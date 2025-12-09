Siciliano asumió como ministro de Vinculación y Gestión Institucional

Con la presencia de Llaryora, el candidato electo como diputado en las pasadas elecciones legislativas juró en el auditorio del Centro Cívico del Bicentenario.

El candidato electo a diputado del bloque Provincias Unidas, Miguel Siciliano, fue elegido por el gobernador Martín Llaryora para que ocupe el rol de ministro de Vinculación y Gestión Institucional de la provincia. De ahora en más, el mismo se tendrá que encargar del vínculo del Estado con instituciones sociales y comunitarias.

El exlegislador expresó que  su candidatura a diputado no fue testimonial, ya que no sabía que iba a ser convocado para ocupar un cargo en el Gabinete. "El gobernador Martín Llaryora me ha pedido que trabajemos muy cerca de las instituciones. Son tiempos difíciles, pero tenemos esperanza en que la Argentina salga adelante", indicó Siciliano.

Se espera que el ministerio logre gestionar la articulación con municipios en materia de seguridad, a través de programas, como el reconocido "Ojos en Alerta", y el acompañamiento a organizaciones barriales. "A veces, con un empujoncito del Estado, se solucionan cosas", expresó el nuevo ministro.

"El gobernador me convocó a una tarea menos cómoda, más difícil, pero que es un gran desafío. Soy parte de un equipo y lo importante no es dónde te sentís más cómodo vos. Lo importante es cómo haces para que el espacio político pueda ser más eficiente en la gestión pública", concluyó el refuerzo de Llaryora.

Siciliano empieza por Capital

El gobernador Martín Llaryora pone hoy en funciones al nuevo ministro. Empoderado, el dirigente arranca por la ciudad con agenda vinculada a los distintos sectores sociales. Se espera reunión con el intendente Daniel Passerini que hoy asistirá al acto.

El ministerio de la Felicidad

Siciliano toma el mando de una cartera creada ad hoc para su posicionamiento en capital. Un Frankenstein gubernamental -se duelen sus colegas- ensamblado con el corazón de cada ministerio, que deberá trabajar para que otro oficie las buenas nuevas. En el PJ capital sospechan. En la Municipalidad se preparan.

El juecismo apoyará a Lezcano para el MPF y el Panal quiere cerrar con Ferrer

El oficialismo aceleró el trámite para designar al nuevo Fiscal General y tras la audiencia pública del jueves, llevará el pliego al recinto el 17 de diciembre, antes de la segunda lectura del Presupuesto. Aunque tiene los números, busca contar con el apoyo de los principales bloques opositores. Rencor viejo rencor, Juez está dispuesto a darle el OK a su viejo enemistado. En un fin de año bien al estilo cordobesista, raid de leyes en la Unicameral.

Torres defendió el nuevo aporte a la Caja y arremetió contra gremios estatales

El legislador provincial de Juntos por el Cambio reavivó el debate sobre la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones de Córdoba al respaldar un proyecto que permitiría elevar hasta 4% las alícuotas de aportes personales, en medio del rechazo de gremios estatales que advierten impacto salarial y vulneración de derechos previsionales.

Confiado por los votos, Hacemos no evalúa cambios en Presupuesto

Tras una primera lectura atravesada por tensiones internas en la oposición y un clima legislativo fragmentado, el llaryorismo debe resolver si abre el proyecto a revisiones o si llega a la segunda vuelta con la misma hoja de ruta fiscal que defendió con firmeza en el recinto. Todo apunta a una ratificación del rumbo en la segunda lectura.

Enroque Corto

Todos al MAC  | La Shakimanía que contenta al Panal | LLA-PJ, con cruces en las inferiores | Piden préstamo para pagar los aguinaldos | Picat, el interlocutor elegido por los libertarios

Defendamos Córdoba sentó bases en Río IV y sus referentes comienzan a perfilarse

La diputada agradeció a su equipo por los más de 10 puntos obtenidos en el departamento e instó a trabajar hacia delante. Acompañamiento al movimiento obrero y el objetivo de consolidar el armado de Defendamos Córdoba en la Capital Alterna y el sur. Novaira asoma como un nombre fuerte dentro del esquema, al igual que dirigentes sindicales y del Frente Renovador.

Siciliano empieza por Capital

El ministerio de la Felicidad

