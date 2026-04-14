Crece la rosca interna para definir autoridades de la Comunidad Regional Punilla

La Comunidad Regional Punilla atraviesa días de alta tensión política tras la vacante en la presidencia que dejó la salida de Fabricio Díaz, quien pidió licencia como intendente de Capilla del Monte para sumarse al Gobierno provincial como secretario de Coordinación de Infraestructura dentro del Ministerio de Cooperativas y Mutuales.

Según el reglamento interno del organismo, los intendentes y jefes comunales del Valle de Punilla tienen plazo hasta el próximo 1° de mayo para consensuar una nueva conducción. En ese marco, el escenario aparece fragmentado en al menos tres líneas que buscan quedarse con la presidencia.

En esa rosca, se conoció hace unos días una puja que se despertó dentro de una reunión de referentes del PJ. En tanto, los intendentes y jefes comunales que se alinean con el radicalismo y los libertarios ya mantuvieron su propio encuentro, aunque no surgió aún el nombre de ningún dirigente dispuesto a presidir el organismo. Más aún cuando, encolumnados detrás del intendente de La Falda, Javier Dieminger, mantienen la presidencia de otra entidad de Punilla que maneja presupuesto, como lo es el Organismo para el Desarrollo Estratégico Regional (ODER).

La votación que desató el quiebre

Hace poco más de una semana, se conoció que hubo una reunión convocada por el exsenador Carlos Caserio con un grupo de intendentes del PJ para avanzar en elegir informalmente al candidato a suceder a Díaz frente a la Comunidad Regional Punilla.

En esa oportunidad, avanzó un respaldo político a Fabián Flores, presidente comunal de Mayú Sumaj, quien hace dos años había señalado su voluntad de presidir la comunidad regional, pero que finalmente resignó esa aspiración para apoyar a quien terminó ocupando ese rol: Fabricio Díaz.

No fue el único que expuso su candidatura y el voto no fue unánime. Quien perdió en la elección informal entre los presentes fue el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, cuyo perfil viene ganando protagonismo en el mapa político del Valle, aunque también forma parte del directorio del ODER como vicepresidente segundo.

Según trascendió, el dirigente peronista que dirige la ciudad cabecera del departamento, habría expresado ante autoridades provinciales del PJ su disconformidad por no poder representar esa candidatura y ocupar el rol que hasta hace pocos días tuvo Díaz.

Operadores políticos del corredor Punilla aseguran que, a pesar del respaldo de la mayoría de los mandatarios del PJ Punilla a Flores, Cardinali mantiene su aspiración de presidir el organismo y sigue en busca de respaldo político para su postulación.

Alternancia en el poder

Como tercera vía, hay dirigentes radicales y libertarios que buscan reflotar un esquema histórico de alternancia en la conducción. Detrás de esa idea está el exdefensor del Pueblo, Mario Decara, con peso en algunas localidades punillenses.

La propuesta apunta a retomar un acuerdo entre oficialismo y oposición para que la presidencia sea asumida en períodos rotativos, con dos años para cada espacio político, respetando el equilibrio institucional dentro de la Comunidad Regional.

La lógica señala que, luego de la presidencia de Fabricio Díaz, el rol quedase en manos de los intendentes no peronistas. Sin embargo, hasta el momento no surgió el nombre de ningún mandatario que haya manifestado una voluntad abierta de conducir el organismo.

Mientras, la negociación continúa con plazos que se vienen acortando, mientras se buscan acelerar acuerdos para evitar que la acefalía se prolongue.

Con el plazo corriendo hacia el 1° de mayo, la definición sigue abierta y expone las tensiones internas del peronismo y la falta de consensos entre oposición y oficialismo en un organismo clave para la articulación regional en el Valle de Punilla.