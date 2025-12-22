Llaryora anunciará la reglamentación de la Ley de Equidad Jubilatoria

Este lunes, el gobernador Martín Llaryora anunciará este lunes la reglamentación de la Ley de Equidad Jubilatoria, la normativa que fue recientemente aprobado en la Legislatura.

Se trata de la nueva legislación previsional, misma que establece la restitución del 82 por ciento para más de 60 mil jubilados provinciales y declara la emergencia por cinco años, con una prórroga automática por única vez. La normativa también concede a la facultad del Ejecutivo de la provincia de fijar alícuotas de aportes de los empleados estatales de “hasta un 8 por ciento”.

A su vez, dispone la creación de un “adicional mensual no remunerativo” para los jubilados (aún no está confirmado oficialmente a partir de qué monto rige la medida) “hasta el límite del 82%”.

Según lo informado el Gobierno Provincial desde sus redes sociales, el mandatario provincial, junto a sus equipos técnicos y políticos, "trabajan intensamente en la reglamentación de la Ley de Equidad Jubilatoria, con el objetivo de que se aplique con los haberes de diciembre".

"Este lunes, a las 19 horas, el propio gobernador realizará el anuncio oficial a través de un mensaje al pueblo de #Córdoba", agregó en una publicación de la red social "X".

El trexto también aclaró que el martes por la mañana, el gobernador, junto al ejecutivo provincial, brindarán una conferencia de prensa con el objetivo de "explicar los alcances de la reforma y responder todas las inquietudes".