Marcelo Iripino: "Este show es como el hijo que tanto soñamos”

Por Ariel Bogdanov

Marcelo Iripino vive un verano intenso, con emociones a flor de piel. Instalado en la villa para una temporada distinta en Carlos Paz, esta vez “a la cabeza” de un espectáculo unipersonal. En ese marco el artista confiesa que este proyecto es el resultado de años de pulir un sueño. Con la energía que lo caracteriza, se destaca cada noche en el escenario del Teatro Zorba con “Un cacho de mi vida”, un espectáculo producido y dirigido por Ángel Carabajal que combina música, humor y anécdotas personales.

Acompañado por cinco músicos en vivo y una cantante cubana, Iripino entre canciones y videos logra una conexión intensa con el público.

En diálogo con Diario Alfil, Iripino dialogó sobre este presente artístico y el especial vínculo que lo une a Córdoba, su “segunda casa”.

-Es la primera vez que encabezás una temporada en Carlos Paz de esta manera, ¿cómo lo estás viviendo?

- Estoy feliz porque armamos un equipo realmente impresionante. Es la primera vez que hago Villa Carlos Paz a la cabeza, solito, con cinco músicos en vivo y una cantante cubana. La gente no puede creer lo que es el show, pasás por todos los estados emocionales. Es como un hijo por el que trabajamos mucho; el año pasado hicimos siete funciones y hoy verlo crecer así es maravilloso. Hemos logrado convencer al director y el resultado es increíble. Tengo productores que confían en mí, como Letona, y eso me da mucha seguridad.

-¿Por qué decís que este show es "como un hijo"?

- Porque lo fuimos puliendo con el tiempo. Lo presenté originalmente en Buenos Aires y estaba más ligado a lo que era Cacho Castaña, a quien conocí, y entonces había muchos más temas de él. Pero después nos pareció que, con ese nombre, era mejor contar mi vida, y dijimos: “vamos por ahí”. Cada canción significa algo, empezamos a ver qué proyectábamos en las pantallas, los sonidos, lo que emociona... Logramos que ese hijo tuviera vida propia.

-¿Sentís que el público se sorprende al verte en esta faceta más allá del baile?

-Totalmente. La gente no conoce mucho de mí, me conoce del programa de Susana, haciendo Popstars, más como showman. Después de 35 años de laburo, donde siempre lo mío fue el baile, acá sumo el canto y el humor, que es donde me siento muy cómodo. En el Zorba tengo a la gente muy cerca, hay mucha más transmisión. Cada noche es una experiencia diferente, suceden cosas, y sentís que con el público nos abrazamos mutuamente.

-Susana Giménez siempre aparece en tus relatos, ¿qué lugar ocupa en este show?

-Ella está presente siempre, porque para mí es un amuleto de la suerte. Estoy tan identificado con esa etapa de mi vida que hacemos el casting, aparecen sus latiguillos... Le pongo audios de ella: "¡Correcto!", "Marcelito, ¿estás ahí?". Es un show que la gente termina pidiendo otra.

-Además del teatro, estás con una agenda muy cargada de giras. ¿Cómo combinás todo?

-Hacemos un trabajo muy fuerte. Los lunes y miércoles salimos de gira con Bien Argentino por los festivales. No perdimos ese escenario juntos y está creciendo mucho. Jueves a domingos estoy en el Zorba a pleno. Es una hora y veinte de show donde estoy solo sobre el escenario y es muy desgastante físicamente, pero vale la pena.

-¿Qué encontrás en el público cordobés que te hace volver siempre?

-En el interior del interior hay un respeto muy importante. El trato de la gente en Córdoba no se vive tanto en Buenos Aires; el interior es muy cálido, hay un amor y un respeto únicos. Salgo antes de la función a sacarme fotos y el cariño que recibo no deja de sorprenderme. Hoy reconozco ese amor de la gente hacia mí y pienso que, tras tantos años, valió la pena. Carlos Paz es definitivamente mi segunda casa.

AGENDA

“Marcelo Iripino – Un Cacho de Mi Vida”

Lugar: Teatro Zorba (Montevideo 13. Carlos Paz)

Día y Horario: Jueves a Domingos: 22.30 hs.

Entradas: PaseShow y Boleterías del Teatro