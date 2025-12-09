Siciliano asumió como ministro de Vinculación y Gestión Institucional

Por Redacción Alfil

El candidato electo a diputado del bloque Provincias Unidas, Miguel Siciliano, fue elegido por el gobernador Martín Llaryora para que ocupe el rol de ministro de Vinculación y Gestión Institucional de la provincia. De ahora en más, el mismo se tendrá que encargar del vínculo del Estado con instituciones sociales y comunitarias.

El exlegislador expresó que su candidatura a diputado no fue testimonial, ya que no sabía que iba a ser convocado para ocupar un cargo en el Gabinete. "El gobernador Martín Llaryora me ha pedido que trabajemos muy cerca de las instituciones. Son tiempos difíciles, pero tenemos esperanza en que la Argentina salga adelante", indicó Siciliano.

Se espera que el ministerio logre gestionar la articulación con municipios en materia de seguridad, a través de programas, como el reconocido "Ojos en Alerta", y el acompañamiento a organizaciones barriales. "A veces, con un empujoncito del Estado, se solucionan cosas", expresó el nuevo ministro.

"El gobernador me convocó a una tarea menos cómoda, más difícil, pero que es un gran desafío. Soy parte de un equipo y lo importante no es dónde te sentís más cómodo vos. Lo importante es cómo haces para que el espacio político pueda ser más eficiente en la gestión pública", concluyó el refuerzo de Llaryora.