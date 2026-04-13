Enroque corto en Río Cuarto | Familia. Nafta, Sindicatos y Nuevos Aliados

Se agranda la familia libertaria

Con más novedades en el armado de La Libertad Avanza en Río Cuarto, el informante dialogaba con el periodista sobre la aparición de un actor inesperado.

Informante: ¡Lo rápido que están saltando algunos para el bando libertario! ¿Vio que Juan José Osés se va a pintar de violeta?

Periodista: Lo vi. El efecto Abrile.

I: El tema es que ahora van directo al grano. Nada de hacer la danza del cortejo y jugar un poco. ¡Se largan! ¿Será porque tienen miedo de quedarse afuera o que otro tome su lugar?

P: Algo de eso hay.

I: Hasta hace unos meses, Osés era presidente del EMOS y tenía la protección de (Guillermo) De Rivas. Ahora, en una nota, criticó a la gestión y dice que quiere ser intendente.

P: ¿Intendente?

I: Así como lo escucha. Y eso fue antes de que saliera la foto con Laura Soldano. Ahí dejó en claro a qué está jugando.

P: ¿Abrile y Osés no son cercanos?

I: Dicen que sí. Y los dos aparentemente tienen ganas de ser intendente, así que más adelante lo deberán resolver. Al igual que Abrile, en 2024 Osés también estaba charlando con la gente de Gabriel Bornoroni, pero después se apagó esa posibilidad.

P: ¿Y qué sigue?

I: No sé, pero a este ritmo cualquier cosa puede pasar. Ni que tuviéramos que votar en unos meses. Están acelerando fuerte y, déjeme decirle, Soldano está pegando donde le duele a los radicales y a los peronistas. Más allá de lo que pase más adelante, está demostrando que ya no es una simple influencer esotérica de reiki y polo.

El efecto de la nafta

El informante le comentaba al periodista sobre algunas versiones que circulan en torno a la situación del servicio de colectivos en la ciudad.

Informante: Me dicen que el aumento de la nafta volvió a meter presión sobre el transporte urbano.

Periodista: ¿Otra vez se habla de suba del boleto?

I: No formalmente, pero está en el aire. En la Municipalidad saben que cada vez que se mueve el combustible, el sistema entra en revisión automática. Y esta vez no es la excepción.

P: ¿Hubo algún planteo concreto de la empresa?

I: Sí. Desde SAT ya hicieron llegar mensajes para que se empiece a revisar el costo del boleto. No fue un pedido formal todavía, pero sí un aviso claro de que los números no están cerrando.

P: El problema es el timing. La última suba fue hace poco…

I: Exacto. Fue el primero de febrero. Si ahora, dos meses y monedas después, se vuelve a discutir un aumento, el intendente (Guillermo De Rivas) queda en una situación incómoda frente a los usuarios.

P: ¿Hay alternativas sobre la mesa?

I: Algunas que preocupan más que la suba misma. La empresa deslizó que, si no hay actualización tarifaria y el contexto económico sigue así, podrían recortar frecuencias para sostener el servicio. Eso cayó muy mal en el Ejecutivo porque ese planteo salió en una nota periodística antes de discutirse puertas adentro. En la Municipalidad lo tomaron como un exabrupto. La idea era trabajar en conjunto, no enterarse por los medios.

P: Y encima eso activa a la oposición…

I: Tal cual. Ya empezó a moverse. En la última sesión del Concejo, Antonella Nalli presentó un pedido de informe tanto a la empresa como al Municipio. El tema ya entró en agenda política.

P: O sea que, aunque no haya aumento confirmado, la discusión ya arrancó.

I: Sí. Y con varios frentes abiertos. Porque el problema no es solo si sube el boleto, sino cómo y cuándo se explica.

Sindicalismo representado

La periodista recibía un mensaje del informante peronista, tras la presentación de listas del PJ Río Cuarto.

Informante: El sindicalismo logró representación en la lista local del partido. No la tengo a mano pero le puedo decir que Las 62 Organizaciones Peronistas están en el circuito Alberdi, con Fabio Oviedo, titular del Sindicato de la Carne. En Banda Norte, Ricardo Tosto, de la CGT y del Sindicato de Obras Sanitarias, está en la lista. Y en el Centro, José Luis Oberto, también de la CGT y de AGEC.

Periodista: Alguien me había adelantado que ese era el pedido. Que en lo posible haya algún referente del movimiento obrero en cada circuito.

I: Así es. Se logró. Y hay un plus, sobre todo para Las 62. Fabio Oviedo va como congresal nacional del PJ. Esto se gestó bastante en los últimos días. Recuerde que hace poco se reunieron con el gobernador. Están muy conformes en la organización.

“Pocos se arremangan”

La periodista dialogaba con el militante radical tras la última reunión en la sede local del partido, con presencia del legislador Dante Rossi y del intendente de Mina Clavero, Luis Quiroga.

Periodista: Vi algunas fotos de la reunión con Rossi el viernes. ¿Poca gente puede ser?

Informante: Fue menos gente que el martes, sí.

P: ¿Por qué será?

I: Probablemente muchos no pudieron asistir pero también están los que solo aparecen en instancias como la de Abrile. Sí, fue importante que la mayoría haya estado de acuerdo en pedirle la renuncia al concejal ahora libertario. Pero esto demuestra que después son pocos los que se arremangan para ver cómo empezamos a reconstruirnos. No hay que esperar a que las papas quemen. De hecho, ya se quemaron hace rato (risas).