Bancor lideró en Jesús María: el 70% de las entradas se compraron con Cordobesa

Por Redacción Alfil

Luego del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, la entidad financiera cordobesa Bancor expresó que obtuvieron números positivos con respecto al uso de su tarjeta de crédito. En cuanto a porcentaje, los datos que brindó el banco afirmó que fue líder en ventas con tarjeta, concentrando el 70%.

La elección popular se debe a que la entidad tiene la mejor financiación en todos los festivales para la compra de entradas con hasta 6 cuotas sin interés, posibilitando que más personas puedan disfrutar de estos espectáculos. Algunos de los festivales que tienen este beneficio con Cordobesa crédito son: el Festival Nacional del Folklore de Cosquín, el Cosquín Cuarteto, el Festival de Peñas de Villa María, entre otros.

Con este desempeño en Jesús María, Bancor se posiciona como el principal banco de los festivales de la provincia y anticipa que continuará potenciando los eventos del verano cordobés con propuestas de financiación competitivas, que permitan a más familias acceder a la oferta cultural y turística provincial.