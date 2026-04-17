Lotería de Córdoba capacitó a juveniles de Talleres para prevenir el juego ilegal

Lotería de Córdoba realizó una jornada de capacitación junto a juveniles de Club Atlético Talleres para presentar la nueva aplicación NoVa+ y el sistema Luca, dos herramientas desarrolladas con el objetivo de prevenir el acceso de menores de edad a sitios y plataformas de juego ilegal.

La conferencia contó con la participación de directivos del club y jugadores de las divisiones séptima y octava, integradas por jóvenes de 15 y 16 años. La actividad estuvo encabezada por el presidente de Lotería de Córdoba, David Urreta, quien explicó los alcances de ambas iniciativas.

NoVa+ es la primera aplicación de estas características puesta en funcionamiento en América. A través de esta plataforma, madres y padres podrán monitorear y controlar de manera efectiva los dispositivos de sus hijos ante la posibilidad de que intenten ingresar a espacios de entretenimiento diseñados exclusivamente para mayores de 18 años.

La aplicación ya se encuentra disponible para descargar en dispositivos Android y iOS, y se destaca por ser gratuita y de uso sencillo.

A su vez, NoVa+ estará acompañada por el Proyecto Luca, una herramienta mediante la cual escuelas, colegios y clubes podrán bloquear en sus redes WiFi el acceso a sitios de juego online dentro de sus espacios educativos y deportivos.

Desde Club Atlético Talleres, el director comercial Matías Marasca valoró la iniciativa: “NoVa+ y Luca le aportarán a los papás y a las instituciones un apoyo fundamental para que los chicos crezcan y se desarrollen sanamente bajo el cuidado y la mirada atenta de los mayores. Además, para nuestro departamento de psicología, será un gran aporte para el trabajo en sus áreas”.

Por su parte, David Urreta señaló que ambas herramientas buscan acompañar a las familias y a las instituciones en el desarrollo saludable de niños y adolescentes. “Lotería de Córdoba se pone a disposición de los padres, de las escuelas y clubes de la provincia para colaborar con el crecimiento sano de los menores de edad”, expresó.

Las instituciones interesadas en acceder al sistema Luca o recibir más información sobre la APP NoVa+ pueden comunicarse a través de Instagram y Facebook en @loteriacba, por correo electrónico a juego.online@loteriacba, por teléfono al 0351-4268400 interno 50780, de 9 a 15 horas, o vía WhatsApp al 3518626103.