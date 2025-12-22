Llaryora anunciará la reglamentación de la Ley de Equidad Jubilatoria

Montero se suma al debate de la vacunación obligatoria
La ministra de Desarrollo Humano se expresó en redes tras el proyecto de la Provincia que busca sancionar a quienes omitan a la inmunización obligatoria.
El gobernador informará alrededor de las 19 los alcances de la reforma de la normativa aprobada por la Legislatura Unicameral.Provincial22 de diciembre de 2025Redacción Alfil
Este lunes, el gobernador Martín Llaryora anunciará este lunes la reglamentación de la Ley de Equidad Jubilatoria, la normativa que fue recientemente aprobado en la Legislatura.
Se trata de la nueva legislación previsional, misma que establece la restitución del 82 por ciento para más de 60 mil jubilados provinciales y declara la emergencia por cinco años, con una prórroga automática por única vez. La normativa también concede a la facultad del Ejecutivo de la provincia de fijar alícuotas de aportes de los empleados estatales de “hasta un 8 por ciento”.
A su vez, dispone la creación de un “adicional mensual no remunerativo” para los jubilados (aún no está confirmado oficialmente a partir de qué monto rige la medida) “hasta el límite del 82%”.
Según lo informado el Gobierno Provincial desde sus redes sociales, el mandatario provincial, junto a sus equipos técnicos y políticos, "trabajan intensamente en la reglamentación de la Ley de Equidad Jubilatoria, con el objetivo de que se aplique con los haberes de diciembre".
"Este lunes, a las 19 horas, el propio gobernador realizará el anuncio oficial a través de un mensaje al pueblo de #Córdoba", agregó en una publicación de la red social "X".
El trexto también aclaró que el martes por la mañana, el gobernador, junto al ejecutivo provincial, brindarán una conferencia de prensa con el objetivo de "explicar los alcances de la reforma y responder todas las inquietudes".
La ministra de Desarrollo Humano se expresó en redes tras el proyecto de la Provincia que busca sancionar a quienes omitan a la inmunización obligatoria.
La elección fue del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien confirmó que el acto de asunción se realizará el próximo lunes 29 de diciembre.
En complemento al esquema de vacaciones para el verano, el gobernador encara la primera temporada estival como jefe excluyente del cordobesismo. Territorio, intendentes, gestión y contraste con Nación: el inicio real del camino al 2027, entre festivales y la ponderación del turismo cordobés.
La designación de cargos vitalicios en la Procuración Penitenciaria detonó el primer choque abierto entre la UCR y el juecismo. En medio de rumores de un entendimiento entre el radicalismo y el PJ, quedaron expuestas las tensiones que empiezan a proyectarse hacia 2027. Ferrer, le respondió al Frente Cívico
Nadie sabe si el PJ cerró un acuerdo o soltó una carga de profundidad sobre la UCR con la inclusión de Degano como Procuradora Penitenciaria Adjunta. O si antes hizo lo propio respecto del Frente Cívico, proponiendo a Carlos Lezcano como Fiscal General. Ni si la oposición se rompe, o aprovecha la bolada para sincerar su ruptura.
La legisladora de la UCR rechaza la creación de la Procuración Penitenciaria, el organismo autónomo creado por ley el 11 de diciembre pasado para supervisar el sistema carcelario cordobés. "Elegimos callar por la responsabilidad de no ser funcionales al gobierno", expresó en sus redes sociales.
En complemento al esquema de vacaciones para el verano, el gobernador encara la primera temporada estival como jefe excluyente del cordobesismo. Territorio, intendentes, gestión y contraste con Nación: el inicio real del camino al 2027, entre festivales y la ponderación del turismo cordobés.
La designación de cargos vitalicios en la Procuración Penitenciaria detonó el primer choque abierto entre la UCR y el juecismo. En medio de rumores de un entendimiento entre el radicalismo y el PJ, quedaron expuestas las tensiones que empiezan a proyectarse hacia 2027. Ferrer, le respondió al Frente Cívico
Entre balances de gestión, disputas opositoras y la irrupción de La Libertad Avanza empoderada por lo electoral, los brindis de fin de año funcionan como una radiografía del poder local y anticipan el reordenamiento político que se viene en la ciudad.
Nadie sabe si el PJ cerró un acuerdo o soltó una carga de profundidad sobre la UCR con la inclusión de Degano como Procuradora Penitenciaria Adjunta. O si antes hizo lo propio respecto del Frente Cívico, proponiendo a Carlos Lezcano como Fiscal General. Ni si la oposición se rompe, o aprovecha la bolada para sincerar su ruptura.