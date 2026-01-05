Sikora se anota por la Gobernación

Por Felipe Osman

Decididamente, 2025 no fue el año de Verónica Sikora. La titular de La Libertad Primero, a pesar de demostrar un amplio trabajo territorial construido a pulmón, no consiguió la bendición de la Casa Rosada para integrar la lista del oficialismo nacional en las Legislativas y, lejos de ello, fue Gabriel Bornoroni, abanderado de Karina Milei en Córdoba, quien monopolizó la definición de las candidaturas, con la única excepción de Laura Rodríguez Machado, que entró en la boleta merced al protagonismo de Patricia Bullrich en el esquema nacional.

Sin embargo, todo esto no parece haber desanimado a la dirigente liberal, que se enorgullece de haber sido designada por el presidente como integrante del “Consejo de la Libertad”, y que sigue moviéndose con intensidad en el mapa cordobés, tanto en Capital como en el interior.

Entre los propios, Sikora no esconde sus expectativas, y promete trabajar junto a todos los que quieran unírsele para generar una alternativa liberal para la Provincia, cuando el 2027 traiga, para la oposición, la oportunidad de pelear por el Centro Cívico, y para el peronismo, la necesidad de defender el título que consiguió hace más de un cuarto de siglo, bajo la conducción de José Manuel de la Sota.

Desde luego, la expectativa de Sikora choca de frente con la que, todavía sin confesar a título personal, tiene Bornoroni, revalidado por las Legislativas como representante de Karina en Córdoba. El presidente del bloque libertario habla, desde hace tiempo, de construir una alternativa liberal para la Provincia, mientras administra una tensión que irá indefectiblemente in crescendo con Luis Juez, aliado y potencial adversario en la contienda por la Gobernación.

Ahora bien, ¿cuál es el juego de Sikora?

En principio, no es diferente al de los demás dirigentes de la oposición que levantan la mano para avisar que van por el premio mayor el año próximo. La oposición tuvo su resultado más ajustado desde 2007 en las elecciones de 2023, y advierte que la condición (probablemente) indispensable para arrebatar la Provincia al peronismo en el próximo turno electoral es la unidad del arco opositor.

De aquí hasta la previa de la definición de alianzas, el juego de cada dirigente opositor será, entonces, hacerse de la masa crítica necesaria para impulsar una alternativa propia a la Gobernación, y negociar en los meses anteriores a la contienda electoral por un rol, más o menos protagónico, según el caso, para sellar una alianza amplia.

La línea que dibuja Sikora para alcanzar ese objetivo es claro: en primer lugar, entusiasmar a todos los que quieran plantear una alternativa liberal y no se sientan contenidos por el esquema oficial de Bornoroni, por la postulación de Rodrigo De Loredo, o hayan quedado huérfanos de referencia tras el naufragio del PRO.

En segundo término, mantener un apoyo irrevocable a la reelección de Milei, defendiendo a capa y espada las políticas desplegadas por el Gobierno Nacional. Y finalmente, seguir trabajando los flancos que el espectro liberal advierte débiles en el oficialismo provincial, cuestionando las políticas en Seguridad y la presión fiscal, proponiendo una rebaja de los tributos, pronosticando un “final de ciclo”, e identificando al peronismo de Córdoba con el kirchnerismo nacional.

De momento, la dirigente liberal sube a sus redes contenido de las recorridas que desde noviembre despliega en las distintas seccionales de la capital y 18 de los 26 departamentos de Córdoba que dice tener armados. Asegura tener diálogo con dirigentes del PRO y la UCR en el interior. Y prepara una agenda que, entre enero y febrero, la llevará a recorrer 30 de los cerca de 200 festivales que se organizan en la provincia durante la temporada turística.

Dueña de un optimismo inoxidable, busca plantarse de cara a las Provinciales para pivotar sobre la necesidad opositora de alcanzar la unidad, mientras el peronismo, de seguro, intentará sembrar la discordia entre los potenciales aliados, tentando a cada uno con una salida individual que los aleje del consenso.