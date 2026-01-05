Delcy Rodríguez será la presidenta interina tras la captura de Maduro

La flamante mandataria juró para tomar las riendas de Venezuela, esto luego de entablar un acuerdo con Donald Trump, su hermano dirigirá la Asamblea Nacional.

Este lunes se confirmó que Delcy Rodríguez, exvicepresidenta durante el mandato del dictador Nicolás Maduro, será la presidenta interina de la República de Venezuela tras reconciliarse con el presidente estadounidense, Donald Trump. El americano afirmó que, "todo lo que exijamos nos lo tiene que dar”.

En simultáneo al juicio del exgobernante venezolano y su esposa, Rodríguez juró ante la Asamblea Nacional de Venezuela y confirmó que cooperará con el gobierno norteamericano.

"Extendemos la invitación al Gobierno de los EE UU a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”, expresó la nueva mandataria.

A su vez el hermano de Rodríguez, Jorge Jesús Rodríguez, fue renovado como presidente de la cámara por la Asamblea Nacional. 

 “Queremos acceso a todo lo que pidamos, al petróleo, a carreteras y puentes, todo lo que exijamos nos lo tiene que dar”, insistió Trump desde su país.

