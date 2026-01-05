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Maduro llegó a Nueva York para enfrentar su primera comparecencia ante el Tribunal Federal

El exdictador venezolano comparece hoy ante un tribunal federal en Nueva York, tras ser capturado por el ejército estadounidense, enfrentando cargos de narcoterrorismo y lavado de dinero,
Política y Corrupción05 de enero de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil
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El exdictador venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comparecen este lunes ante un tribunal federal en Nueva York para su primera audiencia judicial.

La misma se realiza luego de que el ejército estadounidense los haya capturado durante un operativo llevado a cabo en la madrugada del sábado.

Maduro enfrenta acusaciones de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas de guerra y lavado de dinero. A su vez, se le acusa de liderar un cartel y colaborar con grupos narcoterroristas para ingresar toneladas de droga a EE. UU.

En tanto, Trump afirmó el domingo por la noche que la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien se encuentra en la capital rusa de Moscú, "está cooperando" con Estados Unidos en el marco de la transición en Venezuela. En ese sentido, la funcionaria pidió una relación "equilibrada y respetuosa" con Washington e invitó a "trabajar juntos en una agenda de cooperación" tras la captura de Maduro.

El caso quedó bajo la supervisión del juez federal Alvin K. Hellerstein en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, magistrado que fue calificado por Trump como "muy respetado". Por otro lado, la fiscal general Pam Bondi lidera la acusación, mientras que el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne hoy para discutir las acciones de Estados Unidos en Venezuela.

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