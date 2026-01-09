Argentina repaga íntegramente el apoyo financiero de Estados Unidos

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció este viernes que Argentina ha devuelto por completo y de manera anticipada el monto utilizado de la línea de swap de hasta USD 20.000 millones otorgada por el Fondo de Estabilización Cambiaria (Exchange Stabilization Fund - ESF) del Tesoro estadounidense en octubre de 2025.

“Me complace anunciar que, como reflejo de su fortalecida posición financiera, Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus iniciales en inglés) actualmente no tiene pesos”, señaló Bessent.

En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, Bessent destacó que la operación no solo cumplió con el propósito establecido por el Congreso para el ESF —estabilizar a un aliado clave en un momento de crisis aguda de liquidez cambiaria y financiera—, sino que además generó decenas de millones de dólares en ganancias para los contribuyentes estadounidenses.

“Argentina ha fortalecido su posición financiera, ha recuperado el acceso pleno a los mercados internacionales y ha avanzado en cambios alentadores en su marco de política monetaria y cambiaria”, señaló el funcionario. Agregó que el Fondo de Estabilización Cambiaria ya no mantiene posiciones en pesos argentinos y que la intervención estadounidense fue “rápida, efectiva y alineada con la política de Paz a través de la Fuerza Económica” impulsada por el presidente Donald Trump.

El respaldo de octubre pasado —que incluyó compras directas de pesos en el mercado spot y a través del mecanismo Blue Chip Swap— se produjo en medio de una fuerte presión sobre el tipo de cambio y las reservas del Banco Central, en un contexto de elevada volatilidad regional y de vencimientos de deuda importantes para 2026.

Bessent elogió especialmente el desempeño del presidente Javier Milei y del ministro de Economía Luis Caputo, afirmando que ambos líderes “construyen un momentum positivo” y que se espera “continuado progreso” en las reformas orientadas a la libertad económica. Subrayó que el respaldo de Washington, junto al programa vigente con el FMI y otros organismos multilaterales, permitió estabilizar al país en su momento más crítico de iliquidez.

El mensaje también se da en el marco de que el Banco Central haya conseguido cerrar un préstamo Repo con 6 bancos internacionales por USD 3.000 millones. Hoy, en base a ese acuerdo y a otras medidas, finalmente concretó la cancelación de los USD 4.218 millones con los bonistas privados por amortización de capital e intereses.