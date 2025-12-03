Tapia, Verón, la Justicia y Messi

Federico Jelic



Increíble lo que ha escalado el escándalo de AFA luego del error no forzado por creerse impune, que tuvo el presidente Claudio Tapia. De un orden ministerial o decreto nacional a modo de castigo a un silencio atroz, producto de una persecución legal que no solo afectan las arcas del organismo madre del fútbol sino también a su conducción. Y desde lo político también hay mucho en juego, con consecuencias impredecibles.

Y en ese rincón asoma la imagen del titular de Estudiantes de La Plata, otrora en penitencia en AFA, hoy más fuerte luego de un apoyo social y del Establishment que culminó en un contragolpe que hoy lo pone a Tapa contra un arco.





Ya nadie habla del desplante y el pasillo de espaldas de los jugadores de Estudiantes al campeón retroactivo Rosario Central. La imagen sin dudas despertó otros movimientos que le terminaron por dar a AFA un golpe letal. Es que al actuar con ira y revancha, el mundo del fútbol saltó en piedad luego de que a Verón lo inhabilitaran por seis meses, dos partidos de suspensión al equipo y una multa, con un archivo apócrifo que nunca había sido presentado en el reglamento ni en Comisión.

Y para colmo de males, actuó la Justicia. Es cierto que el presidente de los argentinos, Javier MIlei arruinó la cancha con un tweet de la camiseta del “Pincha” y utilizando ese estandarte en reuniones privadas en Casa Rosada, en clara señal de provocación.

Claro, eso le sirvió a Tapia para sindicar a Verón junto a Milei como los promotores de la instauración de las Sociedades Anónimas, pero esa lucha política-ideológica era de fondo, quisieron cambiar el foco del debate, como para buscar impunidad del autoritarismo con el que manejan el fútbol argentino. Además, ¿acaso no es Barracas Central una SAD? Al menos se comporta como tal, como Riestra y Defensa y Justicia entre otros, al igual que varios clubes del ascenso. Por eso tampoco impactó en nada la movida programada con los clubes de la B y algunos de Primera, apoyando virtualmente en redes sociales a Tapia, como si fuera algo improvisado. De hecho, eso despertó el enojo y la reprobación de la mayoría de los hinchas de esos clubes. Los colectivismos ya no suman y nadie puede hablar en nombre de los socios y ser su voz. Atrasa.

Pero ya no hubo retorno. Es que aprovechando la guardia baja, aparecieron en escena las denuncias por corrupción con los manejos a puro espurio a partir de la financiera Sur Finanzas. Sí, la misma que pagó los sueldos del moroso San Lorenzo, con facturas a sobreprecios estratosféricos, donde la lupa de la Justicia. El hombre fuerte de la firma, Eduardo Vallejos, figura involucrado por manejos cercanos a Tapia por 818.000 millones de pesos, con monotributistas testaferros. Pus por donde se mire.

Ahora. ¿Esta investigación hubiera tenido curso de no ser por los abusos arbitrales de AFA? Pareciera que no, pero como el fútbol mueve pasiones y humores a lo largo y a lo ancho del país, se ve que la Justicia con anuencia del Estado) aprovecharon esa debilidad, ya que FIFA prohíbe la intervención de los gobiernos en los organismos, so pena de desafiliación.

La Selección, su único refugio

Tapia anunció que estará el viernes próximo en Washington, en el Kennedy Center, presenciando el sorteo del Mundial 2026 y la suerte en la fase de grupos. Es que más que nunca necesita la foto y el amparo de los campeones del mundo como para legitimar el algo su cargo y su imagen ya desgastada. No olvidar que Tapia hizo ya una cábala de la foto tomando mates con Rodrigo De Paul y sobre todo de Lionel Messi, como si eso fuera suficiente para tapar una gestión aviesa al frente del fútbol argentino.

Tanto Tapia como Toviggino siguen creyendo que ellos son iguales de campeones del mundo y compañía, usufructúan con un título que no les es propio. Creyeron y formaron su propia auto impunidad y hoy lucen confundidos, ya que el castillo no luce sólido como antes. De hecho ya hay silencio del resto de los dirigentes y hasta planearon disimular el abuso de poder sin ningún favoritismo en las instancias finales para los clubes amigos del poder como Deportivo Madryn y los de su propiedad, como Barracas Central como Central Córdoba de Santiago del Estero, bajo la protección del Tesorero-sicario Pablo Toviggino. Por cierto, se lo nota callado a Toviggino en Twitter, sin amenazar a nadie luego de estos episodios, se ve que la bala entró y necesitan recalcular.

La historia continúa, la Selección y Messi es la única garantía que les queda, por lo que pronto habrá novedades institucionales, ahora con perfil más moderado, no les queda otra. La otra parte de la suerte queda a cargo de la Justicia. Pero la sociedad ya tiene un veredicto que no les es favorable.