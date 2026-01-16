Hoy comienza el festival Mionca en Alta Gracia

Domó Milei
La euforia libertaria por la visita presidencial a Jesús María es excesiva si se tienen en cuenta todas las variables involucradas.
Desde este viernes 16 hasta el domingo 18 de enero, el Parque del Sierras Hotel en Alta Gracia se transformará en el vibrante escenario de Mionca, un festival cultural con entrada libre y gratuita que promete diversión para todas las edades.Provincial16 de enero de 2026Redacción Alfil
Desde este viernes 16 y hasta el domingo 18, el Parque del Sierras Hotel será escenario de una nueva edición de Mionca, una propuesta cultural con un montón de magníficas propuestas que invitan a disfrutar con amigos o en familia, en la ciudad de Alta Gracia, con entrada libre y gratuita.
El festival contará con una destacada grilla de música en vivo, con los shows de los locales Sur Kamikaze, y los geniales Lu Ferreyra, The Rhythm Gamblers, SO y Florio en la jornada inaugural; como puntapié inicial a un fin de semana que incluirá los shows de consagrados artistas de la talla de Paz Carrara y Santi Celi, Hipnótica, entre otros.
Además de los shows musicales, Mionca propone una amplia variedad de experiencias para todas las edades. Entre ellas la Experiencia Pi, un espacio para atravesar y vivir con todos los sentidos; el Ilustrazo, una propuesta de arte en vivo para aprender nuevas técnicas y crear un recuerdo propio; y un espacio de cocina participativa para los amantes de la gastronomía, donde el público podrá “meter las manos en la masa” y luego saborear su propia creación.
Para los más pequeños, el Espacio Kids es una excelente opción, en que los niños y niñas podrán disfrutar de shows de magia, títeres, Ciclo de Cine en el Pasto y un lugar seguro para que jueguen y se diviertan.
A la gran oferta de comida y bebidas, el alma de Mionca, se suman también propuestas como el Espacio Astro, la cabina Dahaus para bailar al ritmo de la música electrónica, e intervenciones ambulantes a cargo del Circo Da Vinci y el Coro Misty Soul, sumando propuestas que invitan a recorrer y vivir cada rincón del predio.
Mionca es una invitación a vivir un fin de semana distinto entre delicias, arte y experiencias en un entorno natural, relajado, festivo y pet friendly. Un plan ideal para recorrer sin apuro, con familia, amigos y porqué no los peluditos de la casa. Y hasta podés llevar tu reposera. Un festival para compartir, sorprenderse y llevarse recuerdos inolvidables en pleno corazón de Alta Gracia.
La programación detallada se encuentra disponible en el sitio www.mionca.ar
La euforia libertaria por la visita presidencial a Jesús María es excesiva si se tienen en cuenta todas las variables involucradas.
La alianza opositora al gobierno de Llaryora ya designó terminales para conducir a los intendentes radicales.
En las próximas horas comenzarán las notificaciones. Actualmente, hay 370 becarios y 170 monotributistas, con sueldos que van desde los $200.000 al $1.500.000. La mayoría, contratos vinculados a concejales oficialistas.
La visita de Milei a Jesús María aportó, en el tablero local, otro poroto para el titular del bloque libertario, que en agosto se ocupó de despejar la lista de cualquier potencial competidor hacia el ‘27, y el viernes -acompañado por la fortuna- mantuvo alejados a sus virtuales adversarios por la Gobernación.
Con la presencia del intendente, Fernando Rambaldi, comenzaron las tareas de refuncionalización del CTR, una obra histórica que transforma la gestión ambiental en Sierras Chicas.
Desde este viernes 16 hasta el domingo 18 de enero, el Parque del Sierras Hotel en Alta Gracia se transformará en el vibrante escenario de Mionca, un festival cultural con entrada libre y gratuita que promete diversión para todas las edades.
Bornoroni, de paseo | Coki Ramirez y el escenario | “La Sikoreta” | Llaryora recibiría a los gremios | Avico pidió por las pymes | Se define la paritaria
La visita de Milei a Jesús María aportó, en el tablero local, otro poroto para el titular del bloque libertario, que en agosto se ocupó de despejar la lista de cualquier potencial competidor hacia el ‘27, y el viernes -acompañado por la fortuna- mantuvo alejados a sus virtuales adversarios por la Gobernación.
En las próximas horas comenzarán las notificaciones. Actualmente, hay 370 becarios y 170 monotributistas, con sueldos que van desde los $200.000 al $1.500.000. La mayoría, contratos vinculados a concejales oficialistas.
La alianza opositora al gobierno de Llaryora ya designó terminales para conducir a los intendentes radicales.