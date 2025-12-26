Senado: el oficialismo buscará tener un gran cierre de año

Por Redacción Alfil

El oficialismo transita hoy lo que definirá su cierre de año en lo legislativo, este viernes la Cámara Alta se preparará para el debate acerca del Presupuesto 2026 que tanto ansían desde Casa Rosada. Por otro lado, la oposición buscará ganar votos cuando se debata acerca de los reparos hacia sus sectores.

Si se llegara a aprobar el proyecto en esta sesión, el oficialismo podría darse el lujo de olvidar el revés de la oposición en Diputados, luego de que se le haya eliminado a su proyecto el Capítulo XI. A pesar de esto, en el caso de que se desapruebe, el proyecto volvería a Cámara Baja.

De todas formas, desde el Gobierno tienen el gran objetivo de legalizar su proyecto de manera avasallante, en un hipotético caso de que Presupuesto volviese a Diputados y aún asi fuese aprobado tensaría la situación interna del bloque oficialista.

En grandes vistas, se sabe que de por sí La Libertad Avanza cuenta con los números necesarios en el Senado par aprobar su proyecto, a estos además se les sumarían una parte del interbloque Popular. En síntesis, es probable que cuenten con un respaldo de, al menos, 40 votos.

Aún así, el artículo que probablemente cambie los roles del juego entre la oposición y el oficialismo será el 30°, ya que el propio podría llegar a debilitar el rechazo puntual, pero a su vez, el Ejecutivo tiene la presión de no poder cambiar el texto sin regresar a Diputados.