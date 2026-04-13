Cómo ordenaron Passerini y Vigo la Capital

La lista de unidad que finalmente alcanzó el peronismo cordobés para renovar sus autoridades cumplió el máximo objetivo encomendado por el gobernador Martín Llaryora: restarle dramatismo al armado y trabar acuerdos sin provocar grandes conflictos internos. La nómina se resolvió rápido y la participación de la dirigencia del interior fue acotada a sus distritos; pues los nombres principales fueron decididos desde el Panal, mientras la Capital trabajó en lo suyo.

La decisión de Llaryora de avanzar en la reorganización administrativa del partido en la antesala del ´27, apuntó justamente a ordenar (y sanear donde hiciera falta) el interior y el siempre convulsionado tablero capitalino, consolidando la figura del mandatario como líder del espacio. Desde lo simbólico, Llaryora arranca un nuevo tiempo de conducción partidaria escoltado por hombres de su confianza en los que se apoyará para diseñar territorialmente el año electoral.

Tal como es costumbre en el peronismo, el gobernador que se va no se entromete en la estrategia partidaria por lo que Juan Schiaretti no participó directamente del armado (tendrá un lugar en el Congreso provincial y será congresal nacional) pero su compañera, la senadora Alejandra Vigo sí mantuvo un rol protagónico en las definiciones de los nombres.

Sin sorpresas y tal como lo había anticipado este diario, la lista sábana del Consejo Provincial que es el órgano ejecutivo que le va a responder al mandatario, quedó encabezada por el propio Llaryora naturalmente (luego pide licencia y se ratificará a Facundo Torres como presidente alterno), le siguió justamente Vigo; Daniel Passerini; Carolina Basualdo; Manuel Calvo; Nadia Fernández; Miguel Siciliano; Laura Jure; Juan Manuel Llamosas. En entre esos 24 dirigentes están también Gustavo Brandán; Eduardo Accastello; Victoria Busso; Julieta Aquino; Edgardo Russo; María Eugenia Romero; entre otros. Finalmente, la diputada Natalia de la Sota y su pareja, el legislador Bernardo Knipscheer, no serán autoridades partidarias pese a las conversaciones que- según trascendió- encaró el propio ministro de Gobierno, Manuel Calvo.

En la Capital cordobesa, la alianza Daniel Passerini- Alejandra Vigo funcionó a pleno para diagramar el nuevo esquema de autoridades que contenga a todos los sectores y achicar así cualquier grieta interna. Una lista para consolidar la gestión municipal y con mucha presencia de pre candidatos a la sucesión.

De esa mesa participaron también el presidente alterno del PJ Capital, Raúl La Cava, y el ministro de Vinculación, Miguel Siciliano, quienes dieron sus puntadas para el armado definitivo. Por su extensión y complejidad, el principal distrito electoral siempre resulta trabajoso, sin embargo, como el mensaje bajado fue que no había lugar para habilitar internas, esta vez, el partido hizo sentir su verticalidad y la nómina se cocinó en esa mesa.

Por supuesto que el intendente de la ciudad quedó como presidente del distrito Capital, mientras que el funcionario provincial Paulo Cassinerio, a pedido del gobernador, será el Uninominal; lugar que hasta acá ocupaba Vigo. La suplemente, será la concejala Soledad Sarazaga, de la estructura de Siciliano.

La lista sigue con Claudia Martínez; La Cava; Sandra Trigo; Leonardo Limia; Victoria Flores; Marcos Vázquez; Carmen Suárez; Pichi Campana; Rosalía Cáceres; Sergio Lorenzatti; Roxana Pérez; Diego Hak; Valeria Bustamante; Pablo Ovejero; Valeria Aliendo; Juan Domingo Viola; María Eva Ontivero; Martin Simonian; Miriam Aparicio; Diego Casado; Karen Acuña; Marcelo Rodio; Mariana Sayan; Mauricio Romero y Constanza Mías.

Capítulo Carlos Paz

Si bien la lista de unidad se impuso en todos los departamentos, se sabía que en algunos circuitos muy específicos del interior podría haber internas. Hasta ayer, se mantenían dos listas en Río Ceballos, Comuna Estancia Vieja; Santa Rosa de Calamuchita; Villa Del Rosario, Bialet Masse y Carlos Paz. Y aunque todavía hay tiempo para trabajar en lista de unidad en esas localidades sorprendió lo sucedido en Carlos Paz donde se le atribuye cierto juego a Vigo.

Hasta las 18 horas del día viernes, estaban dando vueltas tres listas: la “oficial” que armó Mariana Caserio (uninominal al Consejo Provincial por Punilla) una digitada por el intendente Esteban Avilés y otra atribuida a la senadora Vigo. Luego, la del jefe de gobierno local se cayó y quedaron las otras dos; bien vale decir que, incluso, dentro del propio peronismo disidente a Caserio reconocían que resultaba descabellado por el contexto nacional y la realidad de Córdoba, abrir una compulsa interna en una de las ciudades más grandes de la provincia.

Por lo cual, todos confían en que primará un entendimiento para terminar proclamando allí también una sola lista. Todavía hay tiempo.