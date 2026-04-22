Enroque corto | Tensión y Escándalo: De Policías Encubiertos a la Crisis de Quiroga en el Rally

Desacople

Entre los intendentes que firmaron el reclamo y pedido de fondos al Pami, que hoy se presentará en la obra social nacional, hay varios que son radicales, aunque la mayoría es PJ.

Informante: Pavada de contradiccion los radicales.

Alfil: Por?

I: Y, el bloque de la UCR en la Legislatura rechazó el proyecto de Dante Rossi que pidio la renuncia del presidente del Pami.

A: Tiene razón. Que dirá De Loredo de los intendentes que acompañen el reclamo...

I: A ninguno le interesa mucho, son ellos los que ponen la plata para los viejos...

Policías encubiertos en la asamblea docente

El periodista llamó a su informante gremial después de ver, en redes sociales, un video que mostraba un escrache de docentes a policías no identificados con sus uniformes reglamentarios en la asamblea que definió el fin de la paritaria con UEPC:

Alfil: Estimado, no había visto este video. ¿Me puede contar qué fue lo que pasó?

Informante: Increíble, ¿no? Integrantes de la Delegación Capital de UEPC, en manos de la oposición, advirtieron que había gente que no conocían en la asamblea, y se dieron con que eran policías de civil.

A.: ¿Policías de civil?... ¿Y qué hacían ahí policías de civil?

I.: Es una excelente pregunta, pero los no-uniformados no la quisieron responder. Solamente dijeron que estaban ahí por instrucciones del fiscal González.

A.: ¿De oficio?

I.: Desconozco. Lo que le puedo decir es que, si se fija, al final del video pasa el secretario general de la UEPC Provincia, Roberto Cristalli, y los delegados opositores que estaban filmando a los policías le preguntan si él los había dejado entrar, a lo que el Cristalli parece asentir con la cabeza.

Quiroga, complicado por el incidente en el Rally

Se complica la candidatura de Luis Quiroga, intendente de Mina Clavero, a la presidencia de la UCR como consecuencia del incidente en el Rally en el que falleció un joven cordobés de 25 años que asistía como espectador a la segunda fecha del Campeonato Sudamericano de Rally (Codasur).

Informante: ¿Sabía que se complicó la candidatura de Quiroga al Comité Provincia de la UCR?

Alfil: No, ¿porqué?

I: Algunos correligionarios de ese bando apuntan a lo que pasó este fin de semana. Puntualmente a la tragedia en el Rally, en el que falleció un chico. Dicen que si no han podido organizar un evento deportivo, menos van a poder conducir un partido.

A: Un poco rebuscado el argumento.

I: Si, pero es válido en una interna partidaria.

Premio y agradecimiento a distancia

El legislador provincial Oscar Agost Carreño, exdiputado nacional y actual presidente del PRO Cördoba, sumó una distinción nacional mientras se mueve en clave internacional, y el dato no pasó desapercibido en la rosca local: reconocimiento, discurso institucional y mensaje político en simultáneo.

Informante: No se si lo vio, pero Agost Carreño mostró en un posteo de X el diploma de Parlamentario que le dieron y se anotó un poroto: dice que fue el que más proyectos presentó. Lo agradeció en forma virtual porque recordemos que no está acá en Córdoba, está en Estados Unidos, pero igual capitaliza el reconocimiento.

Alfil: Sí, lo vi. En su agradecimiento habla de Apolítica seria y resultadosp justo cuando el clima está más áspero.

I: Tal cual. Y además refuerza el perfil. Para agradecerlo, escribió: TEntiendo la labor legislativa como un compromiso cotidiano, muchas veces silencioso, que exige escuchar, estudiar y trabajar con responsabilidad, construir acuerdos y encontrar puntos en común para impulsar lo que es justo y necesario. Este reconocimiento también es para quienes me acompañan todos los días y para quienes creen en una política seria, transparente y orientada a resultadosE. En este contexto, cada gesto suma y este de Agost Carreño parece sumar doble.