para todas las edades. Entre ellas la Experiencia Pi, un espacio para atravesar y vivir con todos los sentidos; el Ilustrazo, una propuesta de arte en vivo para aprender nuevas técnicas y crear un recuerdo propio; y un espacio de cocina participativa para los amantes de la gastronomía, donde el público podrá “meter las manos en la masa” y luego saborear su propia creación.

Para los más pequeños, el Espacio Kids es una excelente opción, en que los niños y niñas podrán disfrutar de shows de magia, títeres, Ciclo de Cine en el Pasto y un lugar seguro para que jueguen y se diviertan.

A la gran oferta de comida y bebidas, el alma de Mionca, se suman también propuestas como el Espacio Astro, la cabina Dahaus para bailar al ritmo de la música electrónica, e intervenciones ambulantes a cargo del Circo Da Vinci y el Coro Misty Soul, sumando propuestas que invitan a recorrer y vivir cada rincón del predio.

Mionca es una invitación a vivir un fin de semana distinto entre delicias, arte y experiencias en un entorno natural, relajado, festivo y pet friendly. Un plan ideal para recorrer sin apuro, con familia, amigos y porqué no los peluditos de la casa. Y hasta podés llevar tu reposera. Un festival para compartir, sorprenderse y llevarse recuerdos inolvidables en pleno corazón de Alta Gracia.

La programación detallada se encuentra disponible en el sitio www.mionca.ar