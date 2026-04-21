Repercusión local del pedido de Ferrer y ¿los que “la vieron” antes?

La semana pasada, el presidente de la UCR provincial, Marcos Ferrer, lanzó la pelota a sus pares de los partidos opositores al PJ provincial. Hasta ayer, ninguno había acusado recibo pero las repercusiones internas comenzaron a notarse. No resultó menor que, en el posteo publicado por el intendente de Río Tercero, el primer partido que menciona luego de la UCR es La Libertad Avanza (seguido del Frente Cívico, el PRO y Encuentro Vecinal), con quienes aseguró que los radicales “tienen un núcleo de ideas en común”.

En Río Cuarto, desde comienzos del año pasado, el radicalismo se ha desmarcado fuertemente del gobierno de Javier Milei. Lo hicieron de manera formal en la previa a las elecciones legislativas y, de algún forma, también lo evidenciaron al pedirle a los concejales Gabriel Abrile y Ana Vasquetto que se desafilien de la UCR y dejen sus bancas en el Concejo Deliberante.

Cabe recordar que, hace dos semanas, el diputado nacional y presidente de LLA en Córdoba, Gabriel Bornoroni, se reunió con los concejales de Río Cuarto y les dio la bienvenida a La Libertad Avanza. El libertario incluso ponderó al médico como una de las referencias del espacio en el sur (junto a la propia diputada libertaria, Laura Soldano). Esto derivó en el pedido de desafiliación y de renuncia a sus bancas en el Concejo Deliberante, algo a lo que Abrile y Vasquetto se negaron.

En los primeros meses del 2025, el propio Ferrer visitó la Capital Alterna y fue protagonista de un plenario que tuvo lugar en la Casa Radical. Los dirigentes y militantes presentes “picantearon” al presidente del partido provincial, quien mostraba una mirada algo pragmática frente al desafío electoral que se avecinaba. “Yo no niego la realidad. Los números indican que una alianza con LLA es más competitiva. No es mi posición, sólo es la realidad”, dijo Ferrer hace un año ante sus correligionarios de Río Cuarto y la región, quienes expresaron un rechazo casi unánime a ese planteo. No obstante, pasó mucha agua bajo el puente y, si bien sigue primando una mirada que se distancia del partido violeta, un par de dirigentes ya comenzaron a mirar un poco más hacia la derecha.

“Lo que planteó Ferrer fue casi lo mismo que dijo Gabi Abrile. Que debe construirse un gran frente para ganarle al peronismo. Después se verá cuál es el modelo de elección del candidato pero hay que hacerlo: sentarnos desde distintos partidos políticos para ganarle a un espacio que tiene una maquinaria electoral compleja”, dijo un dirigente local, quien además ironizó: “¿Ahora lo van a querer expulsar a Ferrer por esto?”.

El planteo del presidente de la UCR provincial es que los distintos partidos diseñen un sistema de elección de candidatos a gobernador e intendentes de cada una de las localidades. Propuso que se haga a partir de una elección primaria abierta en la que puedan participar los independientes y con una campaña “breve y austera”. Por ahora, el radicalismo de Río Cuarto no se ha pronunciado al respecto pero algunas voces plantean que el procedimiento adecuado sería, en primera instancia, convocar al congreso partidario y definir internamente si se acuerda ir en alianza o no para las próximas elecciones provinciales.

No obstante, algunos dirigentes ya han dado señales de que podrían ser proclives a seguir el camino de Abrile. Uno de ellos es Claudio Miranda, ex presidente del Concejo Deliberante y uno de los dirigentes más cercanos al médico. En diálogo con La Ribera Multimedio, Miranda consideró que “tenemos que dejar de dramatizar la política” en relación a los pedidos de expulsión de Abrile y Vasquetto. “Esto no contribuye a fortalecer la vida democrática de la UCR”, manifestó.

Por otro lado, el núcleo Fuerza Renovadora (referenciada en Mario Álvarez, cercano a Miguel Nicolás), no acompañó el pedido de desafiliación y de renuncia a las bancas de Abrile y Vasquetto. Consideró que ambos dirigentes debieran conformar “una propuesta sólida, amplia y con vocación de gobierno”. En cuanto al desafío electoral de Río Cuarto en 2028, consideró que la ciudad “ necesita una alternativa real, y en ese camino debemos estar a la altura de las circunstancias, necesitamos de todos". Hasta ahora, el único que “se la jugó” fue el ex candidato a intendente. Sin embargo, no se descarta que un par de boinas blancas se sumen, tarde o temprano, a “Las Fuerzas del Cielo”

Río Cuarto suma una nueva frecuencia de conectividad aérea

“En el marco del crecimiento sostenido de la conectividad aérea, Río Cuarto incorporará una cuarta frecuencia semanal hacia la ciudad de Buenos Aires, ampliando las opciones de traslado y fortaleciendo el vínculo de la ciudad y el sur cordobés con la capital del país”, manifestaron desde el gobierno municipal.

En ese sentido, a partir de la jornada de este lunes 20 de abril, el esquema de vuelos pasó de tres a cuatro frecuencias semanales, operando los días lunes, martes, jueves y viernes, incrementando un 33% la oferta de asientos disponibles. Los horarios y la disponibilidad de butacas pueden consultarse y adquirirse a través del sitio web de Aerolíneas Argentinas (aerolineas.com.ar).

El gobierno municipal resaltó que “esta ampliación es resultado de las gestiones impulsadas por el intendente Guillermo De Rivas junto con las instituciones vinculadas al sector, en función de la buena respuesta que viene mostrando la demanda de asientos desde el inicio de las operaciones”.

En ese sentido, los datos relevados evidencian una evolución positiva en la ocupación de los vuelos, que pasó de un 62% en noviembre de 2025 a valores sostenidos entre el 80% y el 85% en los meses siguientes, con picos cercanos a la capacidad máxima en fechas cercanas a los fines de semana largos.

En esa línea, a partir de diciembre, el servicio alcanzó una alta eficiencia en la utilización de plazas en las aeronaves de 96 asientos, donde se consolidó una demanda estable y sostenida en el tiempo. “Incluso durante el mes de marzo se mantuvieron niveles elevados de ocupación, reafirmando el posicionamiento de Río Cuarto como nodo de conectividad aérea regional”, indicaron desde la gestión municipal.

A su vez, la incorporación de esta nueva frecuencia permitirá acompañar ese crecimiento, con una proyección de entre 600 y 650 pasajeros adicionales por mes, manteniendo los niveles de ocupación cercanos al 80%. “Esta mejora en la conectividad impacta de manera directa en la competitividad del destino, facilitando el acceso para actividades corporativas, turísticas, deportivas y académicas, afianzando a Río Cuarto como una ciudad en expansión dentro del mapa aerocomercial nacional”, indicaron en el comunicado oficial.

A fines de marzo, el Concejo Deliberante de Río Cuarto aprobó la adenda al convenio con Aerolíneas Argentinas. El Legislativo local aprobó por amplia mayoría el Proyecto de Ordenanza que establece una adenda al convenio oportunamente suscripto entre la Municipalidad de Río Cuarto y Aerolíneas Argentinas, el cual había sido aprobado previamente mediante Ordenanza N° 276/25.

El proyecto fue aprobado con el acompañamiento de los bloques Hacemos Unidos por Río Cuarto; La Fuerza del Imperio del Sur; los concejales Gabriel Abrile y Ana Laura Vasquetto del bloque Primero Río Cuarto; y el concejal Mario Lamberghini del Partido Libertario.