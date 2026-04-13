Enroque corto | Cargos, traiciones, visita y encuentro

Gill, con cargo en el PJ

En el listado de nombres de las nuevas autoridades partidarias del peronismo cordobés que quedarán proclamadas en mayo, sobresalió el nombre del ex ministro.

Informante: Sí, Martín Gill será el uninominal al Consejo Provincial por el departamento San Martín. Un cargo importante ¿eh?

Periodista: Apa, volvió al ruedo

I: La intención del gobernador fue tratar de construir unidad en todos los departamentos por eso, más allá de las diferencias que el ex ministro mantiene con Eduardo Accastello y Nora Bedano, entre otros dirigentes de la zona, hubo acuerdo.

P.: ¿Y a eso cómo hay que leerlo?

I.: Creo que, en la etapa de reorganización del partido, hay un sector que representa Gill que no comulga al 100 con las decisiones del gobierno municipal. Y aunque, desde su entorno dicen que no hay definiciones para lo que se viene, el ex ministro que está a full en su rol de docente siempre vinculado al ámbito universitario, no abandona la idea de seguir en el campo de la política local.

¿Traición generacional en Río Segundo?

El periodista coincidió, en un asado, con un dirigente llaryorista paladar negro. En la sobremesa, le comentaron los siguiente.

Informante Peronista: ¿Está siguiendo el cierre de la interna?

Alfil: Digamos que soy un expectador pasivo, porque no paran de llegarme versiones.

I.P.: Y ahora va a tener otra. En el departamento Río Segundo hubo una traición generacional.

A.: ¿Cómo es eso?

I.P.: Fácil. Los dirigentes con territorio e intendentes de la zona no salían de su sorpresa y asombro después de ver a Federico García (secretario de Ambiente) proponer a Francisco Fortuna como Presidente de Partido, desoyendo el mandato de los hombres del gobernador, que apostaban por una renovación y la continuidad de Darío Chesta en ese lugar.

A.: Es fuerte lo que me cuenta…

I.P.: Y claro, por eso no salen de su asombro… Es fuerte, pero es así…

Debajo del cinturón

El periodista y el informante gremial tuvieron, vía WhatsApp, este intercambio.

Informante: Amigo, ¿sigue siguiendo el conflicto docente?

Alfil: Sigo a la espera de novedades.

I.: Le tengo una.

A.: A ver…

I.: En este tramo de la paritaria, con intermediación de la secretaría de Trabajo, empezaron los golpes debajo del cinturón.

A.: No me diga.

I.: Así es. La oposición en la UEPC salió a denunciar que le acaban de dar de baja las cuatro licencias gremiales que tenían el secretario general, la secretaria adjunta y otros dos integrantes de la conducción de Capital.

A.: ¿Tenían cuatro nada más?

I.: Como lo escucha. Cuatro para manejar un departamento que, en números, es la mitad del sindicato más grande de la provincia. Y que, además, hasta antes de que la oposición ganara, tenía 17 licencias gremiales asignadas.

A.: Con una mano en el corazón, ¿no se la veían venir, después de tres rechazos?

I.: ¿Vio ese meme que dice “nunca esperamos nada, y aun así nos siguen decepcionando”?

A.: Ja, ja…

Bullrich en Córdoba, Macri en Chaco

La presencia de Patricia Bullrich el viernes en la Bolsa de Comercio dejó mucha tela para cortar. La senadora dejó muchos títulos para la prensa, pero un observador que forma parte del sistema político enmarcó las expresiones de la filosa “Pato” y relativizó su nivel de ejecutabilidad.

Informante: Bullrich vino agrandada porque ella puede venir a Córdoba tranquilamente y Macri no. Fíjese que el expresidente anunció gira por Chaco y Corrientes. Son volúmenes diferentes, ¿no? En ese marco le digo que no se tome tan literalmente los planteos de Bullrich: está agrandada.

Alfil: ¿Porque perdió la interna y la puja judicial en el PRO Córdoba?

I: Por eso, porque no tiene un partido que lo reciba y donde hacer pié, y porque en la La Bolsa, ahora Manuel Tagle es de Milei.

A: Pero Tagle no le va a negar un almuerzo de coyuntura a Macri...

I: No, pero que no se ponga a criticar a Milei. Sería incómodo. Como sea, Bullrich aprovecha ser una figura fuerte del votante mileista en Córdoba, mucho más fuerte que Bornoroni.

Encuentro en Huerta Grande para recuperar la UCR

Alfil: Cuéntene, ¿Cómo estuvo el encuentro de Identidad y Conducta Radical en Huerta Grande?

Informante: Fue un encuentro muy Bueno para el espacio. Un grupo de dirigentes y militantes se reunió para analizar la crisis del partido. Coincidieron en la pérdida de identidad y en la necesidad de institucionalizar el debate dentro del radicalismo.

A: ¿hubo propuestas concretas?

I: Propusimos que la UCR se institucionalice, que se abra el partido al debate interno y que se adelanten los debates clave como las reformas previsional, impositiva y política. Resolvimos presentar una propuesta de conducción cuando llegue el momento de renovar autoridades.