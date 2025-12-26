Senado: el oficialismo buscará tener un gran cierre de año

Menos juguetes y más viejos
La caída en la venta de juguetes sirve para empezar a acercarnos al gran desafío del desplome de la natalidad
En marco al Presupuesto 2026, el recinto se prepara para lo que puede ser un gran punto para el gobierno nacional a nivel legislativo o un retroceso a DiputadosNacional26 de diciembre de 2025Redacción Alfil
Por Redacción Alfil
El oficialismo transita hoy lo que definirá su cierre de año en lo legislativo, este viernes la Cámara Alta se preparará para el debate acerca del Presupuesto 2026 que tanto ansían desde Casa Rosada. Por otro lado, la oposición buscará ganar votos cuando se debata acerca de los reparos hacia sus sectores.
Si se llegara a aprobar el proyecto en esta sesión, el oficialismo podría darse el lujo de olvidar el revés de la oposición en Diputados, luego de que se le haya eliminado a su proyecto el Capítulo XI. A pesar de esto, en el caso de que se desapruebe, el proyecto volvería a Cámara Baja.
De todas formas, desde el Gobierno tienen el gran objetivo de legalizar su proyecto de manera avasallante, en un hipotético caso de que Presupuesto volviese a Diputados y aún asi fuese aprobado tensaría la situación interna del bloque oficialista.
En grandes vistas, se sabe que de por sí La Libertad Avanza cuenta con los números necesarios en el Senado par aprobar su proyecto, a estos además se les sumarían una parte del interbloque Popular. En síntesis, es probable que cuenten con un respaldo de, al menos, 40 votos.
Aún así, el artículo que probablemente cambie los roles del juego entre la oposición y el oficialismo será el 30°, ya que el propio podría llegar a debilitar el rechazo puntual, pero a su vez, el Ejecutivo tiene la presión de no poder cambiar el texto sin regresar a Diputados.
La expresidenta aún se encuentra recuperándose de su operación por apendicitis en el Sanatorio Otamendi, aún se desconoce cuando recibirá el alta.
La UNC aprobó finalmente la carrera docente para las escuelas preuniversitarias y habilitó la regularización de cargos interinos. El avance es celebrado como un hito por ADIUC y por los delegados de las escuelas, que sostuvieron el reclamo durante años, pero también expone una disputa silenciosa entre el gremio y el rectorado que rara vez asoma en los comunicados oficiales.
El intendente de Laguna Larga publicó la lista de morosos del municipio y abrió el debate sobre la medida
El juez, Martín Cormick, detuvo de manera cautelar el decreto del Gobierno que suspendía la ley de financiación a las universidades en medio del amparo.
El Gobierno Nacional oficializó la salida del economista cordobés, Daniel Tillard, y designó a Darío Wasserman como nuevo presidente del Banco de la Nación Argentina. Por decreto, también se sumó a Carolina Píparo en el directorio.
En complemento al esquema de vacaciones para el verano, el gobernador encara la primera temporada estival como jefe excluyente del cordobesismo. Territorio, intendentes, gestión y contraste con Nación: el inicio real del camino al 2027, entre festivales y la ponderación del turismo cordobés.
La designación de cargos vitalicios en la Procuración Penitenciaria detonó el primer choque abierto entre la UCR y el juecismo. En medio de rumores de un entendimiento entre el radicalismo y el PJ, quedaron expuestas las tensiones que empiezan a proyectarse hacia 2027. Ferrer, le respondió al Frente Cívico
Entre balances de gestión, disputas opositoras y la irrupción de La Libertad Avanza empoderada por lo electoral, los brindis de fin de año funcionan como una radiografía del poder local y anticipan el reordenamiento político que se viene en la ciudad.
Nadie sabe si el PJ cerró un acuerdo o soltó una carga de profundidad sobre la UCR con la inclusión de Degano como Procuradora Penitenciaria Adjunta. O si antes hizo lo propio respecto del Frente Cívico, proponiendo a Carlos Lezcano como Fiscal General. Ni si la oposición se rompe, o aprovecha la bolada para sincerar su ruptura.