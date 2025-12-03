El nuevo rol Siciliano será clave para conservar la territorialidad del Cordobesismo de cara al 2027

Por Gabriela Yalangozian



El gobernador Martín Llaryora volvió a mover piezas centrales en su gabinete y, tal como veníamos anunciando desde Alfil, apostó por sostener a un dirigente central dentro del esquema del Cordobesismo. Para ese objetivo puso en marcha el Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional, un área pensada para reforzar el trabajo directo con la comunidad y profundizar la territorialidad en toda la provincia, pero especialmente centrándose en la Capital.

El elegido para conducir esta cartera es Miguel Siciliano, quien deja dos cargos electivos en un mismo movimiento político: este miércoles tomará licencia como legislador provincial luego de hacer efectiva su renuncia a la banca de diputado nacional que debía asumir el 10 de diciembre.

“La mía no fue una candidatura testimonial porque no sabía que iba a ser ministro”, subrayó ayer Siciliano para despejar especulaciones. Y agregó para que no queden dudas: “La semana pasada estaba en el Congreso llenando los papeles para asumir”.

Poco aclara sobre la posibilidad de ser candidato a intendente de la ciudad de Córdoba, aspirando a suceder en el 2027 a Daniel Passerini. Aun así, no es una posibilidad descabellada teniendo en cuenta que el ministerio que Llaryora creó para él busca reforzar su presencia en instituciones, clubes y centros vecinales.

La flamante cartera tendrá tres ejes operativos: instar a la participación comunitaria en seguridad, con la expansión del programa Ojos en Alerta a toda la provincia, fortalecer políticas sociales y articular con instituciones de la sociedad civil como clubes, centros vecinales, centros de jubilados, ONG, templos y organizaciones barriales.

“El desafío que me encomendó Martín es cercanía: mayor escucha y más trabajo territorial entre el Estado y la gente”, admitió Siciliano trazando un paralelismo con el rol que ejerció hasta hace dos años en la Municipalidad de Córdoba, secundando a Llaryora en su gestión municipal como secretario de Asuntos Institucionales.

“En la ciudad salimos adelante de la mano de las instituciones. Ahora la idea es la misma: vincular al Estado con cada club, cada barrio y cada centro de jubilados. El Gobernador me pidió profundizar la presencia estatal y fortalecer el vínculo directo con cada institución y con los vecinos. Son tiempos difíciles para la Argentina y para Córdoba, y la presencia estatal debe ser más fuerte”, aseguró a días de asumir ante el nuevo ministerio.

Se trata de un rol que, señalan en los pasillos, va a gestionar mucho presupuesto en áreas claves, y que tiene la mirada puesta en la construcción de una estrategia electoral para el 2027.

Renuncia a Diputados y última sesión en la Unicameral

Siciliano confirmó que la banca que deja en el Congreso será ocupada por el diputado Ignacio García Aresca, quien jurará en las próximas horas por otros cuatro años en la Cámara Baja.

“Renuncié personalmente en los tribunales federales. Mañana (por este miércoles) será mi último día como legislador provincial acompañando el presupuesto que conlleva una histórica baja impositiva”, explicó Siciliano..

También negó, una vez más, que su nuevo rol tenga connotación electoral: “La gente está viendo cómo llegar a fin de mes o cómo pagar la cuotita del auto. No puede ser que los dirigentes siempre hablen de candidaturas”, afirmó quitándole valor a las especulaciones que comenzaron a crecer en las últimas semanas, cuando muchos dudaban que llegara a ocupar la banca en Diputados.

La pregunta fue ineludible y la negativa -de algún modo- previsible: “No voy a ser candidato a intendente en 2027”, subrayó firmemente ante todos los medios que lo consultaron.

Otros movimientos del gabinete

La creación del ministerio que ocupará Siciliano se suma a una reestructuración más amplia. Como se venía señalando, Juan Manuel Llamosas dejará el Banco de Córdoba y será propuesto como presidente provisorio de la Legislatura, un cargo clave en la línea de sucesión.

Producción y Bioagroindustria se unifican bajo el mando de Sergio Busso, concentrando todas las políticas productivas. Y al mismo tiempo, Pedro Dellarrosa será el nuevo vicepresidente de Bancor.

Aunque se modifican áreas estratégicas, el Ejecutivo mantendrá 14 ministerios, pero cinco agencias menos que hace dos años. El cambio de Gabinete obligará al Ejecutivo Municipal a enviar un proyecto a la Legislatura que legitime el nuevo organigrama y permita a la vez dotar a los nuevos organismos de presupuesto propio.

Con esa estrategia, Llaryora apuesta a un perfil como el de Siciliano que combina presencia territorial, experiencia municipal y capacidad de articulación institucional para acompañarlo en el último tramo de su gestión provincial, en la que sabe que deberá atravesar un contexto económico delicado durante el 2026.