Enroque corto Río Cuarto | Para arrancar la última semana de abril

Unidos en Santa Catalina

El periodista recibía un mensaje de su informante, quien contaba sobre un encuentro político que tuvo lugar en Santa Catalina.

Informante: No sé si vio, pero en Santa Catalina hubo cumbre de intendentes. Fue el viernes.

Periodista: ¿Cuando vino el ministro (Gustavo) Brandán?

I: Claro. Fue una movida con timing. Aprovecharon la visita para reunir a todos los intendentes del departamento Río Cuarto y dar una señal política clara, en medio del ruido nacional… y tambien regional.

P: ¿Quiénes estuvieron?

I: Prácticamente todos los intendentes y jefes comunales de Hacemos Unidos por Córdoba en el departamento, con Juan Manuel Llamosas también en la mesa. No hubo ausencias relevantes, y eso es parte del mensaje.

P: ¿Qué salió de ahí?

I: Se repasó el impacto de la crisis en cada localidad, pero el dato fuerte es la foto de unidad para defender el modelo provincial en un momento de debilidad para el Gobierno nacional. “Mientras algunos ajustan desde el escritorio, en Córdoba se gobierna con responsabilidad y cerca de la gente”, fue la frase destacada del encuentro.

P: ¿Fue importante para los presentes o solo una foto?

I: Como le dije, se salió con un mensaje fuerte. No fue un encuentro aislado. Dejaron en claro que el sur acompaña desde Río Cuarto, donde el gobernador tiene apoyo mayoritario. Eso no es menor, menos cuando se escuchan algunas voces que cuestionan el presente del gobernador.

P: ¿Quiénes?

I: Se sabe. Hay intendentes que se quisieron aprovechar de la apertura de la Provincia y ahora juegan en contra. El mensaje fue para ellos también.

Soldano, ¿reflejo del caso Avico?

El dialogo entre el periodista y el dirigente radical despertaba una lectura sobre la situación de las diputadas riocuartenses en el Congreso.

Dirigente Radical: Fin de semana tras fin de semana, me cruzo a un grupito de jóvenes libertarios charlando con la gente. Para mí, se están encontrando con que no los quieren tanto como creían.

Periodista: Pero se están moviendo por eso, ¿o no? El cara a cara y rasparse un poco también te mejora.

D.R: A ver, nosotros tenemos a todos trabajando en el territorio, acompañando a los que peor la pasan en este presente de motosierra y pocas oportunidades. Entonces, ¿nos tenemos que preocupar porque este rejunte de gente camine las calles de tierra por primera vez en su vida?

P: No los estará subestimando, ¿no?

D.R: Los que subestiman son ellos. Empezando por los que encabezan.

P: ¿Milei? ¿Bornoroni?

D.R: Tráigalo más para acá. Mire a Laura Soldano, aparece cada muerte de obispo en alguna actividad partidaria y después ni asoma por las calles.

P: Es la armadora. Capaz no es momento que ella se exponga en ese territorio.

D.R: Entonces, ¿para qué la votaron? Se hubiera buscado otro labura, no el de diputada nacional. La verdad es que yo no la veo haciendo algo más que no sea rosca. ¿Se ha puesto a laburar por la gente que necesita una mano? Avíseme si se entera de algo.

P: Tengo entendido que todavía no ha trabajado en un proyecto propio.

D.R: No se entiendo entonces para qué está ocupando una banca. ¿Sabe a quién me hace acordar Soldano así? A Belén Avico.

P: Compañeras de bloque.

D.R: Me duele mucho que hayamos tenido que militar su llegada al Congreso en su momento. En dos años y medio, no ha hecho nada para hacerle honor a su cargo. Como a Soldano, no se la ve con la gente de la ciudad, escuchando y proponiendo soluciones. Después van y dicen que quieren ser candidatas en la ciudad, pero no las conoce nadie.

P: ¿Usted dice que son iguales?

D.R: Totalmente. Son su propio reflejo. El tema es cómo van a actuar en el futuro inmediato. Yo a Soldano la veo armando y evitando hablar de lo que debería, igual que Avico. Pero quieren destacar, las dos. Veremos si les da para seguir así y construir algo o si les van a copar la parada los políticos profesionales.

Pisar el acelerador

La cronista dialogaba con el informante de EMOS.

Informante: Le traigo algunas novedades… y un poquito de mi opinión también. En principio, le cuento que Julián Marengo está a cargo de la prensa del EMOS. Como para sumarle un datito más de como se viene organizando la nueva conducción. Él estuvo mucho tiempo en prensa de la Municipalidad y ahora se ha sumado a trabajar en el ente. Por otro lado, le cuento algo que creo que habla mucho de cómo se pisó el acelerador con el nuevo directorio en estos últimos días: más de 60 intervenciones en 48 horas y el fin de semana se siguieron haciendo reparaciones.

Periodista: Ya varios me han comentado sobre el arranque del EMOS y hasta el propio Ejecutivo está visibilizando mucho esto. Las 60 intervenciones.

I: ¿Y a qué cree que responde? En mi opinión, es otra muestra de que el directorio anterior, más allá de que todos reconocen el trabajo de (Juan José) Osés, quizás se durmió un poco en los laureles.

P: O no mostraron mucho…

I: Créame. Si hubiera sido así, lo habrían mostrado más.

Abrile chef

El informante llegaba a la periodista para compartirle los memes políticos que se difundieron durante el fin de semana.

Informante: La memética está a la orden del día y más en la política local. ¿Vio el nuevo meme de Gabriel Abrile en modo “chef”?

Periodista: Sí, lo vi en Instagram. Le dijeron “chef del ajuste” en una foto en la que “amasaba” el PAMI y se la veía a la diputada (Laura) Soldano también.

I: De eso le quería hablar. “Algunos hablan de crisis pero actúan como chefs del ajuste” y hablando de “meter al PAMI en el horno”. Creatividad no falta (risas).

P: En general, viene firme lo del PJ pegándole a Abrile. Incluso antes de que se pasara oficialmente a LLA.

I: Es que básicamente es la cara visible del espacio, junto con Soldano. Pero Abrile tiene más cancha en la arena política y se sabe que siempre quiso disputar la intendencia. Tiene sentido que le apunten más a él. Y si las autoridades de las delegaciones nacionales hablaran, quizás los peronistas les caerían a ellos: al director del PAMI o ANSES. Pero con este gobierno libertario, nadie habla. Entonces el doctor también liga un poco los golpes por ese lado. Aunque no creo que le moleste tanto…

P: De alguna manera, esto lo sube más al ring. Peor sería que no se hablara de él.

I: Tal cual. A todo esto, más allá de la IA o el photoshop que se usa para hacer los memes, parece que se basaron en unas fotos reales del doc tomando clases de cocina. ¿Qué tal?