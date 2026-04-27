Comicios estudiantiles en la UNRC, antesala de elecciones a rectorado en 2027

Cerca de 7400 estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto están habilitados para sufragar en los comicios que tendrán lugar esta semana. Entre el 28 y 30 de abril, se elegirán consejeros directivos de las cinco facultades y del Consejo Superior en representación del claustro estudiantil. Además, se elegirá la conducción de la Federación Universitaria de Río Cuarto y los centros de estudiantes de las cinco unidades académicas.

Entre las cinco facultades, hay 12 listas que compiten por los escaños para los respectivos consejos directivos y el Superior. En tanto, tres espacios disputan la conducción de la FURC, que hace ocho años es dirigida por Dinámica Estudiantil. Se presentaron Franja Morada; Pública y Gratuita; y Dinámica, que está cerca de cumplir ocho años al frente de la Federación. En tanto, para las nóminas de consejeros, en Humanas (la facultad más populosa del campus) se presentaron tres listas (Dinámica; Franja Morada; y Pública y Gratuita). En Agronomía y Veterinaria, se presentó Dinámica y ATP. En Exactas, El Big Bang y Dinámica. En Económicas, Franja Morada y Dinámica. Y en Ingeniería, sólo se presentó Dinámica Estudiantil.

Los naranjas ganaron la conducción de la FURC a fines del 2018, con la entonces estudiante de la facultad de Agronomía y Veterinaria, Camila Vicente. Significó el fin de la era del Espacio Independiente, que había conducido la federación estudiantil durante aproximadamente 15 años consecutivos. Se trata de un espacio que siempre se definió como “apartidario” y, más allá de acompañar reclamos como el del cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario, se han manifestado en varias oportunidades en contra de las medidas de fuerza del gremio docente. También, previo a su victoria en las elecciones de federación, se posicionaron en contra de la toma universitaria durante el gobierno de Mauricio Macri.

En 2019 se dio otro batacazo. Ocurrió en la facultad de Ciencias Humanas, donde la Franja Morada volvió a conducir el Centro de Estudiantes después de más de una década del Espacio Independiente al frente del CECH. No resulta menor un detalle: quien ganó dicha elección fue Piera Fernández, quien entonces era estudiante de Ciencias Políticas y que, pocos años después, asumió la presidencia de la Federación Universitaria Argentina y es una de las caras más visibles a nivel nacional del reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario. No obstante, al día de hoy, Dinámica sigue siendo el espacio con mayoría de los escaños en el Consejo Superior de la UNRC y también conduce la mayoría de los centros de estudiantes.

Estas elecciones se ven atravesadas por un nuevo paro docente a raíz del reclamo para que el gobierno nacional haga cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. La docencia universitaria reclama una caída real del salario de más del 35% y además delinean acciones de cara a la Marcha Federal Universitaria que tendrá lugar el 12 de mayo. La rectora de la UNRC, Marisa Rovera, resaltó la adhesión de la institución a esta convocatoria que fue aprobada en la última sesión del Consejo Superior.

Rovera, cuya actual gestión es contemporánea al gobierno de Javier Milei, buscará la reelección en 2027, en un contexto sumamente complejo para el sistema universitario nacional. La máxima autoridad de la UNRC fue noticia a nivel nacional en 2023, al tratarse de la primera rectora mujer en conducir la casa de altos estudios (además de que se trató de una fórmula de dos mujeres, junto a la vicerrectora, Nora Bianconi). En aquel entonces, cosechó un amplio apoyo del claustro estudiantil y de graduados, por lo que las elecciones de esta semana seguramente no pasarán desapercibidas para el rectorado.

UNRC: Se aprobó un sistema integral de licencias estudiantiles

La Universidad Nacional de Río Cuarto contará con un sistema reglamentado de licencias estudiantiles, tras la aprobación por unanimidad de un proyecto por parte del Consejo Superior que define por primera vez, de manera integral, en qué consisten, cómo se solicitan y cuáles son sus alcances. La normativa permite a estudiantes de pregrado y grado —en modalidad presencial y a distancia— suspender temporalmente sus actividades académicas cuando atraviesen situaciones personales, familiares, de salud o laborales que les impidan continuar con el cursado, sin perder los derechos académicos adquiridos.

El sistema distingue entre licencias breves —de hasta dos meses— y prolongadas, que pueden extenderse hasta un año académico. Entre las principales situaciones contempladas se incluyen maternidad o paternidad, adopción, enfermedades o intervenciones médicas, fallecimiento de familiares, atención de personas a cargo, violencia de género, compromisos académicos o deportivos en representación institucional y condiciones laborales que impliquen traslados temporales, entre otras.

Esta iniciativa tiene antecedentes en 2013, cuando comenzó a gestarse como una propuesta orientada a reconocer las distintas situaciones que atraviesan las trayectorias estudiantiles. En esta nueva etapa, la actual conducción de la Federación Universitaria de Río Cuarto (FURC) retomó ese proyecto, lo actualizó y lo presentó ante el Consejo Superior. De este modo, se trata de la primera vez que el máximo órgano de gobierno de la Universidad aprueba una iniciativa de estas características de manera integral.

Desde el área de prensa y difusión de la casa de altos estudios, resaltaron que la implementación del sistema requerirá el desarrollo de mecanismos específicos de aplicación, a partir del entrecruzamiento de datos en el sistema de información digital de la Universidad. Con esta aprobación, la UNRC fortalece sus políticas de permanencia estudiantil, reafirma a la educación como un derecho social y reconoce de manera explícita la diversidad de realidades que atraviesan sus estudiantes, promoviendo condiciones más justas para sostener y finalizar sus trayectorias educativas.

Por otra parte, este viernes 24 de abril se realizó en el aula mayor la 317ª colación en la UNRC. Fue la segunda del año y en su transcurso recibieron diplomas 114 graduados de las cinco facultades. Se llevó a cabo en un acto matinal destinado a los 34 profesionales de Agronomía y Veterinaria y los 19 de Ciencias Económicas. También hubo otro acto vespertino para los 18 de Ciencias Exactas, los 30 graduados de Ciencias Humanas y los 13 de Ingeniería. Encabezaron el acto la vicerrectora, Nora Bianconi; la médica veterinaria Florencia Duartez; y la abogada Romina Paniego. La toma de juramento estuvo a cargo de la rectora, Marisa Rovera.