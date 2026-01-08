La baja impositiva nacional impacta desfavorablemente en las provincias

Venezuela: la empresa PDVSA confirmó que negocian con EEUU la venta del petróleo
La corporación estatal venezolana de petróleo informó que, están en contacto con el país norteamericano para concretar ventas de volúmenes de petróleo.
El Iaraf revela el ahogo financiero a las provincias tras la reducción de la presión tributaria nacional. Además, en Córdoba hay preocupación por las transferencias automáticas.
Por Redacción Alfil
Este jueves, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) reveló un par de estudios realizados a nivel nacional en base a la baja presión de recaudación tributaria, la cual refleja la incomodidad financiera de las provincias y CaBa. La quita de impuestos, sumado a lo anterior, resultó ser otro de los factores contraproducentes para el interior.
El primer informe publicado por Iaraf demuestra que la presión tributaria efectiva nacional tuvo una gran caída, llegando a un 0,8% del PBI entre 2024 y 2025. Lo realmente impactante fue la distribución, las provincias y la CaBa absorbieron un 92% de esa reducción, mientras que Nación rebajó apenas el 8%.
Más allá de lo dicho, si se tiene en cuenta la recaudación en comparación al tamaño de la economía, se puede descifrar que: en el año pasado, la recaudación de la Nación (0,9 %) y la que correspondió a las provincias (0,2%), descendieron 1,1 puntos del PBI con una economía que había crecido un 4%.
Lo que realmente preocupa en Córdoba es lo demostrado en el segundo trabajo del instituto, que estudió el comportamiento de las transferencias automáticas nacionales y su impacto sobre los ingresos totales provinciales en 2025.
A grandes rasgos, las provincias y la CaBa tuvieron un aumento real interanual de sus ingresos totales de apenas 0,8%, pero es el análisis por jurisdicción que demuestra la realidad de cada sector. Mientras que Salta (+2,85%), Buenos Aires (+1,52%) y Tucumán (+1,5%) presentaron un crecimiento; La Pampa, Córdoba, la CaBa y Santa Fe, no demostraron variaciones reales en el 2024.
Con un nuevo año en marcha y con los resultados de años pasados demostrados por el Iaraf, las provincias y CaBa deberán ponerse manos a la obra para administrar sus gastos en una economía estrecha y mantenerse lejos del peligro de un desorden fiscal.
La cifra fue la más baja de la década, según el Centro de Almaceneros en el mes de diciembre se registró un 2,26%. Aún así, más de la mitad de las familias se endeudan para poder comer.
El Riesgo País argentino cae a 555 puntos básicos, impulsado por el ajuste de bandas cambiarias y un plan de compra de reservas del Banco Central por US$10.000 millones.
La divisa norteamericana escaló y se acercó a los $1.500 en la rueda de este martes, casualmente en el día de ayer el BCRA aumentó un cambio en el sistema de bandas.
El Ejecutivo cambiará el sistema cambiario a partir de enero del año que viene, el precio del piso y del techo se actualizará por la inflación
Así lo confirmó Horacio Marín, Presidente y CEO de la compañía petrolera. La medida responde al esquema dinámico de oferta y demanda y a la política de "micro pricing" de la compañía. La variación exacta del precio diferirá según la región y el tipo de combustible.
Los sindicatos alcanzados por la Reforma Previsional no se desaniman. Redoblan la apuesta judicial y preparan un movimiento de pinzas sobre el Ejecutivo, sumando acciones sorpresivas. En unidad, buscarán sumarse a la mesa que auspicia la CJSN y levantar un reclamo “federal” con los gremios de las otras provincias que no transfirieron su sistema previsional a la Nación.
En el inicio real de la temporada de festivales, el Panal intensifica la movilización en torno al turismo y la agenda festivalera como reafirmación del modelo cordobesista. En la antesala de la llegada de Javier Milei a Jesús María, la Provincia exhibe gestión, territorio y una agenda que funciona como respuesta política.
Apenas nueve días del nuevo año y, en medio del receso de verano, el bloque radical en la Unicameral ya activó tres pedidos de informes que ponen el foco en seguridad, salud y servicios básicos. La Legislatura, como todos los años, retoma su actividad el 1 de febrero, pero la oposición de la UCR decidió no esperar.
Fuerte polémica en Carlos Paz. Se conoció el segundo reporte oficial del verano y la cámara que agrupa a los teatros dejó fuera de la lista a todas las obras de Miguel Pardo, que podría llevar el tema a la Justicia. La comedia de Pedro Alfonso, líder en corte de entradas. Varias sorpresas en el nuevo informe.