Intendentes de San Justo reclaman por el recorte de PAMI

El conflicto con la obra social PAMI se metió en la escena política y social también en el departamento San Justo. Tal es así que varios intendentes se sumaron a los reclamos por el retraso de pagos a los municipios y se solidarizaron con los médicos y adultos mayores que padecen el recorte de prestaciones.

En San Francisco, el intendente Damián Bernarte, se sumó al reclamo con la rúbrica junto a otros 160 intendentes donde repudiaron los recortes de la obra social y reclamaron por las demoras en pagos. También participaron del planteo otros intendentes del este cordobés como los mandatarios de La Francia, Freyre y Las Varas.

De hecho, el “Peta”, mandó a la flamante secretaría de salud, Silvina Martín, a exponer la situación que están atravesando, y cuestionaron a la Nación ante las demoras en los pagos a médicos, la falta de medicamentos y la imposibilidad que tienen los pacientes de PAMI de conseguir un turno en menos de 90 días.

Aducen que todo ello expulsó a miles de afiliados del sistema privado al público como el Hospital Iturraspe y otros que los atañen como la Asistencia Pública y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Según explicó Martín, funcionaria a cargo de área, en los primeros tres meses de 2026, la Asistencia Pública realizó 2.016 prestaciones a pacientes de PAMI: “Es una cifra que, por sí sola, duplica todo lo atendido durante 2025. Hoy, los afiliados a PAMI representan el 12% de los pacientes del sistema público municipal —el doble que el año anterior— con una concentración especialmente alta en los barrios Sarmiento y Bouchard, donde llegan al 50%”.

Sobre lo ocurrido en el primer trimestre fundamentó: “Las causas son los turnos lejos de su médico de cabecera y no contar con medicamentos, entonces los afiliados vienen al sistema de salud municipal. La demanda es cada vez mayor”, graficó.

Martín señaló que el municipio no está de acuerdo con las políticas que está llevando adelante el Gobierno nacional a través de PAMI: “Es necesario que se hagan cargo de la atención de sus afiliados porque, de lo contrario, se satura todo el sistema de salud. Es muy triste ver a diario a mutualizados de PAMI a los cuales el sistema privado les da turno a 90 días, mientras que acá se los atiende en el momento por orden de llegada”, cerró.

Por su parte, el intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti, también planteó la situación de crisis que atraviesan los adultos mayores con fuertes críticas al PAMI y remarcó que los montos que abona el PAMI por afiliado resultan insuficientes para cubrir tratamientos complejos, como cirugías de cadera. “Si el monto que te pagan por abuelo son 150.000 o 100.000 pesos por mes, es casi imposible cubrir las terapias”, afirmó.

En ese contexto, señaló que el hospital municipal absorbió gran parte de la demanda que las clínicas privadas no pueden cubrir debido a los atrasos en los pagos de la obra social. Esto generó una sobrecarga en el sistema público local.

Cruces al titular de PAMI San Francisco

El que no se la llevó de arriba fue el nuevo director de PAMI San Francisco, Pablo Vega, quien asumió hace pocos meses al frente de la dependencia, pero por el momento elige mantener silencio ante los reclamos.

No solo desde el oficialismo mandaron a la Juventud Peronista a pegarle a Vega por no dar explicaciones y dedicarse a difundir videos en las redes sociales “bancando” las políticas de Javier Milei, sino que también el concejal de Juntos por el Cambio, Luciano Stoppani, lo cruzó públicamente en algunas entrevistas donde pidió que salga a dar explicaciones ya que ocupa ese cargo en la obra social.

Manifestación

El grupo “Jubilados en Lucha” de San Francisco continúa con sus acciones frente a la crítica situación que atraviesa la obra social, por lo que luego de reunirse con integrantes del Concejo Deliberante la semana pasada, ahora confirmaron una convocatoria para el miércoles 29 de abril a las 9 frente a la delegación local del PAMI, donde realizarán un “desayuno solidario” en el marco de una jornada de reclamo y protesta por la crisis del sistema.

La actividad busca reunir a afiliados y visibilizar las dificultades que, aseguran, afectan a miles de jubilados en la ciudad y la región, en un contexto que continúa generando preocupación y demanda de respuestas concretas.