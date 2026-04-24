Las usinas K ya hablan de la fórmula Kicillof-De la Sota

En Buenos Aires, la hipótesis de una fórmula compartida entre el gobernador de Buenos Aires y la diputada de Defendamos Córdoba ya es un globo de ensayo puesto a volar. En Córdoba, el delasotismo es mucho más cauto.
Provincial24 de abril de 2026Felipe OsmanFelipe Osman
NATALIA-AXEL

El rebrote inflacionario, que lleva once meses en alza desde la salida (parcial) del cepo, y las peripecias judiciales en las que permanece enredado el Gobierno Nacional, empieza a funcionar como un catalizador para la oposición, que por méritos propios no parece encontrar el camino.

Las encuestas, de las que nadie puede fiarse y nadie quiere prescindir, muestran una caída en la imagen del presidente coincidente con la caída de la aceptación de gestión y la capacidad de consumo. Y mientras nuevos outsiders empiezan a probarse el traje de candidato (léase, Gebel), los peronistas se animan, por lo menos, a engañar el hambre con la imaginación.

Ayer, el periodista y empresario de medios Roberto Navarro, al que muchos reputan muy cercano a Axel Kicillof, soltó, en su streaming, la posibilidad de que el gobernador de Buenos Aires integre una fórmula junto a la diputada de Defendamos Córdoba, y las huestes digitales del kirchnerismo no tardaron en viralizarlo.

Desde luego, a más de un año de las elecciones nacionales, y cuando todavía resta saber cómo se sintetizará la fractura cordobesista en las provinciales del 2027, la hipótesis no es más que un globo de ensayo puesto a volar por el kirchnerismo bonaerense. Pero, aun así, vale la pena considerarlo.

La decisión de De la Sota de partir caminos en las Intermedias le permitió separar, de la sociedad fundada por su padre y luego rediseñada por Juan Schiaretti y Martín Llaryora, un capital político que puede ser determinante en Córdoba, aún sin ser demasiado grande.

Y, a la vez, también le ha permitido desplegar, a nivel nacional, un libreto diferente al ambivalente posicionamiento del cordobesismo, que se mantiene en una (comprensible) disposición de negociación permanente con el Gobierno Nacional.

De la Sota puede presumir -y presume- de representar la posición peronista más alejada de la Casa Rosada, y ha podido hacerlo a partir de una buena lectura de la oportunidad, emancipándose de Hacemos Unidos en un contexto sumamente adverso para el kirchnerismo, que ni siquiera tuvo candidatos medianamente competitivos en las elecciones de octubre.

Por eso, de momento, reniega de cualquier alquimia a la que la quieran integrar. Su salida del esquema del oficialismo provincial no fue una decisión sencilla, y ahora es tiempo de medir los movimientos. Todavía deben acomodarse muchas piezas antes de que el futuro mediato pueda volverse mínimamente previsible.

El interés del kirchnerismo –si así es considerado- puede ser un arma de doble filo. Por un lado, ningún dirigente debe renegar de que se lo mencione en una fórmula presidencial. Por el otro, el significante “k” puede convertirse en un lastre. En especial para aquellos domiciliados en Córdoba.

Sin embargo, no debe perderse de vista que la apuesta de Kicillof no radica en reeditar al kirchnerismo, sino en buscar una síntesis superadora, que lo deje atrás. Propone jubilarlo. En cualquier caso, es una apuesta a la que todavía le falta mucho para tomar forma.

               

 

Te puede interesar
ilustra-llaryora-tomando-cafe-con-begel

Gebel elogió a Llaryora pero en Córdoba esperan otro aplauso

Bettina Marengo
Provincial24 de abril de 2026
El evangélico dijo que el cordobés le cayó muy bien y que es un tipo “macanudo”. Su espacio espera devolución. Pero en el Panal aguardan el mejor de los halagos: que desde la Casa Rosada ponderen al “gran administrador” que es el sanfrancisqueño. ¿Será?
RADICE1

Libertarios vuelcan reclamos al Panal para restarle presión a Milei

Gabriel Marclé
Provincial24 de abril de 2026
Adrián Radice, jefe comunal de Villa El Chacay alineado con Gabriel Bornoroni, elevó una nota al gobernador Martín Llaryora para exigir una reunión urgente con la coparticipación como reclamo. En el Panal se muestran abiertos a la escucha, pero aseguran que el reclamo alimenta el juego de LLA en Córdoba.
juez-en-carlos-paz-1

Juez cambia de lugar y abre la mesa a los libertarios

Carolina Biedermann
Provincial24 de abril de 2026
El senador Luis Juez traslada su clásico locro del 1° de mayo al Alto Botánico, abandona el Comedor Universitario y los clubes, y suma a dirigentes de La Libertad Avanza en una postal de alianza en construcción.
ilustra-colectivo-rodrigo-de-loredo-2027

De Loredo relanza su gira territorial hacia el ‘27

Felipe Osman
Provincial23 de abril de 2026
El radical aprovecha el veranito que el ‘affaire Adorni’ y el rebrote inflacionario regala a los opositores no-libertarios para retomar sus recorridas territoriales, con presencia en los departamentos y mantenimiento de la estructura. Los deloredistas niegan una reunión con Bornoroni, pero que la hubo, la hubo.   
Lo más visto
unc-elecciones

Las elecciones en la UNC en su tramo final y el mapa se parte en dos

Francisco Lopez Giorcelli
Universidad23 de abril de 2026
Boretto–Marchisio y Pérez–Córdoba oficializaron sus fórmulas ante la junta electoral y ordenaron el escenario en dos bloques con distinto peso político. El oficialismo exhibe una coalición amplia en decanatos y estudiantes, mientras la oposición busca consolidar su armado.Ambos aspiran a una renovación postelectoral, que parece, no será tranquila.
villa-maria

Crisis judicial en Villa María: la fiscal Companys imputada y el fiscal Bosio acusado

Florencia Coria
Villa Maria24 de abril de 2026
Dos situaciones distintas sacuden los Tribunales de la ciudad. La abogada Teodora Perassi denunció un presunto entramado de corrupción que apunta al fiscal René Bosio. Al mismo tiempo, la fiscal Juliana Companys (quien llevó adelante esa investigación) se encuentra imputada por la Justicia de Río Segundo por falsedad ideológica, abuso de autoridad y coacción