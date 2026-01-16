De Loredo en Jesús María: "somos los únicos que podemos ganarle al PJ”

El exdiputado del radicalismo confirmó que se unirá a la oposición en 2027 para vencer al peronismo, además habló sobre la llegada de Milei al festival.

Provincial16 de enero de 2026
El flamante candidato a gobernador, Rodrigo de Loredo, estuvo presente en la noche del jueves 15 del Festival Jesús María y habló sobre las eleccciones 2027. "Somos los únicos que podemos ganarle al PJ", resaltó el exdiputado en plena noche festiva.

Junto a De Loredo estuvieron presentes: el intendente Federico Zárate, acompañado por los intendentes Javier Dieminger (La Falda), Ezequiel Lemos (Río Ceballos), Carlos Ciprian (Sinsacate), Santiago Reyneri (Tancacha), Federico Soto (Berrotarán) y Lorena Peralta (La Puerta), y los legisladores Alejandra Ferrero (presidente del interbloque opositor), Alfredo Nigro, José Bría, Fernando Luna, Ariela Szpanin y Ariel Grich.

En el márgen de su declaración, el exdiputado radical prometió que cuando sea gobernador el predio del Festival de Doma y Folklore será techado. Además criticó al gobierno de Llaryora expresando que, "muchas veces gasta en boludeces".

A su vez, De Loredo argumentó que es posible que ganen las próximas elecciones por cómo dieron los resultados de algunas encuestas y el gran despliegue territorial que tienen desde su bloque. “El régimen chavista de Maduro tiene menos años que el peronismo gobernando la provincia. La teocracia iraní tiene cuarenta años y el peronismo va por treinta años”, juzgó.

Otro de los temas que tocó el exdiputado fue la llegada del presidente, Javier Milei, a Jesús María el día viernes. "Me parece una muy buena noticia para Córdoba, un hecho simbólico de relevancia, fundamentalmente para el interior de Argentina”, aclaró.

