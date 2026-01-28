Bancor lideró en Jesús María: el 70% de las entradas se compraron con Cordobesa

Enroque Corto
Los videos del discurso | ¿Voto unánime? | La “Tercera Vía” radical y un fuerte mensaje | Malestar docente | Llamosas “mete bocado”
La entidad financiera anunció que 7 de cada 10 personas que utilizaron tarjeta de crédito para estar en el Festival Nacional de Doma y Folklore, eligieron operar con Bancor.28 de enero de 2026Redacción Alfil
Por Redacción Alfil
Luego del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, la entidad financiera cordobesa Bancor expresó que obtuvieron números positivos con respecto al uso de su tarjeta de crédito. En cuanto a porcentaje, los datos que brindó el banco afirmó que fue líder en ventas con tarjeta, concentrando el 70%.
La elección popular se debe a que la entidad tiene la mejor financiación en todos los festivales para la compra de entradas con hasta 6 cuotas sin interés, posibilitando que más personas puedan disfrutar de estos espectáculos. Algunos de los festivales que tienen este beneficio con Cordobesa crédito son: el Festival Nacional del Folklore de Cosquín, el Cosquín Cuarteto, el Festival de Peñas de Villa María, entre otros.
Con este desempeño en Jesús María, Bancor se posiciona como el principal banco de los festivales de la provincia y anticipa que continuará potenciando los eventos del verano cordobés con propuestas de financiación competitivas, que permitan a más familias acceder a la oferta cultural y turística provincial.
Los videos del discurso | ¿Voto unánime? | La “Tercera Vía” radical y un fuerte mensaje | Malestar docente | Llamosas “mete bocado”
El verdadero ruido político de la jornada se produjo horas antes del discurso de Llaryora. Luis Juez reapareció en clave electoral junto a Gabriel Bornoroni y marcó el inicio de una estrategia opositora que apunta a 2027. De Loredo se sumó a la foto y dijo presente en la discusión latente sobre liderazgos y métodos.
El clima del domingo, tanto en la previa del gobernador como de los dirigentes opositores, dejó en claro que el año electoral 2027 ya está aquí. El mandatario cuidó su relación con Milei, al que no criticó pese a sus menciones a “la crisis” y apuntó contra Juez y De Loredo. Rebaja de impuestos, 82% a jubilados, fondos para seguridad y para sectores vulnerables, lo más destacado entre los anuncios.