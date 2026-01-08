La baja impositiva nacional impacta desfavorablemente en las provincias

Por Redacción Alfil

Este jueves, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) reveló un par de estudios realizados a nivel nacional en base a la baja presión de recaudación tributaria, la cual refleja la incomodidad financiera de las provincias y CaBa. La quita de impuestos, sumado a lo anterior, resultó ser otro de los factores contraproducentes para el interior.

El primer informe publicado por Iaraf demuestra que la presión tributaria efectiva nacional tuvo una gran caída, llegando a un 0,8% del PBI entre 2024 y 2025. Lo realmente impactante fue la distribución, las provincias y la CaBa absorbieron un 92% de esa reducción, mientras que Nación rebajó apenas el 8%.

Más allá de lo dicho, si se tiene en cuenta la recaudación en comparación al tamaño de la economía, se puede descifrar que: en el año pasado, la recaudación de la Nación (0,9 %) y la que correspondió a las provincias (0,2%), descendieron 1,1 puntos del PBI con una economía que había crecido un 4%.

Lo que realmente preocupa en Córdoba es lo demostrado en el segundo trabajo del instituto, que estudió el comportamiento de las transferencias automáticas nacionales y su impacto sobre los ingresos totales provinciales en 2025.

A grandes rasgos, las provincias y la CaBa tuvieron un aumento real interanual de sus ingresos totales de apenas 0,8%, pero es el análisis por jurisdicción que demuestra la realidad de cada sector. Mientras que Salta (+2,85%), Buenos Aires (+1,52%) y Tucumán (+1,5%) presentaron un crecimiento; La Pampa, Córdoba, la CaBa y Santa Fe, no demostraron variaciones reales en el 2024.

Con un nuevo año en marcha y con los resultados de años pasados demostrados por el Iaraf, las provincias y CaBa deberán ponerse manos a la obra para administrar sus gastos en una economía estrecha y mantenerse lejos del peligro de un desorden fiscal.