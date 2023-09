Llaryora a Roma: gesto a Francisco y guiño al futuro cardenal Rossi

Por Bettina Marengo

Martin Llaryora aún no regresó de su gira por los Estados Unidos (lo hará el lunes 25) y ya tiene una nueva salida al exterior programada: se va a Roma los últimos días de septiembre. El gobernador electo tendrá una audiencia con el papa Francisco y presenciará la ceremonia en la que el arzobispo de Córdoba, Angel Rossi, será creado cardenal de la Iglesia Católica junto a una veintena de obispos. La ceremonia será el sábado 30, día en que Córdoba Capital celebra a su patrono San Jerónimo.

En el entorno llaryorense afirman que es la segunda vez que el Vaticano invita al gobernador electo a Roma y que la primera no fue porque es taba en medio de la campaña para las elecciones provinciales.

Fuentes eclesiásticas locales aseguraron que tanto el actual intendente capitalino como el vicegobernador Manuel Calvo pidieron notas para gestionar la presencia en la misa que se realizará en la Plaza de San Pedro.

Rossi, por su edad, será miembro del selecto grupo de purpurados que elija al próximo Papa. Su relación con el cordobesismo tuvo chisporroteos cuando alertó de que Córdoba podría ser “la próxima Rosario” por el avance del narcotráfico, crítica que encendió las alarmas políticas de Juan Schiaretti y del entonces candidato Llaryora, que se apuraron en contener al religioso.

El futuro gobernador convivirá con el nuevo cardenal, que en noviembre regresará a esta ciudad. La prioridad que el gobernador electo le dió al viaje es mucha: hubo que cambiar las fechas de las entregas de los diplomas a los funcionarios electos a nivel provincial y en Capital, actos que se harán en la sala mayor del Teatro del Libertador.

En el primer caso, el evento pasó del 29 de septiembre al 10 de octubre. En el segundo, del 12 al 16 de octubre, apenas unos días antes de los comicios generales del 22. Como sea, la foto de Llaryora con el Papa dejará mucha tela para cortar en el marco de la coyuntura político y electoral del país y en relación a la proyección del gobernador electo.

El jesuita porteño Jorge Bergoglio viene recibiendo descalificaciones personales, políticas y teológicas, en algunos casos insultos, de parte del candidato más votado en las PASO, Javier Milei, lo que provocó la reacción no solo de los curas tercermundistas y villeros sino de autoridades como el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, quien ascenderá a obispo el mismo día que Rossi, y del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea.

En ese marco, y ante la posibilidad de que el ultraderechista diputado se convierta en el próximo presidente, no está claro si el jefe de la Iglesia Católica viajará a la Argentina el año que viene, como se venía anunciando, visita que incluiría una pasada por Villa Cura Brochero, ciudad cordobesa donde el santificado cura gaucho ejerció su obra social y religiosa. Llaryora, sin pegarle a Milei, quiere mostrar otro papel. Se supone que el eventual primer viaje del Papa a su país, va a ser parte de la conversación que mantendrá con Francisco el 29 de septiembre o el mismo 30, en especial si Córdoba está en el itinerario previsto.

Hay que recordar que el Panal hizo los deberes y trabajó, con actuación del vice gobernador Manuel Calvo, el hermanamiento entre los caminos del apóstol Santiago de Compostela y el camino del Cura Brochero, de cuya santificación se cumplieron diez años. Todo suma. Cerca del sanfrancisqueño están exultantes. Tras recordar que el todavía intendente votó en la Cámara de Diputados en contra del aborto cuando le tocó, en 2018, consideran que su figura está en el radar del pontífice por ser uno de los futuros gobernadores peronistas en pie, y además católico, luego de las derrotas del PJ en San Juan, San Luis, Santa Fe, Santa Cruz, Chubut y Chaco, y frente a la posible caída en Entre Ríos.

En el análisis del nuevo oficialismo provincial, el bonaerense Axel Kicillof, que si retiene su provincia el 22 de octubre se convertirá en candidato presidencial del PJ para 2027 y podría disputarle a Máximo Kirchner la conducción del peronismo de la provincia de Buenos Aires, acota su margen de influencia al conurbano, lo que ubicaría a Llaryora en mejor posición competitiva. No hace mucho, una persona muy allegada al Papa, el también argentino obispo Leandro Sandri, recibió en Roma a un dirigente de alta confianza de Llaryora para interiorizarse de la situación nacional y provincial. Dicen que mostró tener mucha data.

Para el llaryorismo, Milei es casi número puesto en las presidenciales, aunque a diferencia de lo que percibían o expresaban unas semanas atrás, ya no ven caídas del todo las posibilidades de que Sergio Massa entre a la segunda vuelta electoral. Los datos son de hace unos días: Milei con 38 puntos, Massa con 32 y Patricia Bullrich con 25, aunque con voto no definido o no declarado para La Libertad Avanza y todavía incomputable efecto de los “anabólicos” que se inyectaron Unión por la Patria y Juntos por el Cambio.