Delcy Rodríguez será la presidenta interina tras la captura de Maduro

Argentina repaga íntegramente el apoyo financiero de Estados Unidos
Así lo confirmó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. El mismo aseguró que el país reembolsó “rápida y completamente” el dinero que recibió en octubre.
La flamante mandataria juró para tomar las riendas de Venezuela, esto luego de entablar un acuerdo con Donald Trump, su hermano dirigirá la Asamblea Nacional.Nacional05 de enero de 2026Redacción Alfil
Por Redacción Alfil
Este lunes se confirmó que Delcy Rodríguez, exvicepresidenta durante el mandato del dictador Nicolás Maduro, será la presidenta interina de la República de Venezuela tras reconciliarse con el presidente estadounidense, Donald Trump. El americano afirmó que, "todo lo que exijamos nos lo tiene que dar”.
En simultáneo al juicio del exgobernante venezolano y su esposa, Rodríguez juró ante la Asamblea Nacional de Venezuela y confirmó que cooperará con el gobierno norteamericano.
"Extendemos la invitación al Gobierno de los EE UU a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”, expresó la nueva mandataria.
A su vez el hermano de Rodríguez, Jorge Jesús Rodríguez, fue renovado como presidente de la cámara por la Asamblea Nacional.
“Queremos acceso a todo lo que pidamos, al petróleo, a carreteras y puentes, todo lo que exijamos nos lo tiene que dar”, insistió Trump desde su país.
La reciente aprobación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea ha sido calificada como un "éxito concreto" para Argentina por la senadora Nacional. Tras 25 años de negociaciones, los 27 Estados miembros de la UE dieron su visto bueno al acuerdo, que crea un mercado de 750 millones de personas.
Algunas veces es muy difícil esquivar los temas internacionales, en especial cuando pasan varias cosas juntas en países que nos afectan
Los gremios estatales de Córdoba se unen en la UEPC para definir acciones legales y de lucha contra la Ley de Equidad Jubilatoria y el aumento de aportes a Apross.
La designación del exdiputado para asumir la representación diplomática en Bruselas ha sido oficializada mediante un decreto presidencial.
El año tuvo de todo, desde temas locales hasta internacionales, con elecciones y escándalos que dieron que hablar
Dardos que van y vienen | Regalos caros y Nostrala atento | Enero “al palo” | El rol provincial en la baja de la presión tributaria | Policía cuartetera, política de Estado
Los sindicatos alcanzados por la Reforma Previsional no se desaniman. Redoblan la apuesta judicial y preparan un movimiento de pinzas sobre el Ejecutivo, sumando acciones sorpresivas. En unidad, buscarán sumarse a la mesa que auspicia la CJSN y levantar un reclamo “federal” con los gremios de las otras provincias que no transfirieron su sistema previsional a la Nación.
En el inicio real de la temporada de festivales, el Panal intensifica la movilización en torno al turismo y la agenda festivalera como reafirmación del modelo cordobesista. En la antesala de la llegada de Javier Milei a Jesús María, la Provincia exhibe gestión, territorio y una agenda que funciona como respuesta política.
Apenas nueve días del nuevo año y, en medio del receso de verano, el bloque radical en la Unicameral ya activó tres pedidos de informes que ponen el foco en seguridad, salud y servicios básicos. La Legislatura, como todos los años, retoma su actividad el 1 de febrero, pero la oposición de la UCR decidió no esperar.
Fuerte polémica en Carlos Paz. Se conoció el segundo reporte oficial del verano y la cámara que agrupa a los teatros dejó fuera de la lista a todas las obras de Miguel Pardo, que podría llevar el tema a la Justicia. La comedia de Pedro Alfonso, líder en corte de entradas. Varias sorpresas en el nuevo informe.