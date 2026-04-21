Cruce por el agua en San Francisco: el municipio salió a defender el aumento

Esta vez el municipio de San Francisco mandó al secretario de Economía, Juan Carlos Sola, a responderle a la oposición por el aumento que rige este año con el servicio de agua potable. Esto se da en el marco de una modalidad de política comunicacional donde el Palacio Tampieri, que conduce Damián Bernarte, decidió implementar este año. Salir a responder a la oposición y no dejar que instalen reclamos solamente con sus propios argumentos.

La aparición de Sola se dio luego de que la concejala de San Francisco Cambia, Cecilia Roffé, cuestionara que el Ejecutivo Municipal decidió aumentar el servicio de agua potable. “Oficializan la cobranza por metros cuadrados construidos (aunque no estén declarados), que vienen haciendo desde 2025. Obligan a comprar medidores inteligentes y macromedidores a las empresas del Parque Industrial. La gestión del agua pasa de Infraestructura Economía: del técnico al recaudador”, apuntó la edil opositora y agregó: “Modernizar el servicio es necesario, pero por qué siempre son los vecinos los que tienen que pagar el costo”.

Rápidamente el secretario de Economía recogió el guante y explicó que los incrementos que la Municipalidad aplicó en la tarifa por el servicio de agua “están muy por debajo” de la suba autorizada a nivel provincial por el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) a la Cooperativa de Trabajo Acueductos Centro Limitada (Cotac), que provee el agua potable a San Francisco.

El secretario municipal resaltó que ese bajo aumento que el municipio trasladó a las tarifas es posible “gracias al manejo eficiente que se está haciendo desde la Administración Municipal de Obras Sanitarias” en la distribución del agua; pero que en todos los casos se trata de un aumento muy inferior al que los prestadores aplican a la Municipalidad y que debe afrontar con recursos propios.

El funcionario subrayó que no se trata de un aumento municipal, sino que el mismo se hizo por la actualización que el Ersep autorizó en los últimos meses a la Cotac. Precisó además que entre los meses de noviembre y diciembre la Municipalidad tuvo que afrontar un incremento del 36,82% que el Ersep autorizó a la Cotac a aplicar sobre la tarifa del agua potable que provee a San Francisco. “Traducido en dinero, podemos decir que ese porcentaje ronda unos 150 millones de pesos extras”, explicó.

Sola informó que, ahora, a partir de abril el Ersep autorizó otra adecuación del valor del agua, en este caso del 29,60%, “Significan aproximadamente otros 150 millones de pesos extras que debe solventar la administración municipal”, explicó.

“La Municipalidad implementó un esquema de aplicación gradual de las actualizaciones aprobadas por el Ersep, incorporando un 5% mensual por cada una de ellas. En este sentido, las próximas boletas correspondientes a los meses 4 y 5 reflejarán dicha progresividad, distribuyendo el impacto de manera escalonada en el tiempo”, aclaró el funcionario.

“En todos los casos el incremento es más bajo y escalonado para que el impacto sea menor en los contribuyentes”, destacó.

Críticas a la oposición

El funcionario respondió a críticas de la oposición sobre la tarifa del agua y consideró que solo formulan críticas sin pensar en la eficiencia: “Cuando eran gobierno regalaban los recursos y así terminaron, con la gestión destruida. Esta gestión trabaja de manera eficiente y esto puede permitirnos trasladar de a poco un incremento que en nuestro caso tuvimos que absorber en su totalidad de una sola vez”, indicó.

“Hay planteos que lucen contradictorios en integrantes de la oposición ya que, por un lado, quieren que se regalen los recursos que son de todos los sanfrancisqueños, y por otra parte apoyan a un modelo como el del Gobierno nacional donde impulsan que de todo se tiene que hacer cargo el sector privado y así estamos viendo cómo terminan desentendiéndose de la gestión de las rutas, la salud, los adultos mayores, la discapacidad, etc; y ni siquiera piden explicaciones sobre por qué no envían los fondos a las provincias y municipios”, sostuvo directamente en relación a Cecilia Roffé que estuvo reunida días atrás con Patricia Bullrich.

“En San Francisco, en cambio, llevamos adelante una gestión eficiente, administrando de manera correcta los recursos lo que nos permite poner en práctica un gobierno que funciona y que le da respuestas a la gente”, defendió.

Medidores inteligentes

Desde el municipio ya avanzaron con una normativa para que en un mediano plazo en toda la ciudad haya medidores inteligentes del consumo de agua, tal como ocurre con la Epec con la lectura del consumo de energía eléctrica.

Por tal motivo trabajan en conjunto con la administración del Parque Industrial para la colocación de medidores inteligentes y que las empresas tengan tarifas acordes al consumo y actividad que realizan.