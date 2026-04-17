Enroque corto | De actos suspendidos a locros políticos: La interna cordobesa arde

LLA posterga su acto | Locro patrio con ADN radical | Los Adorni de Córdoba | Llamado de Ferrer a la oposición para definir candidatos
Enroque Corto17 de abril de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil
bornoroni

LLA posterga su acto 

El periodista advirtió el anuncio en las redes oficiales del espacio, y no dudó en llamar a su informante libertario.

Alfil: Amigo, vi que el acto de este sábado fue reprogramado para el 16 de mayo, un mes más adelante. ¿Qué pasó?

Informante: Nada importante éramos optimistas con la posibilidad de presentar la plataforma de denuncias que habíamos anunciado este mismo sábado, pero los tiempos no nos dieron. No sea ansioso que ya va a llegar el día.

A.: Si le digo que no tengo ganas de ver cómo funciona eso, le miento. De todas formas, usted sabe que hay gente encontrándole otros motivos a la reprogramación del evento, ¿no?

I.: Siempre hay creativos malintencionados, pero no hay que llevarles el apunte.

P.: Aja… puede ser. Lo que pasa es que con todo el tema del PAMI hay quienes dicen que en realidad el espacio teme que haya un escrache de médicos y jubilados En fin, que no es el mejor momento para levantar el perfil. Y también está el contexto nacional en este momento el oficialismo está un poco en retroceso, con el avance de la causa de Adorni y la inflación de marzo

I.: Argentina es un país complejo. Hay semanas y semanas. Igual, el motivo de la reprogramación es el que le digo yo: todavía no tenemos bien pulida la plataforma, y preferimos reprogramar para el 16 de mayo. Aparte la fecha y venga, que el acto va a dar de que hablar…

 

Locro patrio con ADN radical

Viva Córdoba se prepara para el 25 de mayo con un encuentro con la mira puesta en la capital.

Alfil: ¿Qué se cocina para el 25?

Informante: Tengo buenas nuevas para usted, agende porque el 25 de mayo hay gran locro radical.

A: ¿Quién lo organiza?

I: Viva Córdoba, el espacio que integran Juan Negri, Balastegui, Bee Sellares y Fabre.

A: ¿Qué se cocina?, aparte del locro

I: Un frente que tiene el ojo puesto en la ciudad de Córdoba.

 

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Los Adorni de Córdoba

Café de por medio, el periodista conversaba con un sindicalista de la educación. Mientras arriesgaban teorías sobre lo que sucederá con la paritaria docente, tuvieron este intercambio.

Informante: Lo que le puedo contar yo, es que en el grupo de docentes de mí departamento cayó muy mal esta historia de los Adorni de Córdoba…

Alfil: ¿Adornis de Córdoba?... No sé de qué me está hablando.

I.: Revise las redes. ¿No sigue al Ente Metropolitano? Este jueves subieron una historia donde se puede ver a varios de los intendentes que lo integran en el Congreso Iberoamericano de Áreas Metropolitanas, en Costa Rica (le pasa el celular).

A.: No me diga… A ver… Ajá El ex intendente de Salsipuedes, Sergio Cornejo; la intendenta de Rio Primero, María Ángeles Arneudo; el intendente de Toledo, Sergio Marín; el intendente de Rio Ceballos, Ezequiel Lemos; y el intendente de Estación Juárez Celman, Matías Haro.

I.: Así es. Mientras en la Provincia impostan austeridad cortando el café y los criollos en los ministerios, hay una comitiva del ente el Caribe, para hablar de “metropolización”. Se ve que no conocen Google Meet.

A.: Bueno, pero en una de esas se pagaron el pasaje, ¿no?

I.: Pfff…. Con la nuestra. Fin.

 

ferrer

Llamado de Ferrer a la oposición para definir candidatos

El presidente de la UCR, Marcos Ferrer, convocó a una interna de los espacios opositores para desbancar al peronismo de la Gobernación.

Informante: Vía Twitter, Ferrer pidió un acuerdo “entre los que coincidimos en que el tiempo del peronismo en Córdoba está acabado garantiza la victoria de la oposición en 2027” y convocó a los presidentes de la UCR, LLA, FC, PRO y Encuentro Vecinal Córdoba para “diseñar un sistema de elección de candidatos a gobernador y a intendentes de cada una de las ciudades de la provincia”.

Alfil: Esa es la propuesta de Rodrigo De Loredo. Y ya la hizo, y nadie le dijo que sí.

I: Bueno, lo intenta el deloredismo a través de una figura más neutra y más institucional. Capaz sea porque ven que no está tan fuerte como antes la marca La Libertad Avanza.

A: Lo cierto es que otra vez el radicalismo sale a jugar y queda a la espera de una respuesta.

I: Va a ser muy interesante ver si le responden a Ferrer, quiénes y qué.

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