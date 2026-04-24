Enroque corto | PJ Carlos Paz, Movimientos Estratégicos. Homenajes y seguridad

Los Caserio se impusieron en Carlos Paz | Honoris Causa Raquel Krawchik con presencia schiarettista | El PJ fabricó la localía | Rossi ensaya un movimiento con la seguridad | Llaryora recibe a la CGT
Enroque Corto24 de abril de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil

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Los Caserio se impusieron en Carlos Paz

Hubo fumata blanca en Villa Carlos Paz y el PJ no tendrá internas. Los Caserio impusieron a Quaranta como presidente del PJ local, un lugar que Vigo quería para una dirigente propia.

Informante: Le cuento que, con mucho trabajo, el peronismo de Villa Carlos Paz llegó a un acuerdo y no habrá internas. A esta hora, solo quedan en pie las internas de Río Ceballos. ¿Le cuento?

Alfil: ¡Obvio!!

I: Bueno, el concejal Carlos Quaranta,que responde a Mariana y Carlos Caserio, quedará como jefe del  PJ de la Villa, y la dirigente Livia Smania, que responde a Alejandra Vigo, será su segunda. Cabe destacar que ambos reportan al gobernador Llaryora, no pasaba por ahí la diferencia.

A: Lo sé. ¿Cómo arreglaron?

I: Con trabajo político de Facundo Torres y también de Abraham Galo, entre otros. Y la posibilidad de que Vigo sufriera una derrota. Smania quedó como congresal provincial del PJ por Punilla. Y para cerrar el círculo, el actual presidente del PJ carlospacense, Omar Trejo, será el representante uninominal del departamento en el Consejo Provincial.

A: Bueno, los muchachos peronistas todos unidos triunfarán. ¿O no?

I: No se haga el vivo.

 

 

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Honoris Causa Raquel Krawchik con presencia schiarettista

La UNC entregó el doctorado Honoris Causa a la ex rectora de la Universidad provincial por su trayectoria en el campo de la Neuropsicología. El acto contó con presencias schiarettistas.

Informante: Estuvo la senadora nacional por Córdoba Alejandra Vigo, que publicó en sus redes: “Se trata de una distinción justa que expresa la alta valoración para una referente que formó generaciones y fue pionera en la Neuropsicología”. No fue la única que estuvo acompañado.

Alfil: La académica proviene de ese grupo. ¿Quién más acompañó?

I: Estuvieron el vocal del TSJ Luis Angulo y el legislador Ricardo Sosa.

A: Pavada de equipo Raquel.

 

 

El PJ fabricó la localía

El informante peronista llamó al periodista, que había olvidado mensajearlo.

Alfil: Amigo, gusto en escucharlo.

Informante: Lo llamo yo porque ya se está haciendo tarde y no me llama, y me parece raro, siendo que hoy es jueves.

A.: Se me pasó. ¿Algo para contar del Concejo?

I.: Algo… Hoy fue la audiencia pública previa a la segunda lectura de la cuenta de inversión 2024.

P.: ¿2024? ¿No deberían estar aprobando la 2025?

I.: Y sí, pero… vio cómo es esto… estamos en Argentina. Igual yo le quería contar otra cosa. Hoy fue la audiencia pública, que tuvo modalidad híbrida presencial-virtual, y el peronismo estuvo bicho, como siempre, y se fabricó la localía.

A.: ¿Cómo es eso?

I.: Fácil, casi todos los que se inscribieron para participar de la audiencia vinieron a hablar de las bondades de la gestión municipal… le digo que si eso fuera una encuenta, Passerini está puntero en la tabla de intendentes… y no creo que esté siendo el caso…

A.: Lo que se dice “aparatear”

I.: Lo que se dice aparatear…

 

 

Rossi ensaya un movimiento con la seguridad

Desayuno, encuesta y propuestas: el radical busca pararse en agenda sin meterse de lleno en la interna.

Informante: Dante Rossi convoca a un desayuno con periodistas para presentar una encuesta sobre seguridad y propuestas concretas para la ciudad.

Alfil: Cuándo es?

I: Jueves 23, 10 hs, en Avellaneda Art Café.

A: hay consigna?

I: “La ciudad puede más”, es la consigna.

 

Llaryora recibe a la CGT

El informante peronista llamó al periodista para comentarle que, finalmente, las delegaciones cordobesas de la CGT tendrían un mano a mano con el gobernador.

Informante Gremial: ¿Ya cerró la edición?

Alfil: Yo creía que sí, pero dígame usted.

I.G.: Le dejo el dato rápido entonces. El gobernador va a recibir a la CGT mañana.

A.: Sea más preciso, que ya ni sé cuántas CGT hay.

I.G.: Ja, ja. La regional estimado. La que conducen Lujá (Camioneros), López (Atsa) y Urbano (UOM), y las demás regionales del interior.

A.: Bien. Sí, ahora me acuerdo. Hacía rato que venían pidiendo esa reunión.

I.G.: Bueno, llegó. Es este viernes a las 18 en el Panal.

A.: ¿Ampliaremos?

I.G.: Ampliaremos.

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