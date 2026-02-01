Llaryora inaugura las sesiones ordinarias en Laboulaye

El gobernador Martín Llaryora habla ante la Asamblea Legislativa constituída en la ciudad de Laboulaye para inaugurar las 148° sesiones ordinarias de la Legislatura de Córdoba.

Casi todo el Gabinete provincial lo acompaña.

En la previa, los referentes de la oposición, Luis Juez, Gabriel Bornoroni y Rodrigo de Loredo se mostraron juntos y anunciaron "el fin de la etapa peronista" cuando finalice la gestión de Llaryora. Los dos primeros se habían reunido antes y el senador anunció que su partido trabajará para la reelección de Javier Milei.



Llaryora pasó el fin de semana en el departamento Presidente Roque Sáenz Peña. Anunció la construcción de una nueva sede de Tribunales y recorrió las obras de la Universidad Provincial en Laboulaye. Su discurso será el comienzo del año político 2026 de cara a las elecciones del 27.