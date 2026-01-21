El cordobesismo capitalizó el homenaje al radical Arturo Illia

Por Carolina Biedermann

Este domingo se cumplieron 43 años del fallecimiento de Arturo Umberto Illia y, como cada año, la ciudad de Cruz del Eje fue epicentro del tradicional homenaje boina blanca que se lleva a cabo en enero. Sin embargo, esta vez la postal dejó una lectura política clara: el cordobesismo con la vicegobernadora Myrian Prunotto, logró copar del acto, y hubo marcada ausencia de las principales figuras del radicalismo oficialista de Córdoba.

El homenaje que iba a realizarse en la Casa Museo Arturo Illia, se trasladó a otro espacio por cuestiones climáticas. Myriam Prunotto, capitalizó el encuentro anual, acompañada por el intendente local, Renato Raschetti, radical encolumnado desde el año pasado en el frente de Provincias Unidas, de Schiaretti.

La organización y las invitaciones al acto partieron también desde la Dirección de Protocolo de la Vicegobernación, que convocó a acompañar a la dirigente tanto al homenaje como al Festival Nacional del Olivo, a donde se trasladó su comitiva después de los honores.

En un acto en el que se encaminaba para ser un encuentro sumamente protocolar, terminó cargado de datos políticos. En el encuentro no estuvieron presentes ni el presidente del Comité Provincial, Marcos Ferrer, ni el ex diputado nacional Rodrigo de Loredo. Las ausencias hicieron más ruido que las presencias, sobre todo porque el encuentro contó con la participación de Leonel Chiarella, el nuevo presidente del Comité Nacional de la UCR, quien asumió en diciembre pasado en reemplazo de Martín Lousteau.

Prunotto aprovechó la ocasión para dejar un mensaje con fuerte contenido simbólico y político, que luego replicó en sus redes sociales. “La democracia necesita acuerdos, pero sobre todo convicciones. Arturo Umberto Illia demostró que se puede dialogar sin resignar valores, que la honestidad no es debilidad, es carácter. Gobernar con ética, cuidar el Estado y construir acuerdos sin perder identidad es el desafío de ayer y de hoy”, escribió la vicegobernadora. Y agregó: “Como mujer de la política, creo en esa forma de liderazgo honesto, firme y profundamente democrático. A 43 años de su partida, su ejemplo sigue marcando el camino”.

La presencia de Chiarella también tuvo su lectura interna. El actual intendente de Venado Tuerto llegó a la conducción del radicalismo nacional mediante un acuerdo entre gobernadores, con la excepción del mendocino Alfredo Cornejo. El presidente del Comité Nacional es un hombre de confianza del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, uno de los radicales que continúa dentro del armado de Provincias Unidas, junto al cordobés Juan Schiaretti.

El anfitrión local fue Raschetti, dirigente radical que llegó a la intendencia de Cruz del Eje en 2023 de la mano de Juntos por el Cambio, y que en 2025 se sumó formalmente a Provincias Unidas, en el marco de las elecciones legislativas. Su rol terminó de completar una escena en la que los radicales alineados al oficialismo provincial fueron los protagonistas.

Entre los presentes también estuvo Ramón Mestre, pero lo hizo en su rol de secretario del Comité Nacional, acompañado de su militancia. Antes de que inicie el evento, los miembros del organismo mayor, mantuvieron una reunión privada.

El exintendente capitalino hizo un posteo en sus redes sociales y enumeró a Chiarella, a miembros de la Mesa Nacional, a la senadora correntina Gabriela Valenzuela, a intendentes y legisladores, además de Piera Fernández, secretaria general de la UCR Nacional, y Héctor Mignola, presidente de la Juventud Radical de Córdoba, quienes participaron del encuentro.

Los presentes cuentan que el acto empezó una hora y media después del horario pactado para el encuentro, para esperar a la vicegobernadora.

Del sector que responde a Rodrigo de Loredo, la representación fue mínima pero poderosa: solo participó Fernando Luna, legislador departamental, quien dio un discurso filoso y contundente.

Cuentan los presentes que fue un cura párroco para dar una bendición en el acto. El cura, al iniciar sus palabras dijo: “ustedes se preguntarán que hace un cura en este lugar” … y prosiguió con la bendición. Al momento de que Luna diera su discurso empezó del mismo modo y fue al hueso: “Ustedes se preguntarán que hace un cura párroco en este acto. Pero lo que yo me pregunto que hacen tantos peronistas entre radicales”. La chicana radical se robó aplausos de un lado de la tribuna e incomodidad por parte de otra porción. Hoy, según cuentan, se habla más de la frase de Luna que del acto en sí.

El acto en honor a Illia mostró una postal del presente radical cordobés: un acto simbólico apropiado por el cordobesismo. Entre gestos, alineamientos y chicanas demostró que, en la actualidad, en el partido colorado, hay tantos radicalismos como correligionarios.