Con el 1 de mayo, derrivismo pone en juego el renovado perfil de gestión

El día del trabajador se posiciona como punto alto de una semana donde se empezará a ver con claridad el nuevo perfil de gestión.

Al Gobierno local le espera una semana corta, pero probablemente la más significativa del último tiempo. La fecha del 1 de mayo, el Día del Trabajador, aparece atravesada por el debut de una nueva etapa dentro de la gestión del intendente Guillermo De Rivas, marcada por cambios en el gabinete y, sobre todo, por un reposicionamiento político que empieza a delinear con mayor nitidez el perfil que buscará consolidar hacia el tramo medio de su mandato.

La lectura interna en el Ejecutivo es clara: el contexto social obliga a un giro. En una coyuntura atravesada por el deterioro del empleo y la caída del poder adquisitivo, el oficialismo municipal busca mostrarse más cerca de los sectores golpeados por la crisis. “Es una fecha importante para un montón de gente que la está pasando muy mal”, deslizan desde el entorno del intendente, donde reconocen que parte de ese malestar alcanza incluso a votantes que acompañaron a Javier Milei y hoy no encuentran respuestas.

En ese marco, el 1 de mayo funcionará como vidriera de esta nueva narrativa. Sin un acto central confirmado hasta el momento, en el Palacio de Mójica anticipan una estrategia más segmentada, con actividades que podrían articularse junto a sectores del sindicalismo local y una fuerte apuesta a lo comunicacional. Desde el interior del Gobierno, aseguran que habrá un factor simbólico muy presente durante toda la semana, en línea con la intención de construir un mensaje que combine cercanía y sensibilidad social.

Los números acompañan —y justifican— el planteo discursivo que el derrivismo busca instalar en la previa del 1° de mayo. Según datos del Indec, el desempleo en el Gran Río Cuarto alcanzó el 8,6% al cierre de 2025, cuadruplicando la cantidad de personas sin trabajo en apenas dos años: de 2 mil a 8 mil desocupados. El deterioro no se detiene ahí: sobre una población económicamente activa de 89 mil personas, unas 25 mil presentan problemas de inserción o estabilidad laboral, ya sea por subocupación o por la necesidad de buscar ingresos adicionales.

La fecha llega además en medio de los cambios en el gabinete municipal, con un dato que podría jugarle en contra al perfil cercano con los sectores afectados por el desempleo. Es que De Rivas presentó un nuevo organigrama con la cartera de Trabajo pasando de Secretaría a Subsecretaría para combinarla en el mismo grado con la nueva Subsecretaría de Cooperativas, algo que podría ubicar al área entre las de menor prioridad. Aunque garantizó la continuidad de Darío Peralta (referente de la CGT en el gabinete), el degradado del área pareció generar algún ruido entre sindicalistas, aunque de menor impacto que una eventual baja a coordinación.

Este escenario empuja al derrivismo a reforzar una agenda donde lo social gana centralidad, pero sin descuidar la gestión cotidiana. Puertas adentro, remarcan que el mantenimiento urbano —con eje en el arreglo de calles— seguirá siendo prioridad, en un intento por sostener niveles de aprobación en lo concreto mientras se construye volumen político en lo discursivo.

En paralelo, el oficialismo no abandona la confrontación con los referentes libertarios locales. El conflicto en torno al PAMI se mantendrá como uno de los ejes de disputa, aparentemente con la intención de “exponer” a los dirigentes alineados con la Nación frente a las dificultades que atraviesan jubilados y afiliados. Algo de esto se vio el pasado jueves, durante la sesión del Legislativo local. Concejales oficialistas mantuvieron un cruce con Gabriel Abrile, que recientemente se pasó a las filas de La Libertad Avanza y se convierte en blanco del derrivismo con un doble objetivo: capitalizar el desgaste del Gobierno nacional en el plano territorial y raspar al médico como potencial rival político en un todavía lejano 2028.

Reducción, punto de encuentro

La semana tendrá, además, un condimento político adicional con la mirada puesta en Reducción. En la antesala del Día del Trabajador, se espera un encuentro en la localidad del sur cordobés que podría reunir a figuras de peso del oficialismo provincial, con la posible presencia del gobernador Martín Llaryora.

Aunque todavía no está confirmada la presencia de De Rivas, las versiones que recorren por Hacemos Unidos indican la posibilidad de una movilización masiva de intendentes aliados del oficialismo cordobés hacia Reducción, gobernada desde 2025 por Gina Grazziano, primera en hacerlo con el sello de Provincias Unidas, el sello que cordobesistas impulsaron para las últimas legislativas.

Más allá de una eventual cumbre en Reducción, el 1° de mayo no será solo una fecha conmemorativa en Río Cuarto. Para la gestión De Rivas, aparece como una oportunidad para ordenar el relato de una nueva etapa, donde el equilibrio entre gestión y política —con eje en lo social— empezará a medirse en un contexto económico cada vez más desafiante.

EMOS realizó más de 60 reparaciones en dos días y continuó con tareas el fin de semana

El Ente Municipal de Obras Sanitarias avanzó con un operativo intensivo de reparación que permitió concretar más de 60 intervenciones en redes de agua y cloacas durante jueves y viernes de la semana pasada, tareas que se desarrollaron en distintos sectores de Río Cuarto.

El trabajo se enmarcó en un plan integral orientado a optimizar la presión del agua potable y resolver problemáticas vinculadas a pérdidas, obstrucciones y conexiones domiciliarias en mal estado. Así lo indicaron desde el EMOS, que días atrás atravesó cambios en su directorio tras la designación de Gastón Maldonado como nuevo titular del ente.

Durante el operativo, cuadrillas municipales trabajaron de manera simultánea en múltiples puntos de la ciudad, priorizando aquellas situaciones que requerían una respuesta urgente para garantizar el normal funcionamiento de las redes.

Desde el organismo destacaron el trabajo sostenido y coordinado del personal, que permitió dar soluciones en corto plazo y mejorar la prestación del servicio en distintos barrios.

Además, desde EMOS señalaron que las tareas se extendieron durante todo el fin de semana, con continuidad de los trabajos que tuvieron como objetivo seguir avanzando en la mejora de la infraestructura sanitaria y fortalecer el sistema de distribución en la ciudad.